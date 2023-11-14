مكة المكرمة : شارك فندق «أنجم مكة»، المملوك لشركة عبد اللطيف الجميل للاستثمارات العقارية، والواقع في قلب مدينة مكة المكرمة بالمملكة، في معرض سوق السفر العالمي بلندن والذي يُعد من أهم المعارض الدولية الرائدة في مجال السياحة والسفر. أتاحت هذه المشاركة فرصة للالتقاء والتفاعل المباشر مع أبرز صناع القرار في مجال السياحة والضيافة واستعراض خدماته الاستثنائية ضمن فعاليات سوق السفر العالمي والذي تميز هذا العام باستقطاب الآلاف من خبراء قطاع السفر من أكثر من 180 دولة، والذي شارك فندق «أنجم مكة» بدوره بتمثيل قطاع الضيافة والحج والعمرة أمام السياحة العالمية ووسائل الإعلام الدولية.

يُعتبر فندق «أنجم مكة» استثنائيًا بفضل موقعه الفريد في مدينة مكة المكرمة وإطلالته على الحرم الشريف، ويتميز بغرفه وأجنحته الفاخرة، بالإضافة إلى توفر مجموعة من المرافق الأخرى مثل المقاهي والمطاعم التي تُلبي جميع الأذواق المحلية والعالمية. وقد التقى ممثليّ فندق «أنجم مكة»، مدير العمليات والتشغيل التنفيذي، حاتم البدارين، ومدير المبيعات والتسويق، مازن العيسى، خلال المعرض مع وسائل الإعلام العالمية المتخصصة في مجال الشؤون الإسلامية والمسلمين لتسليط الضوء على دور فندق أنجم مكة في القطاع وتأكيد مساهمته في إثراء تجارب الحجاج المسلمين أثناء زيارتهم لمدينة مكة المكرمة.

وبمناسبة مشاركة فندق «أنجم مكة» في معرض سوق السفر العالمي قال نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد نصر الله: "لقد أمضينا عدة أيام استثنائية قي معرض سوق السفر العالمي هذا العام. نفخر بعرض الخدمات الفريدة التي يقدمها فندق أنجم مكة على الساحة العالمية، وبإعلان توسع فندق أنجم مكة في "جبل الكعبة" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8000 غرفة.

هدفنا هو تقديم الأفضل في الضيافة الحجازية والالتزام بأعلى المعايير في قطاع الضيافة لتقديم تجارب فريدة لضيوفنا وإثراء تجارب الحجاج المسلمين في رحلتهم لأداء مناسك الحج والعمرة".

يُذكر أنّ فندق «أنجم مكة» يُعرف بشعاره "حيث تلتقي الضيافة بالروحانية"، ويتميز بموقعه الذي يقع على بعد خطوات قليلة من المسجد الحرام والذي يوفر تجارب استثنائية للحجاج المسلمين أثناء زيارتهم لمكة المكرمة.

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