شركة الطيران الوطنية في دولة الإمارات وثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي أطلقت رحلاتها إلى ثماني وجهات جديدة خلال عام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، والتي تأسست بوصفها مشروعاً مشتركاً بين القابضة (ADQ) ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، اليوم عن تحقيق نتائجٍ تشغيلية استثنائية لعام 2023، حيث سجلت خلال العام إنجازاتٍ قياسية تمثلت بزيادة أعداد الرحلات والمسافرين بأكثر من الضعف، وتحقيق نسبة إنجاز وصلت إلى 99.6%. وقامت ويز إير أبوظبي بتسيير ما يزيد عن 15 ألف رحلة حملت على متنها 3 ملايين مسافر، بما فيهم أكثر من 1.5 مليون مسافر على رحلات مباشرة نحو أبوظبي خلال عام 2023. وتواصل ويز إير أبوظبي أداء دورٍ محوري في دعم الابتكار والمرونة والتكامل بين قطاعات الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتشجيع الزوار من جميع أنحاء العالم على استكشاف العاصمة الإماراتية وما تقدمه من تجارب تثري حياة الجميع.

كما تدعم ويز إير أبوظبي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق هدفها المتمثل باستقطاب 24 مليون زائر في عام 2023؛ وتعمل أيضاً على ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للسياحة على مدار العام بفضل ما تُقدمه من تجارب مشوقة وملهمة، والتي يمكن للزوار استكشافها بالطريقة التي تناسبهم. [1] وتتطلع شركة الطيران الوطنية أيضاً إلى تحقيق مزيدٍ من النمو في القطاع السياحي لدولة الإمارات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، فضلاً عن دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.[2]

وتحرص ويز إير أبوظبي دوماً على تطوير شبكة رحلاتها المنطلقة من دولة الإمارات، حيث تُسيّر حالياً رحلاتها لأكثر من 40 وجهة في 27 دولة مختلفة انطلاقاً من أبوظبي، ليتسنى لعشاق السفر زيارة مجموعة متنوعة من الوجهات الثقافية، بما فيها المدن الحيوية والوجهات الطبيعية المميزة. وتفخر شركة الطيران الرائدة بطرح خيارات جديدة للسفر في دولة الإمارات، بما ينسجم مع الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، إذ توسّعت مؤخراً في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما يوفر خيارات سفر مريحة من أبوظبي إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية. وعززت ويز إير مكانتها بصفتها ثاني أكبر شركة نقل في أبوظبي، حيث تواصل الوفاء بوعدها المتمثل بإتاحة السفر للجميع، وتؤكد استعدادها لتسريع وتيرة عملياتها والتوسع بشكل أكبر خلال عام 2024.

وأدخلت شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة أربع طائرات جديدة من طراز إيرباص A321 إلى أسطولها هذا العام، ليصل إجمالي طائراتها إلى 12 طائرة، مع زيادة قدرتها الاستيعابية من المقاعد بنسبة 135% إلى 3.7 مليون مقعد متاح. كما وسّعت ويز إير أبوظبي فريق موظفيها بواقع 100% في إطار مساعيها لتوفير المزيد من فرص العمل للكفاءات المحلية، فضلاً عن استثمارها في الطائرات المزودة بأحدث التقنيات، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء والجهات التنظيمية وغيرها من الأطراف المعنية لقيادة الجهود نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران.

وتماشياً مع التزامها الراسخ بالاستدامة، وقعت ويز إير أبوظبي مؤخراً اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما فيها زيادة وعي المسافرين حول الممارسات الصديقة للبيئة. ويشمل التعاون إطلاق حملات تثقيفية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنتديات التابعة لكلا الجهتين، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة تجمع أبرز الأطراف المعنية في القطاع، ورعاية ويز إير أبوظبي لمبادرة "سويتش أوف تيك أوف"، إحدى أبرز الحملات الوطنية لتشجيع السكان على ترشيد استهلاك الطاقة والماء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "نفخر بهذه الإنجازات والأرقام القياسية التي حققناها خلال العام الجاري، ونتطلع لمواصلة العمل نحو مزيد من النجاح بالاستناد إلى النمو السنوي الاستثنائي الذي تسجله ويز إير أبوظبي. خلال عام 2023، سيّرنا أكثر من 15 ألف رحلة والتي فتحت الباب أمام 3.7 مليون فرصة سفر منخفضة التكلفة، وحملت على متنها 3 ملايين مسافر ضمن رحلات مباشرة. وفي هذا المناسبة، نتوجه بجزيل الشكر إلى المسافرين الذي اختاروا ويز إير أبوظبي، ونؤكد التزامنا بتعزيز إمكانية السفر للجميع لقضاء أجمل الأوقات وبأقل الأسعار الممكنة خلال العام المقبل وما بعده. إن النتائج الاستثنائية لهذا العام تؤكد التزامنا بتقديم خيارات سفر مريحة ومنخفضة التكلفة للجميع، والمساهمة بترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم. ونتطلع بكل تفاؤل إلى العام الجديد واستقبال المزيد من عشاق السفر على متن رحلاتنا الجوية".

وتوفر الشركة للمسافرين خدمة ويز فليكس لحجز التذاكر بكل راحة وسلاسة، والتي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً على شكل رصيد لدى الشركة.

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وبشكيك (قيرغيزستان) والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلات أخرى نحو الكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) ولارنكا (قبرص) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وسمرقند وطشقند (أوزبكستان) وساراييفو (البوسنة) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

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