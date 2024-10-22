ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024 بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى10 مليار جنيه مصري

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 115٪ على أساس سنوي ليبلغ 2.2 مليار جنيه مصري

محفظة التمويل تسجل قرابة الـ 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024

قرابة الـ استمرار تحقيق أعلى عائد على حقوق الملكية والربحية في السوق المصري بنسبة 36.8%

القاهرة : أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، اليوم عن تحقيق نتائج اعمال استثنائية لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في هوامش الربح، بينما بلغ إجمالي صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 2.2 مليار جنيه مصري، بزيادة جوهرية قدرها 115% على أساس سنوي، كما تواصل الشركة تعزيز مكانتها الريادية مع الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية، حيث بلغت محفظة الخدمات المالية غير المصرفية قرابة الـ 22.1 مليار جنيه مصري.

وصرح محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة تستمر في تحقيق نمو ملحوظ في نهاية العام المالي المنتهي في 2024، مما يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية ونموذج أعمالها المرن والمتنوع وقدرتها على التكيف والتأقلم مع التقلبات الاقتصادية المستمرة. كما أكد عطاالله ان شركة سي آي كابيتال تواصل تحقيق نجاحات متتالية مع توفير حلول مالية المبتكرة مصممة خصيصاً لقاعدة عملائها، مما يعزز ريادتها في السوق المصري والتزامها نحو تحقيق نجاح مستدام وطويل المدي.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة تواصل تحقيق أداء مالي استثنائي، حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 52% على أساس سنوي في الإيرادات، إلى جانب قفزة غير مسبوقة بنسبة 115% على أساس سنوي في صافي الأرباح، وذلك يعكس صلابة الأداء المالي للشركة فقد وصل العائد على حقوق الملكية الي نسبة 36.8% والذي يعد نمواً قياسياً على مستوي الشركة وأكثر من ضعفيْ المنافسين. وواصلت الشركة تحقيق نتائج استثنائية على صعيد الخدمات المالية غير المصرفية بالرغم من وجود تحديات اقتصادية في السوق المصري. بالإضافة إلى تخارج سي آي كابيتال من شركة "تعليم لخدمات الإدارة" التي نتج عنها إجمالي عائد 1.1 مليار جنيه مصري والذي يمثل أربعة أضعاف ونصف قيمة رأس المال المُستثمر، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي 50%.

وأضاف جوهر بأن الشركة تواصل الحفاظ على نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز قيمة الحلول المالية غير المصرفية الفريدة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القاعدة الكبيرة من المستثمرين مما يعزز من مكانتها الريادية. كما أشار جوهر بأن مجلس الإدارة قام باقتراح توزيع جزء من الأرباح بواقع 70 قرش لكل سهم.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 15.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وارتفعت الإيرادات لتصل الي قرابة ال 4.8 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 30% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 58% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري خلال بنهاية عام 2024، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 6.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 60% على أساس سنوي.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث سجلت المحفظة التمويلية للشركة قرابة الـ 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى قرابة الـ 2 مليار جنيه مصري، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة لـ 134 ألف عميل عبر شبكة فروع تتكون من 185 فرعًا في 21 محافظة، حيث تم افتتاح 23 فرع جديد خلال عام 2024.

فيما اختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري العام المالي المنتهي في 2024 بتحقيق ارتفاع بلغ 41% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ 1.9 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 124% على أساس سنوي ليبلغ 532 مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للعملاء قرابة الـ 1.2 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 39% على أساس سنوي، وأخيراً بلغ صافي الربح بعد الضرائب 69 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 157% على أساس سنوي.

وعلى صعيد بنك الاستثمار تواصل سي آي كابيتال تحقيق نتائج استثنائية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 78% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة بنسبة 104% على أساس سنوي ليبلغ 1.25 مليار جنيه مصري. وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتسجل 323 مليون جنيه مصري، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة 70.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 8٪، فيما نجح نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات خلال العام المالي المنتهي في 2024 في إتمام 17 صفقة متنوعة بإجمالي 30.4 مليار جنيه مصري، شاملة 4.6 مليار جنيه مصري صفقة الطرح العام للمصرف المتحد وهو اول طرح عام لبنك تجاري في مصر منذ 25 عاماً مما يبرز قوة وريادة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة.

وأكد جوهر إن الشركة تواصل تحقيق نمواً كبيراً، مع ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق من خلال توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدراتها التشغيلية، حيث يستند هذا النمو على استراتيجية الشركة للاستثمار في كوادرها البشرية وفريق العمل، مع القدرة على التأقلم مع تقلبات الأسواق والتحديات الراهنة، وذلك يعزز من قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق التي تعمل بها. واختتم جوهر بأن نظرة الشركة تجاه الاقتصاد المصري تظل متفائلة، فيما تستمر في نهجها لدراسة كافة الفرص الواعدة لتعزيز تواجدها وخطتها التوسعية في الأسواق الإقليمية المستهدفة. مؤكداً ان الشركة تتمتع بقدرات ومكانة قوية تمكناها من تعزيز تواجدها الاقليمي والتوسع في تقديم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة بالأسواق العالمية.

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