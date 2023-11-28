بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا ترسخ مكانتها كشركة رائدة في تعزيز ابتكارات العملاء وبناء حلول متمحورة حول القطاع على منصة أمازون ويب سيرفيسز

الشهادة تؤكد التزام الشركة بتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتقليل التكاليف باستخدام حلول البرمجيات كخدمة وتلبية متطلبات العملاء.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز، الشركة التابعة لمجموعة Amazon.com، عن الفائزين بجائزة شريك العام لمنصة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، تقديراً للجهات الرائدة في مساعدة العملاء على تعزيز الابتكار وبناء الحلول على منصة أمازون ويب سيرفيسز.

وفازت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لـ e& المؤسسات، والشركة الرائدة في استشارات الحلول السحابية وإدارتها، بجائزة شريك العام لتكامل الأنظمة لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لجهودها باعتبارها الشريك الرئيسي لأمازون ويب سيرفيسز في تلبية متطلبات العملاء ودعمهم من خلال عمليات ترحيل سحابية كبيرة لتوسيع نطاق الأعمال، بالإضافة إلى صقل مهارات الموظفين لتعزيز التحول الرقمي ودعم العملاء في اغتنام الفرص والاستفادة من مزايا المنصة السحابية.

وتُمنح جوائز شركاء أمازون ويب سيرفيسز لأفضل الشركاء والجهات الواعدة، والذين اعتمدوا نماذج أعمال تركز على التخصص والابتكار والتعاون، ويواصلون التطور والازدهار على منصة أمازون ويب سيرفيسز أثناء العمل مع عملائهم. كما تكرم الجائزة شركائها الذين قدموا مساهمات كبيرة في الفرص التي تم إطلاقها من حيث الإيرادات، والأفراد المعتمدين الجدد، وتصنيفات أمازون ويب سيرفيسز المكتسبة.

ووقعت شركة بيسبين جلوبال في وقت سابق من العام الحالي اتفاقية مع شركة &e المؤسسات لتنفيذ مشرع مشترك، مما ساهم في إثراء محفظتها وتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان. وتوفر بيسبين جلوبال من خلال الاستفادة من إمكانيات الشركتين، خبرة واسعة في إدارة الأنظمة الحساسة ودعم وتوجيه العملاء لإطلاق خدمات رقمية مبتكرة وتحسين مستويات المنافسة والارتقاء بتجارب العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميغيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise cloud: "تسلط الجائزة الضوء على خبرتنا التقنية في تقديم حلول مثالية، كما تمثل شهادة على دعم شركة بيسبين جلوبال للعملاء من خلال استخدام سحابة أمازون ويب سيرفيسز لدفع الابتكار وتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج تجارية ملموسة. وأدرك خبراء أمازون ويب سيرفيسز أن منشآتنا الجديدة تركز على إظهار التقدم الذي أحرزته شركة بيسبين جلوبال في رحلة التحول الرقمي للإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع طموحنا لتعزيز الابتكار من خلال تطوير حلول سحابية مبتكرة وحديثة".

وتشكل شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز برنامجاً عالمياً يركز على مساعدة الشركاء لبناء الأعمال التي تعتمد على منصة أمازون ويب سيرفيسز، أو الحلول الناجحة من خلال تقديم الدعم التجاري والفني والتسويقي اللازم لدخول السوق. ويضم برنامج شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز مجموعةً من شركات البرمجيات المستقلة وشركات تكامل الأنظمة من مختلف أنحاء العالم، والذين شهدت مساهماتهم نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وافتتحت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي مقرها الإقليمي الجديد في أبوظبي، والذي يضم مركز العمليات السحابية وأكاديمية بيسبين جلوبال للتدريب الجديدة كلياً. وتوفر الشركة خدمة عملاء على مدار الساعة من خلال مركز العمليات السحابية الآلي الأول من نوعه، لتتيح للعملاء التعرف على المشهد الأمني السحابي الناشئ في المنطقة.

وتقدم أكاديمية بيسبين جلوبال للتدريب الدورات التدريبية القائمة على النتائج والمختبرات العملية والاختبارات القائمة على الأداء للتقييم والتدريب والتحقق من الكفاءة والمهارات باستخدام التقنيات التي توفرها الشركة.

ومن جهته، قال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعمل شركات تكامل الأنظمة كمحرك رئيسي لدعم المؤسسات في توسيع نطاق الأعمال التقدمية ورفع قيمتها من خلال مجموعة خدمات أمازون ويب سيرفيسز المتنوعة. ويسعدنا تطوير محفظة واسعة من الإمكانات على منصة أمازون ويب سيرفيسز لمساعدة عملائنا على تنمية أعمالهم بسرعة وبأقل التكاليف".

وحازت بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، العضو الرائد في شبكة شركاء أمازون ويب سيرفيسز منذ عام 2016، على الدرجة الأولى من فئة الشريك المرموق، بالإضافة إلى جائزة شريك العام 2022 لمنصة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولقب شريك التطوير والعملياتDevOps Partner لأمازون ويب سيرفيسز لعامي 2020 و2021.

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حول بيسبين جلوبال الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة &e المؤسسات

تُعتبر بيسبين جلوبال مزوداً رائداً لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، وتتخصص في مساعدة الشركات على تبني السحابة من خلال تقديم حلول وخبرات استشارية رائدة في إطار دفع عجلة التحول الرقمي. كما توفر الشركة خدمات متكاملة في مجالات استراتيجيات تبني السحابة والترحيل والتطبيق والخدمات المدارة وأنظمةDevOps ، وFinOps، وتحليل البيانات وتم إدراجها على قائمة ماجيك كوادرنت كمزود رائد على مستوى العالم للخدمات المدارة والاحترافية للبنية التحتية السحابية العامة منذ عام 2016، وكشركة ذات رؤية في مجال خدمات تحول تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة العامة لعامي 2022 و2023.

وفي آواخر عام 2022، وقعت بيسبين الشرق الأوسط وأفريقيا اتفاقية مع e& المؤسسات لتنفيذ مشروع مشترك بهدف مساعدة المؤسسات في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها، لتصبح بذلك أكبر مزود خدمات احترافية ومُدارة عبر السحابة الإلكترونية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان.

وتعتمد الشركة نهجاً متعدد السحابة يركز على العملاء بالدرجة الأولى، ويقدّم فريق العمل خبرة واسعة وتجربة عالمية لمساعدة العملاء في اختيار أفضل الخدمات والحلول والتقنيات التي يقدمها مختلف مزودو خدمات الحوسبة السحابية، بما فيها، أمازون ويب سيرفيسز. وتساعد أوبس- ناو، منصة بيسبين المؤتمتة والمتكاملة لإدارة تكاليف السحابة، العملاء على إدارة الأصول وتحسين التكاليف السحابية بفعالية، وتوفير التنفيذ التلقائي لسياسات حوكمة السحابة عبر بيئات السحابة المتعددة.