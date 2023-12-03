استطاعت ريفي إصدار تمويلات لعملائها بقيمة 8.76 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2021 وحتى 30 سبتمبر 2023

ومن حيث النتائج التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد حققت ريفي معدلات نمو غير مسبوقة في قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء وإيرادات النشاط وصافي الأرباح بعد الضرائب، فيما يلي أهمها:

قامت ريفي بإصدار تمويلات بمبلغ 3.1 مليار جنيه، بمعدل 34.4 ألف جنيه كل دقيقة عمل.

حققت الشركة نمواً كبيراً في محفظة عملائها بنسبة سنوية بلغت 32% في نهاية شهر سبتمبر 2023، وذلك بعد نجاحها في إتمام الإصدار الأول من عملية التوريق بقيمة 700 مليون جنيه مطلع أغسطس الماضي، حيث بلغ حجم محفظة عملاء الشركة 2.75 مليار جنيه.

تقوم ريفي بخدمة عملائها من خلال 162 فرع عبر 21 محافظة بجمهورية مصر العربية، حيث نجحت الشركة في إفتاح 30 فرع خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023، الأمر الذي يُعزز من الإنتشار الجغرافي لفروع الشركة خصوصاً فى الأماكن الأكثر إحتياجاً.

استطاعت الشركة تحصيل أقساط مستحقة على عملائها بقيمة 3.4 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2022. الأمر الذي ساعد في الوصول إلى متوسط نسبة التحصيل 98.4% في سبتمبر 2023 في ظل الظروف الاقتصادية الحالية المُحيطة بالصناعة، وهو الأمر الذي يُعزز من جودة محفظة الشركة.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة عن نفس الفترة:

استطاعت ريفي تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 1.03 مليار جنيه في التسعة أشهر من عام 2023 مقارنةً بإيرادات بلغت 680 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة سنوية قدرها 52%.

حققت ريفي هامش صافي ربح بنسبة 31% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 رغم ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل من 118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 308 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 161%.

وانعكس دور فريق عمل ريفي كركيزة أساسية في تنامي أعمالها بشكل مُستدام على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 317 مليون جنيه في التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بمبلغ 242 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 31%.

#بياناتشركات

-انتهى-