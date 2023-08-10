برنامج دوامي منصة رقمية مجانية ومبتكرة صُممت لتمكين المواطنين الإماراتيين من الوصول إلى فرص عمل بدوام جزئي وعن بُعد في مجموعة واسعة من القطاعات

استفاد من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 826 من المواطنين الباحثين عن وظائف

قام شركاء البرنامج بعرض أكثر من 176 وظيفة على المنصة ومراجعة أكثر من 385 طلباً وظيفياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مؤسسة الإمارات عن أبرز نتائج النصف الأول من العام 2023 الجاري التي حققها برنامجها الرائد "دوامي"، والذي يهدف إلى تأمين فرص عمل عن بُعد وبدوام جزئي للمواطنين الإماراتيين انسجاماً مع خطة توطين الكوادر الوطنية.

وأظهرت النتائج أن 826 باحثاً عن العمل قد استفادوا من البرنامج منذ مطلع العام، فيما تمت مراجعة وتدقيق طلبات 385 مرشحاً تمهيداً لمقابلتهم من قبل شركاء برنامج "دوامي" الذين قاموا بتوظيف أكثر من 100 مرشح منهم. وقد تجاوز عدد عروض العمل التي قدمها الشركاء للمواطنين الإماراتيين 120 عرض عمل.

وتستهدف منصة "دوامي" الرقمية المجانية المواطنين الإماراتيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، وتُعطى الأولوية لأولئك الذين يواجهون تحديات في إيجاد الوظيفة الملائمة، كأصحاب الهمم، ومحدودي الدخل، والقاطنين في مناطق نائية في أنحاء الدولة. وتُقدم منصة "دوامي" حلولاً غير مكلفة بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، حيث تفتح المجال لتلك الشركات والمؤسسات للعثور على موظفين يتمتعون بالمرونة والمهارات والمعارف المناسبة.

وقال جمال الخاطر، مدير برنامج "دوامي" تعليقاً على هذه النتائج: "نثمن جهود الشركاء الاستراتيجيين الذين يساهمون بشكل فاعل في إنجاح برنامج "دوامي"، والذي يلعب دوراً محورياً في زيادة التوعية بالتوظيف المرن، سواء على شكل فرص عمل بدوام جزئي أو عن بُعد، وخاصة بالنسبة لمواطني الدولة الذين قد يشعرون بمحدودية فرصهم الوظيفية. وتعكس النتائج المتميزة للنصف الأول من عام 2023 الإقبال الكبير الذي تشهده المنصة الرقمية".

وتضم قائمة شركاء برنامج "دوامي" كليات التقنية العليا، وشركة "الأنصاري للصرافة"، و"إل إم للصرافة"، ومجموعة "إي. إف. إس لخدمات إدارة المنشآت"، ومدرسة "السلام كوميونيتي".

أثمر النصف الأول من عام 2023 عن النتائج التالية:

العدد الإجمالي للمستفيدين من منصة وفعاليات برنامج "دوامي" منذ بداية العام – 826 شخص

عدد الوظائف التي نُشرت على المنصة من قبل شركاء البرنامج – 176 وظيفة

عدد الباحثين عن العمل الذين قام الشركاء بمراجعة طلباتهم تمهيداً لمقابلتهم – 385 باحث عن عمل

عدد المقابلات التي أجراها شركاء "دوامي" – 340 مقابلة

عدد عروض العمل المقدمة من قبل الشركاء للباحثين عن عمل – 129 عرض

الباحثون عن عمل الذين نجحوا في الحصول على وظيفة مقدمة من شركاء "دوامي" – 102 شخص

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن "مؤسسة الإمارات":

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

نبذة عن "برنامج دوامي":

هو أحد برامج مؤسسة الإمارات الهادفة إلى فتح آفاق جديدة للباحثين الإماراتيين عن فرص وظيفية مرنه من خلال منصة "دوامي"، والتي تعد بوابة رقمية تقدم جميع خدماتها بشكل مجاني للجهات والأفراد وتعمل كحلقة وصل بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل وتركز على الكفاءات الإماراتية.