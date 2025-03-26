ارتفاع الإيرادات إلى 8.9 مليار درهم إماراتي في عام 2024 – أعلى إيرادات حققتها الشركة منذ إدراجها – مقارنة بـ 8.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023

أحجام المعاملات السلعية تسجل زيادة قياسية بلغت 8.2 مليون طن متري في عام 2024، مقارنة بـ 5.4 مليون طن متري في عام 2023

تحقيق صافي أرباح بقيمة 166.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024، مقارنة بـ 213.6 مليون درهم إماراتي في عام 2023

إجمالي حقوق الملكية يرتفع إلى 1.23 مليار درهم إماراتي في عام 2024 مقارنة بـ 1.06 مليار درهم إماراتي في العام السابق

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 مليون درهم إماراتي للعام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي عكست أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً. وحققت الشركة نمواً بنسبة 10.1% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي، مقارنة بــ 8.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023، مسجلة بذلك أعلى إيرادات سنوية لها منذ إدراجها. وارتفعت المعاملات السلعية بنسبة 51.8%، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 8.2 مليون طن متري، مقارنة بـ 5.4 مليون طن متري في العام الماضي. إضافة إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 0.03 درهم إماراتي للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها في الربع الثاني من عام 2025 بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

وبلغ صافي الأرباح 166.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024، مقارنة بـ 213.6 مليون درهم إماراتي في عام 2023، نتيجة تبني الشركة لاستراتيجيات تجارية حكيمة خلال فترات انخفاض الأسعار ونهجها في دخول الأسواق الجديدة، والذي تضمّن قبول هوامش ربح أقل لترسيخ مكانتها التنافسية مع بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء والموردين. ومع ذلك، حققت الشركة هوامش ربح قوية وواصلت استثماراتها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز حضورها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ في الأسواق الأفريقية الرئيسية. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15.3% ليبلغ 1.23 مليار درهم إماراتي في عام 2024، ما يعكس الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.

وتُعد عملية الاستحواذ على حصة 60% في شركة جراديركو، إحدى الشركات الرائدة في تجارة الحبوب وطحين الذرة في المغرب، إلى جانب شركاتها التابعة ضمن صفقة تم إبرامها مع مجموعة زلار القابضة، من أبرز إنجازات الشركة في عام 2024. وتُعد جراديركو لاعباً رئيسياً في سوق الحبوب المغربي، حيث تستورد وتخزن وتتداول سنوياً ما بين 2.5 و3.0 مليون طن متري من الحبوب ومشتقاتها، ما يمثل أكثر من 25% من إجمالي واردات المغرب. وساهم هذا الاستحواذ في تعزيز نطاق عمليات الشركة التشغيلية وتوسيع حضورها المحلي في المغرب بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للتكامل والتعاون التشغيلي.

كما عزّزت الشركة حضورها العالمي من خلال التوسع في أربعة أسواق جديدة خلال عام 2024، شملت بوركينا فاسو، والأردن، وهولندا، والسنغال، لترتفع بذلك رقعة انتشارها إلى 54 دولة حول العالم. وجاء هذا التوسع الجغرافي متزامناً مع إضافة منتجات جديدة إلى محفظتها المتنامية، حيث طرحت انفيكتوس للاستثمار منتجي مسحوق عباد الشمس ومسحوق بذور اللفت، مما رفع إجمالي فئات منتجاتها إلى أكثر من 30 فئة. ونجحت الشركة في تسجيل أول عملية بيع في البرازيل، التي تُعد واحدة من أهم الأسواق لصادرات انفيكتوس للاستثمار. وفي سياق جهودها لتعزيز خدماتها اللوجستية، وسّعت الشركة عمليات الشحن في كل من إسبانيا وتونس، مما عزّز كفاءتها التشغيلية وقدراتها على تلبية احتياجات عملائها عالمياً.

وحققت انفيكتوس للاستثمار تقدماً ملحوظاً في مسيرتها نحو الاستدامة خلال عام 2024 من خلال إصدار تقريرها الأول حول أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2023. ويُعد هذا التقرير مرجعاً أساسياً تستند إليه الشركة في صياغة استراتيجياتها المستقبلية للاستدامة، حيث يضع إطاراً واضحاً لالتزاماتها في هذا المجال، ويستعرض إنجازاتها ومبادراتها عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي الإشراف البيئي، والتمكين المجتمعي، والحوكمة الأخلاقية والشراكات. ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2024 في آخر شهر مارس 2025، متضمناً تحديثاً شاملاً حول التقدم المحرز في هذه المجالات.

وتعليقاً على أداء الشركة، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "كان عام 2024 محطة بارزة في مسيرة انفيكتوس للاستثمار، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا للنمو وحققنا نتائج مالية قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما وسّعنا نطاق انتشارنا ليشمل 54 دولة، وعزّزنا محفظتنا المتنوعة من المنتجات لتتجاوز 30 فئة، وأتممنا صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة جراديركو. بالإضافة إلى تسجيلنا لإنجاز استثنائي في إطار سعينا نحو الاستدامة من خلال نشر تقريرنا الأول للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتؤكد هذه الإنجازات على مدى التزامنا بالتميز التشغيلي، والمرونة الاستراتيجية، وخلق قيمة على المدى الطويل".

وأضاف: "ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنواصل استكشاف فرص الاستحواذ الجديدة، وتعزيز قدرات سلسلة الإمداد لضمان تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهمينا وكافة أصحاب المصلحة. وأرى أن عام 2025 سيشهد أيضاً مزيداً من الإنجازات البارزة للشركة، فبعد ثلاثة أشهر فقط من بداية العام، سجلت الشركة زيادة في حجم المعاملات السلعية، حيث تجاوزت 3 مليون طن متري، مقارنة بـ 2 مليون طن متري التي أعلنّا عنها الشهر الماضي، والتي مثّلت بحد ذاتها زيادة قياسية بنسبة 45% على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، استحوذنا مؤخراً على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، في توسعة رئيسية أخرى لتواجدنا وعروض منتجاتنا".

وتواصل انفيكتوس للاستثمار تركيزها على تعزيز استراتيجيتها للنمو طويل الأجل من خلال استثمارات استراتيجية مدروسة في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مستهدفة الاستحواذ على حصص أغلبية في مشاريع تتراوح قيمتها بين 730 مليون درهم إماراتي و1.1 مليار درهم إماراتي (200 إلى 300 مليون دولار أمريكي). وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الطموحة لترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومتكاملة في قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 54 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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