الهيئة "شريك الطاقة المستدامة" للقمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة التاسعة من القمة العالمية للحكومات، بصفتها "شريك الطاقة المستدامة" للقمة التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري. وتسلط الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة من خلال زيادة نسبة قدرة الطاقة المتجددة والنظيفة التي تبلغ حالياً 14% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي.

ويلقي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات يسلط فيها الضوء على جهود دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وما تقدمه للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري.

وتتضمن قائمة المشاريع التي تسلط عليها الهيئة الضوء خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023:

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2027 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل نحو 14% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، التي وصلت إلى 14,517 ميجاوات.

مشروع الهيدروجين الأخضر

تسلط الهيئة الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية، التي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف متر مربع، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة والتنقل.

المحطة الكهرومائية في حتا

تسلط الهيئة الضوء كذلك على المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية. وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وذلك عن طريق قناة مائية تحت الأرض يصل طولها إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

سبيس دي

تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء كذلك على برنامجها للفضاء "سبيس دي" الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحسين الأداء وزيادة سعادة المعنيين. وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" العام الماضي، وخلال العام الجاري، ستطلق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 2". وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في عملياتها.

الشاحن الأخضر

تسلط الهيئة الضوء على "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، حيث انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 350 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي لدعم التنقل الأخضر في الإمارة ودولة الإمارات ولتشجيع الأفراد والمؤسسات على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

ديوا الرقمية

تسلط الهيئة الضوء على الشركات التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف الهيئة من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي. وتركز "ديوا الرقمية" على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة، والتكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين، والتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال الشركات التابعة لديوا الرقمية وهي: مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) وشركة "إنفرا إكس"، وشركة "ديجيتال إكس".

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