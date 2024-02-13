-حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إيرادات سنوية قياسية هي الأعلى في تاريخها، بلغت 13.64 مليار درهم إماراتي، مع ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنسبة 36.8% لتصل إلى 1.67 مليار درهم إماراتي.

-أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح سنوية بواقع 34 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 41.7%.

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) ش.م.ع، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وقد سجّلت الإيرادات السنوية للشركة ارتفاعاً بنسبة 6.9% إلى 13.64 مليار درهم إماراتي، وذلك نتيجة للطلب المستمر على خدمات الهاتف المتحرك، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته خدمات الدفع الآجل وخدمات الهاتف الثابت. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 12.8% إلى 5.80 مليار درهم إماراتي، بفضل النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسّع الهامش والإدارة المنضبطة للتكاليف. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام 1.67 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 36.8% على أساس سنوي، مما يعكس بشكل رئيسي النمو الملحوظ في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك . واستقرت النفقات الرأسمالية عند 2.2 مليار درهم إماراتي، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA - Capex) خلال العام 2023 بشكل كبير بنسبة 23.2% ليصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي.

وبناءً على هذه النتائج المتميزة، أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم، منها 13 فلساً للسهم تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس من العام 2023.

أبرز النتائج التشغيلية:

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 مليون مشترك، وسجّلت الشركة خلال الربع الرابع من العام المنصرم زيادة قوية في صافي المشتركين الجدد بلغت (456,000) مشترك، مدفوعةً بشكل رئيسي بالزيادة الملحوظة التي شهدتها شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق وذلك بفضل العوامل الموسمية والحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة. وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً استثنائياً بنسبة 10.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 63,000 مشترك، مدفوعةً بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

% على أساس سنوي لتصل إلى 8.6 مليون مشترك، وسجّلت الشركة خلال الربع الرابع من العام المنصرم زيادة قوية في صافي المشتركين الجدد بلغت مشترك، مدفوعةً بشكل رئيسي بالزيادة الملحوظة التي شهدتها شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق وذلك بفضل العوامل الموسمية والحملات الترويجية التي أطلقتها الشركة. وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل نمواً استثنائياً بنسبة % على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 63,000 مشترك، مدفوعةً بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة. نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12.6% على أساس سنوي، وأنهت الشركة العام 2023 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 604,000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال العام بأكمله بواقع 68,000 مشترك. وتشمل العوامل التي ساهمت في تسجيل هذا الأداء المتميز المبادرات التجارية المستمرة عبر مختلف فئات المنتجات إلى جانب التنفيذ الدقيق والناجح لاستراتيجيتنا الخاصة بخدمات النطاق العريض.

أبرز النتائج المالية:

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3,558 مليون درهم إماراتي، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 6.9% لتسجل مستوى قياسيا عند 13,636 مليون درهم إماراتي:

نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع من العام المنصرم بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1,576 مليون درهم مدفوعةً بنمو إيرادات خدمات الدفع الآجل، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك 6,105 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.

مليون درهم مدفوعةً بنمو إيرادات خدمات الدفع الآجل، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي. ساهمت شريحة خدمات الهاتف الثابت بشكل ملحوظ في نمو إيرادات الخدمات خلال العام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالعام 2022 الذي شهد زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي. وسجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً قياسياً لتصل إلى 953 مليون درهم إماراتي، وبنسبة نمو بلغت 4.0 % على أساس سنوي، بينما نمت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة بنسبة 8.6 % لتصل إلى 3,774 مليون درهم إماراتي .

مليون درهم إماراتي، وبنسبة نمو بلغت % على أساس سنوي، بينما نمت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة بنسبة % لتصل إلى مليون درهم إماراتي شهدت "الإيرادات الأخرى" التي حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 14.0 % لتصل إلى 1,029 مليون درهم إماراتي نتيجة ارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية وخدمات التجوال للزوار. وعلى أساس سنوي، نمت شريحة "الإيرادات الأخرى" بنسبة 6.4 % لتصل إلى 3,757 مليون درهم إماراتي.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 9.6 % لتصل إلى 1,430 مليون درهم إماراتي نتيجة الارتفاع الذي شهدته إيرادات الخدمات. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% لتصل إلى 5,800 مليون درهم إماراتي بفضل النمو المتواصل للإيرادات، وتوسّع الهوامش الإجمالية، وتحسين إدارة التكاليف. وشهد هامش الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة ملحوظة بواقع 2.2 نقطة مئوية ليصل إلى 42.5%.

