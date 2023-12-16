أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اتصالات من إي آند اليوم عن شراكتها مع "BLAST Premier" لتنظيم بطولة نهائي 2023 العالمية للألعاب والرياضات الرقمية التي تقام في أبوظبي في الفترة من 13 وحتى 17 من ديسمبر الحالي.

وتعكس هذه الشراكة التزام اتصالات من إي آند بتقديم حلول اتصال متقدمة، وشبكة إنترنت متميزة عالية السرعة، مما يضمن حصول اللاعبين في المنطقة على تجربة ألعاب رقمية استثنائية.

وتوفر اتصالات من إي آند بموجب هذه الاتفاقية، أحدث تقنيات الاتصال، وشبكة الإنترنت السريعة للبطولة، وتحصل بالمقابل على حقوق نشر علامتها التجارية عبر سلسلة القنوات والمنصات العالمية للبطولة التي تصل إلى أكثر من 150 منطقة وتتوفر بـ 27 لغة مختلفة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الشراكة الاستراتيجية التي جمعت اتصالات من إي آند مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبر إطلاق المنصة الرياضية «أرينا إي سبورتس» التي تشكل خطوةً مهمةً في عالم الألعاب والرياضات الرقمية في المنطقة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نهائي بطولة الألعاب والرياضات الإلكترونية هذا الشهر للعام الثاني على التوالي في أبوظبي، وتضم البطولة ثمانية من أفضل فرق لعبة Counter Strike في العالم، تتنافس في النهائي للحصول على لقب أبطال العالم والفوز بجائزة من مجموع الجوائز البالغ قيمتها مليون دولار.

وتعليقاً على الشراكة، قال روبي دويك، الرئيس التنفيذي في BLAST Premier: "يسعدنا الشراكة مع اتصالات من إي آند التي نعتبرها الشريك المثالي لنهائي بلاست بريمير العالمي 2023 في أبوظبي، لما تظهره من التزام مستمر بدعم الاستثمار في الألعاب والمنافسات الرقمية. وتمثل شراكتنا مع شركة لها هذا الإرث الكبير في قطاع الاتصالات، إنجازاً هاماً يضيف إلى الحدث الترفيهي العالمي ويرتقي بنجاحه إلى أفضل المستويات."

ومن جهته، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات من إي آند: "نفتخر بدعمنا لنهائي بلاست بريمير العالمي2023 في أبوظبي، التي تعكس التزامنا بتطوير قدرات الاتصال وتوظيفها لدعم الحدث، مما يؤكد على مكانتنا الرائدة في مجال الترفيه الرقمي. وتحرص اتصالات من إي آند، من خلال رعايتها لبطولة لعبة Counter-Strike على إثراء تجربة الألعاب الإلكترونية الرقمية، من خلال تقديم أفضل خدمات الإنترنت المتطورة، وسد الفجوة بين الابتكار والترفيه".

وتلعب اتصالات من إي آند من خلال شراكتها مع بلاست بريمير دوراً بارزاً في تشكيل مشهد الألعاب الإلكترونية، ودعم الفعاليات التي تساهم في نمو الرياضات الإلكترونية والاهتمام بتنمية مهارات وشغف اللاعبين في المنطقة بما يتماشى مع رؤيتها الريادية في مجال الترفيه الرقمي.

صُممت «أرينا إي سبورتس» لتشكل نقلةً نوعيةً على صعيد الرياضات الإلكترونية، وتجسد الرؤية المشتركة بين «اتصالات من إي آند»، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية وقيادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورعاية المواهب الناشئة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، والوصول بالفعاليات الرياضية المحلية إلى أفضل المستويات العالمية.

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لمحة حول اتصالات من e&ـ، الإمارات

تعد "اتصالات من e&" ركيزة قطاع الاتصالات لمجموعة e& في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة، إلى تعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب مميزة للعملاء، وتطوير الأداء لتحقيق النجاح والنمو المستدام.

وللاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، تسعى اتصالات من e& إلى تطوير الخدمات الأساسية والرقمية من خلال الارتقاء بالحلول التي تقدمها للمستهلكين ودعم تحولهم الرقمي الذي يلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الألعاب والصحة والتأمين. وتواصل اتصالات من e& العمل كشريك موثوق ومستشار للمؤسسات من خلال تمكين الاتصال وغيرها من الحلول الرقمية والمستقبلية.

ومن خلال تعزيز موقعها الريادي كشركة اتصالات رقمية رائدة تدعم العملاء في عالم رقمي تسوده تقنيات الاتصال، تعمل اتصالات من e& على تطوير الحلول المستدامة في التقنيات المستقبلية مثل الشبكات الخاصة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.