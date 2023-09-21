راعي الاستدامة للحدث على مدار 3 أيام:

جناح المجموعة يستقبل أعداداً غفيرة من المواطنين الباحثين عن فرص العمل، ويجري العديد من المقابلات المباشرة والافتراضية ويقدم توظيفا مباشرا

المجموعة تعلن عن توفير مئات فرص العمل في نسخة العام الحالي من المعرض

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت مجموعة الفطيم، إحدى أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً وتقدماً، عن تحقيق نجاح منقطع النظير خلال مشاركتها في نسخة 2023 من معرض "رؤية الإمارات للوظائف" الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري 2023. وافتتحت السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين الجناح الذي استقطب العديد من كبار الشخصيات طوال أيام الحدث.

وفي إطار خططها لضمان النجاح في نسخة هذا العام من المعرض، حرصت المجموعة على رفد جناحها بالفرق المخصصة لاستقطاب المواهب من الباحثين عن فرص عمل، لتوفير المعلومات الوافية عن الأدوار المتنوعة المتاحة، وتقديم الإرشادات الدقيقة التي تساعدهم في الانضمام إلى مجموعة الفطيم، وممارسة مهن مجزية مع مواصلة التطور واكتساب المهارات والخبرات الميدانية، بما يتوافق مع تطلعاتهم وخبراتهم.

وفي تعليقها على نجاح المشاركة في نسخة هذا العام من المعرض، قالت السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين: "تعد مجموعتنا رائدة في مجال استقطاب المواطنين وتوظيفهم وتدريبهم من خلال إطلاق البرامج التعليمية والتدريبية من خلال منصة التوطين في المجموعة "سنيار"، وذلك لمساعدة المواهب الإماراتية على أداء مهام عملهم بكفاءة واقتدار في مختلف الشركات التابعة لنا، أو لمواصلة مسيراتهم المهنية في القطاعين العام والخاص. وأضافت: إننا في مجموعة الفطيم ننطلق من أهداف وطنية سامية، ونتطلع إلى توفير الحوافز للمرشحين ليكونوا من القوى الوطنية العاملة التي تسهم في النمو الاقتصادي الدولة. ولا نألوا جهداً في إقامة علاقات التعاون الوطيدة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الأخرى لإنشاء منظومة متكاملة لدعم خطط التوطين الحكومية".

وفي هذا الملتقى الرائد، استقبل جناح المجموعة على مدار ثلاثة أيام أعداداً هائلة من المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وتم التعامل معهم بالكامل، حيث تم استقطاب أكثر من ألفين من الكوادر الإماراتية، الذين تم تنظيم مقابلات فورية لهم داخل الجناح. ونظراً للإقبال الهائل، خصصت المجموعة أيضاً قناة إلكترونية لمقابلة الراغبين افتراضياً، مع التعيين الفوري لعدد كبير من المؤهلين، إلى جانب التوظيف المباشر عبر الجناح.

وكانت مجموعة الفطيم قد طرحت مئات فرص العمل الموجهة حصرياً لمواطني الدولة، لتتيح لهم الإسهام في تطور قطاعاتها الخمسة، بما في ذلك السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، إلى جانب الخدمات المؤسسية للمجموعة وأيضا مؤسسة الفطيم التعليمية. وفي اليوم الختامي، تمكنت مجموعة الفطيم من استقطاب كوكبة من الكفاءات الذين سينضمون لمختلف أقسامها. وبذلك، ارتفع عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في المجموعة.

ومن جهته، قال إبراهيم الصايغ، رئيس قسم استراتيجية التوطين بمجموعة الفطيم: "سعدنا بالإقبال الهائل على جناحنا. وكان فريقنا على أتم جاهزية لاستقبال الأعداد الغفيرة من الزوار، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى إجراء المقابلات الفورية. ليس هذا فحسب، بل قمنا باستقطاب عدد كبير من المواهب الطموحة التي نأمل منها أن تلعب دوراً جوهرياً في المراحل القادمة من تطور المجموعة وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية. وسيجد هؤلاء كافة أشكال الدعم للاندماج في بيئة العمل متعددة الثقافات.".

واعتماداً على إرثها ورؤيتها المستندة إلى القيم، تعتبر مجموعة الفطيم العلامة التجارية العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كما تتمتع بمكانة مميزة، لجمعها بين التقاليد والتحول. وتلتزم بالتوطين على مدار ثلاثة عقود، تأكيداً على تفانيها في تمكين القوى العاملة المحلية، وتجسيد مكانتها كوجهة عمل مفضلة في المنطقة، والإسهام في رسم معالم مستقبل مشرق للدولة من خلال احتضان وتطوير الشباب الإماراتي ليكونوا قادة المستقبل.

ويأتي تنظيم معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، حيث كانت مجموعة الفطيم راعي الاستدامة، مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في دولة الإمارات. وتحرص المجموعة على التوافق مع أهداف الحكومة المتعلقة بتوطين المواهب والخبرات الإماراتية في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الرسمية، وخاصة البرامج الصادرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

#بياناتشركات

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لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com