% لتصل إلى مليون درهم إماراتي نتيجة الارتفاع الذي شهدته إيرادات الخدمات. وارتفعت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.8% لتصل إلى 5,800 مليون درهم إماراتي بفضل النمو المتواصل للإيرادات، وتوسّع الهوامش الإجمالية، وتحسين إدارة التكاليف. وشهد هامش الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة ملحوظة بواقع 2.2 نقطة مئوية ليصل إلى 42.5%. ارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة 38.5 % ليصل إلى 396 مليون درهم إماراتي، بينما ارتفع صافي الربح السنوي بشكل ملحوظ بنسبة 36.8% ليصل إلى 1,668 مليون درهم إماراتي، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إضافة إلى ارتفاع الدخل من عمليات التمويل.

% ليصل إلى مليون درهم إماراتي، بينما ارتفع صافي الربح السنوي بشكل ملحوظ بنسبة 36.8% ليصل إلى 1,668 مليون درهم إماراتي، نتيجة ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إضافة إلى ارتفاع الدخل من عمليات التمويل. بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الرابع 759 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال العام بأكمله 2,198 مليون درهم إماراتي. تركزت النفقات الرأسمالية على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (تغطي حالياً 98.5% من السكان)، وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، ودعم برنامج تحول البنية التحتية الحالية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، بينما انخفض معدّل الكثافة الرأسمالية إلى 16.1% مقارنة بـ 17.4 % خلال العام 2022.

مليون درهم إماراتي، بينما بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال العام بأكمله مليون درهم إماراتي. تركزت النفقات الرأسمالية على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (تغطي حالياً 98.5% من السكان)، وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، ودعم برنامج تحول البنية التحتية الحالية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، بينما انخفض معدّل الكثافة الرأسمالية إلى 16.1% مقارنة بـ % خلال العام 2022. استقر التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية ( EBITDA - Capex ) عند 672 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من العام 2023، في حين ارتفع التدفق النقدي السنوي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 23.2% إلى 3,602 مليون درهم إماراتي، مما يعكس قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

ملخص النتائج المالية

مليون درهم الربع الرابع 2022 الربع الرابع 2023 التغيير 2022 2023 التغيير

الإيرادات 3,315 3,558 7.3% 12,754 13,636 6.9% الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,305 1,430 9.6% 5,143 5,800 12.8% الهامش 39.4% 40.2% 0.8 نقطة 40.3% 42.5% 2.2 نقطة صافي الربح 286 396 38.5% 1,220 1,668 36.8% النفقات الرأسمالية -633 -759 19.9% -2,220 -2,198 1.0% الكثافة الرأسمالية 19.1% 21.3% -2.2 نقطة 17.4% 16.1% -1.3 نقطة التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية 671 672 0.0% 2,925 3,602 23.2% الهامش 20.3% 18.9% 1.4 نقطة 22.9% 26.4% 3.5 نقطة

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

"حافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام 2023 على نهجها المتمثل بإحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع التزامها الثابت بدعم الخطط الاستراتيجية للدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يرتكز على المعرفة والابتكار، هذا إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والسياسات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين مجتمعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة سكان دولة الإمارات. وقد سجلت الشركة خلال العام الماضي أداء تشغيلياً ومالياً قوياً، وحققت العديد من الإنجازات والنتائج المتميزة بفضل البيئة المحفزة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي والزخم التجاري القوي لمختلف فئات وقطاعات أعمالنا".

وأضاف آل مالك: "وقد شهد نموذج أعمالنا تطوراً ملحوظاً ولافتاً خلال العام 2023، مدفوعاً بتركيزنا المستمر على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وقد أدّى هذا التركيز إلى تحقيق إيرادات قياسية بلغت 13.6 مليار درهم إماراتي، وصافي أرباح بواقع 1.67 مليار درهم إماراتي، وتدفق نقدي حر من العمليات التشغيلية يزيد عن 3.6 مليار درهم إماراتي. ولا تزال مختلف فئات أعمالنا تدُر تدفقات نقدية كبيرة مع الحفاظ على استثماراتنا المخصصة لتسريع وتيرة نمونا المستقبلي، كما حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها وخلوّها من المديونية مع سيولة متاحة بواقع 5.7 مليار درهم إماراتي".

