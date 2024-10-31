• سجلت الإيرادات 1.61 مليار دولار أمريكي، وبلغت الأرباح المُعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 350.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.8%.

• توسعت سلسلة المطاعم بافتتاح 113 مطعماً جديداً خلال الأشهر التسعة الأول من عام 2024، مما أدى إلى زيادة إجمالي عدد المطاعم إلى 2504 مطعماً اعتبارا من 30 سبتمبر 2024.

أبوظبي والرياض: أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، اليوم، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

الأداء على أساس سنوي

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية عن تسجيل إيرادات قدرها 1.61 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بتراجع قدره 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وقد تأثر نمو الإيرادات بانخفاض المبيعات على أساس المثل بالمثل، بسبب تطورات الأوضاع الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وتباطؤ طلب المستهلك الملحوظ في بعض الأسواق، رغم افتتاح مطاعم جديدة.

وسجلت الشركة تحسناً سنوياً في الهوامش الإجمالية، بدعم من الاتجاهات الإيجابية لأسعار السلع الأساسية و مبادرات المشتريات.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 350.6 مليون دولار، مما أدى إلى هوامش بنسبة 21.8%. وقد تأثرت الهوامش خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بقاعدة إيرادات أقل ، بدعم جزئي من جهود تخفيف التكاليف المختلفة.

كما بلغ صافي الربح (العائد إلى مساهمي الشركة الأم) 117.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بانخفاض قدره 48.2% على أساس سنوي. بالإضافة إلى التأثير الناجم عن تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، انخفض صافي الدخل بسبب رسوم الإهلاك الإضافية الناجمة عن افتتاح مطاعم جديدة خلال الفترة، فضلاً عن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت أمريكانا للمطاعم عن إيرادات بقيمة 555.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مما يعكس مرونة الأعمال في ظل استمرار الصراع.

في الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة انتعاشاً ملحوظاً في متوسط ​​المعاملات اليومية، وكذلك متوسط ​​المبيعات اليومية لكل مطعم مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

وقد واصلت شركة أميركانا للمطاعم التوسُّع إقليميا من خلال إضافة 113 مطعماً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، ليصل إجمالي عدد مطاعمها إلى 2504 حتى 30 سبتمبر 2024.

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية

بالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة بدون أي رافعة مالية وعلى احتياطيات نقدية قوية. مع تدفق نقدي حر معدّل بقيمة 56.2 مليون دولار، تتمتع الشركة بوضع مالي مناسب لتلبية متطلبات النفقات الرأسمالية.

التوقعات المستقبلية للإدارة

تركز شركة أمريكانا للمطاعم على تعزيز زخم المعاملات من خلال مبادرات استراتيجية متنوعة مثل العروض القيمة اليومية عبر مختلف الأسواق لزيادة وتيرة الطلبات، والأنشطة الترويجية التي تستهدف زيادة تفاعل العملاء، والعروض التنافسية التي تجذب العملاء الجدد.

بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الشركة مزيجًا من المبادرات الاستراتيجيًه لتعزيز الإيرادات، وبرنامج التوسٌّع للمطاعم، وممارسات خفض التكاليف، والتكامل التكنولوجي لتعزيز الأداء التشغيلي.

تظل شركة أمريكانا للمطاعم ملتزمة برصد عملياتها باستمرار عبر مختلف الأسواق للتعامل مع التحديات الراهنه بكفاءة. كما تحرص الشركة على المرونة واعتماد نهج استراتيجي في الاستجابة للظروف السوقيه المتغيره.

اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف

من المقرر عقد اجتماع عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، وتليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 من نوفمبر 2024 وذلك في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 13:00 (بتوقيت المملكة المتحدة) / 8:00 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة). وسيقدم نتائج الأعمال أماربال ساندو (الرئيس التنفيذي) وهارش بانسال (المدير المالي ومدير الشؤون العامة) وسونيكا ساهني (رئيس علاقات المستثمرين).

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة أمريكانا للمطاعم أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

وكان الإدراج التاريخي المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية في العام 2022 بمثابة أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد أمريكانا للمطاعم اليوم صاحبة الامتياز الرئيسي وشركة رائدة في مجال الأطعمة والمشروبات وتتمتع بتاريخ عريق وانتشار جغرافي واسع وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز، وتمتلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية ومطاعم الخدمات السريعة والخدمة المتكاملة.

وتتضمن محفظة الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية، تشمل كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم وبيتس كوفي وومبي وتي جي آي فرايديز وكوستا كوفي وباسكن روبنز. وتوفر أمريكانا للمطاعم منصة رقمية تركز على العملاء تتضمن 20 تطبيقاً فائقاً، حيث تتيح للعملاء تجربة العلامات التجارية والوجبات العالمية المفضلة في أي وقت وفي أي مكان وبالطريقة التي يفضلونها.

-انتهى-

#بياناتشركات