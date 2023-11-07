دبي: كشفت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الفنادق والأنشطة للمسافرين بالتزامن مع موسم الرياض.

بنسخته الرابعة، شهد موسم الرياض 2023، افتتاحًا مميزا في 28 أكتوبر 2023. وقد سجل الأسبوع الافتتاحي لهذا الموسم إقبالاً تجاوز المليون زائر، مما يُظهر بوضوح نجاح هذا الحدث وقدرته على استقطاب الملايين من حول العالم.

ولضمان حصول زوّار موسم الرياض على أفضل مشاركة فيه، أعدت ويجو قائمة مختارة من الفنادق القريبة والفعاليات التي تناسب مختلف المتطلبات.

الفنادق

ورويك الرياض

يقع فندق ورويك الرياض ذو الـ 4 نجوم في حي الملز بالرياض بالقرب من المنطقة الأكثر نشاطًا في موسم الرياض، وهي مدينة البوليفارد، مما يجعله خيارًا ممتازًا لزوار موسم الرياض.

يبدأ سعر الليلة الواحدة من 326 ريال سعودي على ويجو.

راديسون بلو الرياض

تعد سلسلة فنادق راديسون بلو إحدى الخيارات المميزة للإقامة في الرياض وهو يقع بالقرب من حديقة حيوان الرياض وجروفز.

يبدأ سعر الليلة الواحدة من 2,463 ريال سعودي على موقع ويجو.

بودل القصر

يعد بودل القصر خيارًا مريحًا للمسافرين مع العائلة حيث يوفر مسبحاً داخلياً ملائماً للأطفال وملعباً للأطفال. يقع منتزه السويدي على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام ، ومن المقرر أن يستضيف سبعة عروض ثقافية مختلفة على مرّ سبعة أسابيع، إلى جانب الطعام والموسيقى والرقصات الشعبية والعروض الترفيهية.

يبدأ سعر الليلة الواحدة من 372 ريال سعودي على ويجو.

فندق كراون بلازا الرياض آر دي سي: فندق وقاعة مؤتمرات

يقع الفندق بالقرب من ملعب الأول وساحة المملكة، موطن نادي الهلال لكرة القدم الذي من المقرر أن يشارك في كأس موسم الرياض، وليست منطقة بوليفارد سيتي ببعيدة أيضاً منه.

يبدأ سعر الليلة الواحدة من 2,047 ريال سعودي على موقع ويجو.

فندق كراون بلازا الرياض الواحة

يقع فندق كراون بلازا الرياض الواحة بالقرب من سوق الأولين، وهي منطقة في الرياض تستضيف العروض الموسمية والفعاليات وتضمّ المتاجر التي تبيع السلع التقليدية.

يبدأ سعر الليلة الواحدة من 1,104 ريال سعودي على ويجو.

يقدم موقع ويجو أيضًا قائمة بالأنشطة التي لا ينبغي للزوار تفويتها عند قضاء بعض الوقت في العاصمة.

التخييم في روضة خريم ومنتزه الثمامة الوطني بالرياض

يأتي موسم الرياض مع بداية فصل الشتاء، مما يجعله الوقت المثالي للتخييم. تعتبر روضة خريم مكانًا هادئًا للمخيمين حيث الطبيعة الهادئة. وفي الوقت نفسه، تعد حديقة الثمامة البرية في محمية الملك خالد مثالية لعشاق التخييم المغامرين، بكثبانها الذهبية وأراضيها الخضراء الشاسعة.

اكتشف تاريخ السعودية في الدرعية

تقع الجوهرة التاريخية "الدرعية" في منطقة عارض اليمامة ضمن أروقة هضبة نجد. يعد موقع التراث العالمي لليونسكو هذا نافذة على العصور الماضية من التاريخ والثقافة السعودية. وتستضيف الدرعية خلال فترة موسم الرياض بعض الفعاليات والأنشطة، خاصة في محيط حي الطريف.

شاهد المنظر البانورامي من برج مركز المملكة

يوفر جسر السماء، وهو جسر معلق يقع على ارتفاع 300 متر فوق برج مركز المملكة، إطلالة بانورامية على مدينة الرياض. يربط هذا الجسر بين ناطحتي سحاب، ويتيح للزوار تجربة أفق مدينة الرياض من خلال ألواحه الزجاجية.

زيارة قصر المصمك

يشتهر قصر المصمك بأنه مسرح معركة فتح الرياض. استكشف القطع الأثرية القديمة وعروض الأسلحة العسكرية والهندسة المعمارية الصخرية الشاهقة التي تحكي قصة مقنعة عن جذور المملكة. تقدم القلعة التاريخية، الصامدة منذ عام 1895، لمحة عن تاريخ المملكة العربية السعودية والأحداث التي شكلت الأمة.

جولة في أقدم أسواق الرياض: سوق الزل

يقع السوق الذي أقيم عام 1901 بين أزقة منطقة ديرة وتبلغ مساحته 38 ألف متر مربع. وتضفي الأصوات المحيطة للبائعين (الذين يبيعون كل شيء من الآثار النادرة إلى الأواني القديمة) على السوق هالة تراثية عريقة.

اكتشف كهف عين هيت (كهف الأساطير)

يقع كهف عين هيت بالقرب من مدينة الخرج على بعد نحو 30 كيلومترًا خارج الحدود الحضرية للمدينة، وقد شهد وصول العديد من المستكشفين إلى أعماقه لاكتشاف الممرات المخفية وبحيرة تقع على عمق 120 مترًا تحت الأرض. متاح التجول داخل الكهف برفقة مرشد.

جدد نشاطك على رمال هضبة نجد

تُظهر هضبة نجد عظمة الصحراء بكثبانها الرملية اللامتناهية وآفاقها الذهبية وتكويناتها الصخرية الفريدة.

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نبذة عن "ويجو"

تضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com