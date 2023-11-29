الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسعود برغوم"، إحدى الشركات الرائدة في توفير أنظمة البناء المعيارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها إلى خبراء الإنشاءات العالميين واستعراض التزاماتها بحلول البناء المعيارية المستدامة والمبتكرة خلال قمة إنتل للإنشاءات في المملكة العربية السعودية 2023. وتجري فعاليات القمة بتاريخ 29 نوفمبر 2023 في فندق روش ريحان من روتانا، وبحضور مجموعة من الجهات الرائدة على مستوى القطاع، لمناقشة مجموعة من القضايا الأساسية في هذا الإطار واستعراض عروض تقديمية فريدة خلال هذا الحدث المباشر ليوم واحد في العاصمة السعودية الرياض.

وسيتم التركيز خلال القمة على أربعة محاور رئيسية، هي السعودة ونقل المعرفة، والهندسة متعددة التخصصات وتسليم المشاريع العملاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الثورية على مستقبل البيئة العمرانية، والفرق الدقيق بين امتلاك مشروع عملاق وتشغيله. وستشهد القمة حلقات نقاش رفيعة المستوى، وخطابات رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض التقديمية التي يستعرضها الخبراء.

وتعليقاً على المشاركة، قال جينس اوتيرستيدت، مدير عام شركة "المسعود برغوم": "صار الخبراء على وعي تام بمسؤولية المباني عن إطلاق حوالي ثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، أي ضعف الانبعاثات الناتجة عن عمليات النقل الجوي والبري والبحري مجتمعة. وأدى تنامي تأثير أزمة المناخ، إلى دفع التوجه لتوفير حلول تتماشى مع تطوير القطاع، بالإضافة إلى دمج الحلول المستدامة للقطاع على نحو شامل. ويسعدنا المشاركة في نسخة العام 2023 من قمة إنتل للإنشاءات في المملكة العربية السعودية، وتقديم حلولنا الرائدة على مستوى القطاع والمساهمة في الحد من المخاطر الناجمة عن العمليات التي تجري عبر القطاع. ونلتزم في "المسعود برغوم" بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها المساهمة على نحو حيوي في دعم مسار النمو في المملكة. وأتطلع إلى تسليط الضوء على أنظمة البناء الصديقة للبيئة وعلى عروضنا المتنوعة، لتعزيز منظومة شراكاتنا القائمة في المملكة العربية السعودية والعالم وتوسيعها."

وتشير دراسة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن مصادر مواد البناء تمثل عادة 10% إلى 30% من انبعاثات المباني على مستوى العالم، في حين أن عملية البناء تشكل حوالي 5% من مجموع هذه الانبعاثات، ما يخلق حاجة ملحة لاعتماد ممارسات البناء المستدامة في المنطقة. وسيحظى زوار جناح "المسعود برغوم"، الذي يقع في القاعة الرئيسية لفندق روش ريحان من روتانا بفرصة استكشاف الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة ذات التأثير المستدام، بما في ذلك نظام البناء المبتكر من الخشب المصفح التقاطعي وأنظمة البناء المعيارية الهجينة مسبقة الصنع. ويُعد الخشب المصفح التقاطعي عبارة عن ألواح خشبية صلبة مُصممة على نحو مستدام، يتم تصنيعها مسبقاً وإنتاجها من مواد ملتقطة للكربون وعالية الاستدامة. وتشمل استخدامات الخشب المصفح التقاطعي المكونات الهيكلية والأرضيات والجدران والسقوف، حيث يتمتع هذا النوع من الخشب بمتانة عالية ويتميز بكونه عازل للصوت والحرارة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المعمارية.

كما تستعرض "المسعود برغوم" نظام البناء المعياري الهجين، الذي يعتمد على المواد سريعة النمو، ومن ضمنها الصلب، والمُشكَّلة على البارد، والتي تساهم في تعزيز متانة المنتجات وسلاسة عمليات البناء. ويتم تعزيز هذه الأنظمة عبر استخدام عمليات التقييس والاستراتيجيات الهندسية الحديثة، ما يضمن الإنتاج السلس للوحدات المعيارية على نطاق واسع.

وأبلغ الخبراء على مستوى القطاع عن زيادة ملحوظة بنسبة 35% على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للعقود في الربع الرابع من عام 2022، لتصل إلى 51.3 مليار دولار في ذلك الربع فقط. وجاءت هذه الزيادة في أعقاب نمو استثنائي في مشاريع المملكة العربية السعودية، تجاوز حاجز 1.1 تريليون دولار، ما عزز ريادة قطاع البناء السعودي على مستوى المنطقة والعالم.

وتستضيف "المسعود برغوم" جلسة حول "البنية التحتية المتجددة" لمدة 20 دقيقة بالتعاون مع نخبة من الخبراء المشاركين في الحدث. للمزيد من المعلومات حول تقنية "المسعود برغوم" الرائدة في البناء المستدام بفضل أنظمة البناء المعيارية المبتكرة، يرجى زيارة www.amb.ae

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نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والإكسسوارات (TBA)؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وإيه آر بي الإمارات؛ والالمسعود لتأجير المعدات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، وشركة " حلول مان إينيرجي"، وشركة "بريجستون"، وشركة "توتال إنيرجيز"، و شركة "آ كا آ"، وشركة "برتين"، وشركة "خدمات جون كوكريل"، و"شركة تشارت إنداستريز"، و"إيه آر بي"، و"ليروي سومر" و"تي سي إم"، و" إس آند دابليو"، و"كوارتزيليك"، و"سكرويدهال"، و"دونفنغ"، و"أوش كوش". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، ووحدات الطاقة الشمسية المتنقلة، والوحدات العاملة بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، وتطوير منظومة الهيدروجين، والصناعات الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

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