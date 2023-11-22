أبوظبي، كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن تتويجها بجائزة المطور العقاري الأكثر ثقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، من مجلة الأعمال الدولية "The International Business Magazine"، ما يرسخ مكانة الشركة الرائدة في السوق العقاري.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" 28 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وتباشر "ريبورتاج العقارية" تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة.

وكشفت "ريبورتاج" ومؤخراً عن إنجاز وتسليم مشروع الواحة ريزيدنس 2 "أويسيس 2" في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وخلال العام 2022 نجحت "ريبورتاج العقارية" في إنجاز وتسليم 3 مشاريع عقارية في أبوظبي ودبي، حيث تم تسليم مشروع "الراحة لوفتس 1" في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وكذلك مشروع "الواحة رزيدنس 1" في مدينة مصدر، كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع "ركان لوفتس" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

وتشهد الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع "ريبورتاج" قيد الإنشاء، تقدما ملحوظا، حيث تم إنجاز 85% من مشروع "الماريا فيستا 1" ونحو 20% من مشروع "الماريا فيستا 2"، في جزيرة المارية بأبوظبي، ونحو 40% من مشروع "ديفا" في جزيرة ياس، و94% من مشروع "ذا جيت" بمدينة مصدر.

وفيما يتعلق بمشاريع "ريبوتاج العقارية" في دبي، تم إنجاز 75% من برج "أليكسيس تاور"، و92% من برج "ركان".

ويأتي فوز "ريبورتاج العقارية" بجائزة المطور العقاري الأكثر ثقة، تتويجا لمسيرة الشركة الرائدة في القطاع العقاري بالمنطقة، حيث حصدت "ريبورتاج" العام الماضي ثلاث جوائز ضمن جوائز العقارات العربية 2022 – 2023، في المنطقتين العربية والإفريقية، والتي تُعد أحد أهم الجوائز في المنطقة والتابعة لجوائز العقارات الدولية، إذ فاز مشروع "المارية فيستا 2" بجائزتي "أفضل مشروع سكني عالي الارتفاع"، و"أفضل مشروع سكني عالي الارتفاع 5 نجوم"، كما فاز مشروع "الراحة لوفتس" بجائزة "أفضل مشروع سكني بعدد وحدات سكنية يزيد عن 20 وحدة.

كما شهد العام الحالي فوز مشروع «سيلفانا»، الذي تباشر "ريبورتاج" تطويره في منطقة بهشة شهير بأسطنبول في تركيا، بجائزة العقار الأوروبي كأفضل مجتمع تاون هاوس، حيث جاء هذا التتويج بعد تقييم المشروع من قبل لجنة من الخبراء المختصين في التطوير العقاري والذين قاموا بتقييم الآلاف من المشاريع سنويا.

#بياناتشركات

- انتهى -

