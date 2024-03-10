الشركة تسجل ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق مع زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة بنسبة 30% على أساس سنوي

ثاني أعلى صافي دخل: 454.8 مليار ريال سعودي (121.3 مليار دولار أمريكي) (عام 2022: 604.0 مليار ريال سعودي/161.1 مليار دولار أمريكي)

إجمالي توزيعات الأرباح بلغ 366.7 مليار ريال سعودي (97.8 مليار دولار أمريكي) مدفوعة في عام 2023 بزيادة بنسبة 30% عن عام 2022

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي (20.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 40.41 مليار ريال سعودي (10.78 مليار دولار أمريكي) بزيادة بنسبة 9% مقارنة بـالدفعتين ربع السنويتين بقيمة 37.0 مليار ريال سعودي (9.9 مليار دولار أمريكي) لكلٍّ منهما في النصف الثاني من عام 2023

من المتوقع أن يبلغ إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله والتي سيتم دفعها في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال سعودي (43.1 مليار دولار أمريكي)، تتضمن 40.41 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول، بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا وفي حال موافقة مجلس الإدارة

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 537.8 مليار ريال سعودي (143.4 مليار دولار أمريكي) (عام 2022: 698.2 مليار ريال سعودي / 186.2 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية الحرة*: 379.5 مليار ريال سعودي (101.2 مليار دولار أمريكي) (عام 2022: 557.0 مليار ريال سعودي / 148.5 مليار دولار أمريكي)

نسبة المديونية : * -6.3% كما في 31 ديسمبر 2023 (بنهاية عام 2022: -7.9%)

ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية إلى مبلغ186.3 مليار ريال سعودي (49.7 مليار دولار أمريكي) تتضمن 158.3مليار ريال سعودي) 42.2 مليار دولار أمريكي( من النفقات الرأسمالية الرئيسة (عام 2022: 145.5 مليار ريال سعودي/38.8 مليار دولار أمريكي، تتضمن 141.2 مليار ريال سعودي/ 37.6 مليار دولار أمريكي، من النفقات الرأسمالية الرئيسة)

يتماشى صافي الدخل للربع الرابع من عام 2023 مع إجماع المحللين على الرغم من تحمّل بعض الرسوم غير النقدية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي)

رفع معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021

أول استثمار عالمي في الغاز الطبيعي المُسال يدعم التوسّع في المحفظة الإستراتيجية وتحقيق القيمة

يستمر التوسع في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في إضافة قيمة مع تعزيز نمو الأعمال في المملكة والأسواق العالمية الرئيسة

التركيز على مصادر الطاقة المتجددة ينعكس في اتفاقية شركاء للمشاركة في تطوير مشروعين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية مجمعة تبلغ 2.66 غيغاواط

الظهران: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية )"أرامكو السعودية" أو "الشركة") اليوم عن نتائجها المالية لعام 2023 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل بلغ 454.8 مليار ريال سعودي (121.3 مليار دولار أمريكي)، ما يُعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق.

وتعكس هذه النتائج، المدعومة بالمرونة التشغيلية المتميّزة التي تتمتع بها أرامكو السعودية، والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، التزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:

"بحمد الله، أعلنّا عن أرباح قوية، وتدفقات نقدية جيدة ومستويات عالية من الربحية في عام 2023، حيث حقّقنا ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي.

وقد حققنا أيضًا لمساهمينا زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023.

"وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية وفق ما يتماشى مع التوجيهات الاسترشادية والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة إضافية من أعمالنا، مما يعزز قدرة الشركة للمحافظة على موقعها الريادي ونحن نتجه لمستقبل يكون فيه النفط والغاز، على مدى عقود عديدة مقبلة، جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة العالمي جنبًا إلى جنب مع حلول الطاقة الجديدة.

"ويوفر التوجيه الأخير من الحكومة بالمحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل في اليوم مزيدًا من المرونة، إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات. وفي الوقت نفسه، نواصل إحراز تقدم في العديد من المشاريع الإستراتيجية لزيادة النفط الخام والتي ستُسهم في تعزيز موثوقيتنا ومرونتنا التشغيلية وقدرتنا على اغتنام الفرص المتاحة في السوق.

"وبموازاة ذلك، سبق وأن أعلنت الشركة عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسلط الضوء على قدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وتعزيز أهدافنا الإستراتيجية، ومنها أول استثمار عالمي لنا في الغاز الطبيعي المُسال، وكذلك نمو أعمالنا الدولية للبيع بالتجزئة، وكذلك مشاريع التكرير والكيميائيات الكبرى في الخارج، ومحفظتنا الناشئة في مصادر الطاقة الجديدة."

أهم المعلومات المالية

بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 454.8 مليار ريال سعودي (121.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مقابل 604.0 مليار ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ويمثّل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق. ويمكن أن يُعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة، فضلًا عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة* 379.5 مليار ريال سعودي (101.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557.0 مليار ريال سعودي (148.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022. ولا يزال المركز المالي لأرامكو السعودية قويًا، وقد بلغت نسبة المديونية* -6.3% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ -7.9% في نهاية عام 2022.

وتم دفع أرباح إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال سعودي (97.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مرتفعة بنسبة 30% عن عام 2022. وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي (20.3 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع من عام 2023، تُدفع في الربع الأول من العام 2024. وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على دفعة ثالثة من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.41 مليار ريال سعودي (10.78 مليار دولار أمريكي).

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس 2023 أنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن يتم توزيعها على فترة ستة أرباع ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023.

ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله والتي سيتم دفعها في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال سعودي (43.1 مليار دولار أمريكي)، تتضمن 40.41 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول، بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا وفي حال موافقة مجلس الإدارة.

أما الاستثمارات الرأسمالية في عام 2023 فقد بلغت 186.3 مليار ريال سعودي (49.7 مليار دولار أمريكي) تتضمن 158.3 مليار ريال سعودي (42.2 مليار دولار أمريكي) من النفقات الرأسمالية الرئيسة. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 28% من الاستثمارات الرأسمالية البالغة 145.5مليار ريال سعودي/38.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022، تتضمن 141.2 مليار ريال سعودي/ 37.6 مليار دولار أمريكي، من النفقات الرأسمالية الرئيسة. وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يقارب بين 180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار أمريكي) إلى 218 مليار ريال سعودي (58 مليار دولار أمريكي)، مع نمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وبشكل أساس من تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار أمريكي) بين عامي 2024 و2028.

أهم المعلومات التشغيلية

في عام 2023، بلغ متوسط إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تتضمن 10.7 مليون برميل في اليوم من إجمالي المواد السائلة.

وواصلت أرامكو السعودية سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى بنسبة موثوقية بلغت 99.8% في عام 2023.

ويتواصل تقدم العمل في مشاريع الشركة لزيادة إنتاج النفط الخام في حقول: المرجان، والبري، والدمام، والظلوف، والتي تهدف إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، ومرونتها التشغيلية، وقدرتها على الحصول على القيمة من الطلب العالمي المتزايد، مع الإسهام في قدرتها على المحافظة على طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تبلغ 12.0 مليون برميل في اليوم.

كما تتقدم مشاريع الغاز التابعة للشركة بهدف زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021. وتشمل تلك المشاريع: مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، حيث بدأت أنشطة الحقن بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسة، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار.

وأعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في الغاز الطبيعي المُسال، بعد توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة. ويخضع إتمام الصفقة إلى الاشتراطات النهائية والتي تشمل الموافقات التنظيمية.

وتماشيًا مع هدف أرامكو السعودية الإستراتيجي المتمثّل في تطوير إستراتيجيتها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، استحوذت الشركة على حصة قدرها 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة "رونغشنغ للبتروكيميائيات". وبموجب اتفاقية بيع طويلة الأجل، يحق لأرامكو السعودية توريد 480 ألف برميل في اليوم من النفط الخام إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، والتي تدير أحد أكبر مجمعات التكرير والكيميائيات المتكاملة في الصين.

واستكمالًا لمنتجات زيوت التشحيم ذات العلامات التجارية المتميزة التي توفرها أرامكو السعودية، أكملت الشركة استحواذها على أعمال المنتجات العالمية في شركة فالفولين. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تحسين قدرات أرامكو السعودية العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس، وتوسيع أنشطة البحث والتطوير والشراكات مع الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية.

وأرست أرامكو السعودية و"توتال إنيرجيز" عقود أعمال الهندسة والشراء والبناء الخاصة بمجمع أميرال بقيمة 41.3 مليار ريال سعودي (11.0 مليار دولار أمريكي)، وهو مشروع توسعة مستقبلية لمنشأة البتروكيميائيات عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في الجبيل. ويهدف المجمع الجديد إلى ضم واحدة من أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنويًا من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى. ومن المتوقع أن يمكّن المشروع ساتورب من تطوير إستراتيجية أرامكو السعودية لتحويل السوائل إلى كيميائيات ويُتوقع بدء أعمال التشغيل التجاري في عام 2027.

ودعمًا للتوسع في أعمالها بقطاع التجزئة العالمي، أكملت أرامكو السعودية شراء حصة بنسبة 100% في شركة التجزئة التشيلية، شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، من مجموعة ساوثرن كروس، ما يمثّل أول استثمار للشركة في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية. ووقّعت أرامكو السعودية أيضًا اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو")، وهي شركة تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتعزيزًا لدورها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيًا مع هدفها المتمثل في الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية في المملكة، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور لتطوير مشروعي الشعيبة 1 و2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 2.66 غيغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التجارية بحلول عام 2025.

وكجزء من أنشطة التطوير المؤسسي لأرامكو السعودية، ولتعزيز منظومة سلسلة الإمداد الخاصة بها، وقّعت الشركة أيضًا اتفاقية مساهمين مع شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) وصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مجمع على مستوى عالمي لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمين مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية "دي إتش إل" لإنشاء مركز جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية.

وقد أصبحت مصفاة ينبع رابع منشأة تابعة لأرامكو السعودية تنضم إلى شبكة "المنارات الصناعية العالمية" المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن تم تكريمها لتطبيقها الرائد للتقنيات المتطورة التي تسعى لتوفير العديد من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية. ويعكس ذلك تركيز أرامكو السعودية المتواصل لتطوير وتطبيق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعزز الأعمال.

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية لعام 2023 عبر بث إلكتروني بتاريخ 11 مارس 2024 الساعة 03:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت الصيفي البريطاني، والساعة 08:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكنكم التسجيل في البث الإلكتروني من خلال الرابط: www.aramco.com/investors .

*يُرجى زيارة الرابط التالي للاطلاع على مطابقات المقاييس غير المدرجة في المعايير الدولية للتقرير المالي www.aramco.com/investors

#بياناتشركات

-انتهى-

للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

cid:image006.png@01DA72D1.78A19E40@saudi_aramco

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. www.saudiaramco.com .