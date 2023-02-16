دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، وشركة مبادلة للاستثمار )مبادلة(، عن شراكة استراتيجية تركز على النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا، الذي سيعقد في أبوظبي يومي 2-3 مارس 2023، تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات".

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية على ضوء مشاركة معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، كمتحدث رئيسي في النسخة الافتتاحية من إنفستوبيا في شهر مارس من عام 2022. وستقوم مبادلة، والشركات التابعة لها، بالمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات خلال مؤتمر إنفستوبيا في شهر مارس القادم.

وبموجب هذه الشراكة، سوف تشارك قيادات "مبادلة" في برنامج مؤتمر إنفستوبيا وأنشطته، التي تتمحور حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة والناشئة، إضافة إلى فعالية حول "تقديم رأس المال" التي تنظمها إنفستوبيا بالتعاون مع "أي كونيكشنز"؛ منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للمستثمرين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال أحمد سعيد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في مبادلة: "فخورون بإبرام هذه الشراكة مع إنفستوبيا، وحريصون على تعزيز مشاركتنا في هذه المبادرة التي توفر مظلة للمستثمرين والشخصيات الاقتصادية العالمية للاجتماع في أبوظبي. ونلتزم في مبادلة بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، بالمساهمة في إيجاد الحلول للتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، كما نتطلع إلى إجراء مناقشات عميقة ومهمة في هذا المؤتمر الشهر المقبل."

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "رغم أن إنفستوبيا لا تزال في نسختها الثانية التي تنعقد في مارس المقبل، إلا أنها حققت نجاحا لافتا في جذب اهتمام ومتابعة شركات ومؤسسات بارزة في مجال الاستثمار ومنظومة الاقتصادات الجديدة. يسعدنا أن نعلن اليوم مبادلة كشريك استراتيجي لمؤتمر إنفستوبيا القادم في أبوظبي، ونحن على ثقة أنه من خلال هذه الشراكة يمكننا إضافة قيمة كبيرة إلى أعمال المشاركين وشركائنا من جميع أنحاء العالم."

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نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، "بلاك روك"، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومنتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار.

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديدة بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معًا لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.investopia.ae/