واختتم آل مالك: "يسرني أن أعلن أنه وبناءً على هذه النتائج القوية، فقد أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 34 فلساً للسهم الواحد، منها 13 فلساً للسهم الواحد تم توزيعها كأرباح مرحلية مؤقتة في شهر أغسطس 2023. ويمثّل ذلك زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 41.7%، ونسبةَ توزيع لصافي الربح بواقع 100% بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية".

وبدوره قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

"لقد كانت سنة 2023 سنة استثنائيةً بكل المقاييس لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث نجحنا بفضل تركيزنا المستمر على تحقيق الأهداف التي حددناها منذ بداية العام، إلى جانب الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الفرق، من تنفيذ استراتيجية أعمالنا بشكل دقيق، فضلاً عن إرساء أسس متينة لتعزيز نمونا المستقبلي سواءً في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى التي ننشط فيها".

وأضاف الحساوي: " لقد حققنا إنجازات لافتة على صعيد عملياتنا التشغيلية، بما في ذلك توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل 98.5% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة اعتماد الحلول والمنصات الرقمية عبر مختلف قنوات ونقاط التواصل مع العملاء، مع تحول أكثر من 75% من عمليات التفاعل مع العملاء لتتم عبر الإنترنت، هذا إلى جانب تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم، أيضاً، من تسريع رحلتها للتحول الرقمي والتكنولوجي تماشياً مع هدفها المتمثل في الارتقاء بتجارب عملائها، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مسارنا نحو تعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية. وتواصل منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة تقديم قيمة إضافية لمختلف فئات عملائنا، وقد حصدت هذه المنتجات العديد من الجوائز المرموقة على مستوى القطاع. ولم نكن لنحقق هذه الإنجازات لولا تفاني موظفينا والتزامهم المستمر بأرقى معايير التميز".

وتابع الحساوي: "لقد حققنا خلال العام المنصرم نتائج مالية قياسية، حيث تمكّنا من تسجيل أعلى مستوى للإيرادات وللهامش الإجمالي وللأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في تاريخ الشركة، مدفوعةً بالأداء القوي في أعمالنا الأساسية إلى جانب النمو المتسارع في مشاريعنا التجارية الجديدة والتركيز المستمر على تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما واصلنا الاستثمار في مشاريعنا ومبادراتنا الهادفة إلى مواكبة متطلبات النمو مستقبلاً، حيث قمنا بضخ نفقات رأسمالية بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي خلال العام 2023، تركزت في البنية التحتية الأساسية لشبكاتنا ومنظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعملياتنا، ما يعكس التزامنا الثابت بتسريع وتيرة تحولنا الرقمي".

واختتم الحساوي: "تتمثل أهدافنا خلال العام 2024 في مواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية ومواكبة متطلبات النمو استنادا إلى الأداء المالي القوي الذي حققناه خلال العام 2023، إضافة إلى تعزيز ريادتنا في مجالات أعمالنا الأساسية بالاعتماد على نهجنا الرقمي المرتكز على تسخير وتوظيف أحدث الحلول والمنصات الرقمية، بما يضمن تقديم المزيد من الابتكارات والخدمات المبتكرة التي تتمحور حول متطلبات عملائنا. وسنواصل التركيز أيضاً على تحسين كفاءاتنا الهيكلية عبر مختلف مجالات عملياتنا إلى جانب تعزيز وتوسيع نطاق مشاريعنا ومبادراتنا التجارية الجديدة والارتقاء بتجارب عملائنا إلى آفاق جديدة من التميز".

نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في عام 2005، لتصبح ثاني مشغل خدمات اتصال مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة الشركة علامتان تجاريتان هما دو (التي أُطلقت عملياتها في عام 2007)، وفيرجن موبايل، التي تُعد أول خدمة رقمية متكاملة على مستوى المنطقة (وبدأت عملياتها في السوق في شهر سبتمبر عام 2017).

أسهم شركتنا مدرجة ومطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم "DU" (بلومبيرغ DU UH، ريفينيتيف إيكون DU.DU). ومساهمونا الأساسيون هم هيئات وجهات مرتبطة بالحكومة (جهاز الإمارات للاستثمار 50.12٪، الإمارات الدولية للاتصالات 19.7٪، المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش.م.ع 10.06٪).

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