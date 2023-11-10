تقديراً لالتزامها بمكافحة التغير المناخي وتعزيز نمط الحياة الشمولي

دبي، أعلنت "كيونت" QNET، وهي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر، عن فوزها باثنتين من جوائز "ستيفي" البرونزية ضمن حفل توزيع "جوائز الأعمال الدولية 2023"، وذلك تقديراً لجهودها الدؤوبة في مكافحة التغير المناخي وإعادة التسمية المبتكرة لعلامتها التجارية لمنتجات العافية، مع تركيز متجدد على أنماط الحياة الشمولية. وأُقيم حفل توزيع الجوائز، الذي شهد حضور أكثر من 100 شركة فائزة، في فندق كافاليري إيه والدروف أستوريا في روما بإيطاليا.

وأقرّ برنامج "جوائز الأعمال الدولية" المتميز بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها "كيونت" من أجل تلك القضايا الهامة، وكرّم الشركة ضمن الفئات التالية:

جائزة أفضل حملة اتصال أو علاقات عامة للعام: التغير المناخي لبرنامج إعادة التشجير العالمي لـ"كيونت"، الذي تم إطلاقه في عام 2021 من خلال شراكة مع مؤسسة "إيكو ماتشر" EcoMatcher الاجتماعية الحاصلة على اعتماد "بي" B لتأثيرها الايجابي على البيئة والمجتمع. وساهمت هذه المبادرة التي أُطلقت بالتعاون مع "كيونت" في زراعة الأشجار في كل من الفيلبين وكينيا والإمارات العربية المتحدة ضمن المرحلة الأولى. ومنذ إطلاقه، توسّع البرنامج ليشمل بلدان أخرى متعددة، من بينها إندونيسيا وتركيا والجزائر. كما شرعت "كيونت" أيضاً في تنفيذ مشاريع خضراء مختلفة وأخرى تركز على الاستدامة وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين.

جائزة إعادة التسمية / تجديد العلامة التجارية للعام لمحفظة منتجات العافية Amezcua من "كيونت". وتقدم Amezcua مجموعة مبتكرة مدعومة علمياً من منتجات الصحة والعافية المصممة للترويج للرفاه الشامل في أوساط المستهلكين العصريين. وفي ديسمبر 2022، نفذت "كيونت" عملية إعادة تموضع استراتيجية لعلامة Amezcua لإعادة صياغة والارتقاء بمستوى تواجدها في الأسواق ضمن صناعة العافية التي تتسم بتنافسية شديدة. ويتركز الاتجاه الجديد حول مفهوم "العيش الشمولي"، مُقدماً Amezcua كعلامة تجارية تُعزز أنماط الحياة العصرية.

وبهذه المناسبة، قالت "مالو كالوزا"، المديرة التنفيذية لشركة "كيونت": "تعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بالترويج لصحة أفضل، ونمط حياة أفضل وكوكب أفضل. إن برنامجنا الأخضر لإعادة التشجير وتحويل محفظتنا لمنتجات الصحة والعافية Amezcua يشكلان دلالة على تفانينا تجاه الاستدامة والعيش الشمولي. نحن نؤمن أنه من خلال الاهتمام بكوكبنا وإعطاء الأولوية للرفاهية الشاملة، فإننا لا نساهم في تعزيز نجاحنا فحسب بل وإنما أيضاً في خلق مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للجميع".

وتكرّم "جوائز الأعمال الدولية" (IBA) وتعترف بالإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات والمهنيين حول العالم. وتخضع "جوائز الأعمال الدولية" لتقييم من قبل أكثر من 230 مهني وخبير في الصناعة من حول العالم، فيما شهدت

نسخة هذا العام من الجوائز مشاركة مؤسسات عالمية مثل "كوكا كولا" و"الخطوط الجوية التركية" و"دومينوز" و"إرنست ويونغ" و"نيلسن آي كيو" وغيرها الكثير من الشركات المعروفة الأخرى.

وقالت رئيسة جوائز ستيفي، "ماغي ميلر": "تشهد الترشيحات لجوائز الأعمال الدولية تحسناً بصفة سنوية، وكانت فئة الفائزين بجوائز ستيفي لهذا العام الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن. لقد أثبت الفائزون أن مؤسساتهم قد وضعت وحققت أهدافاً نبيلة. ونحن نهنئهم على إنجازاتهم المُعترف بها".

ويمثل هذا العام الفوز الرابع لـ"كيونت" بجائزة الأعمال الدولية منذ مشاركتها الأولى في عام 2020. وفي السابق، حصلت "كيونت" على جوائز "ستيفي" تقديراً لحملاتها الفريدة من نوعها ومبادراتها العالمية الهادفة، كفوزها عن فئتي "إشراك المجتمع للعام" و"أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات ذات الصلة بكوفيد 19".

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نبذة عن شركة كيونت:

كيونت هي شركة متخصصة في منتجات الصحة والعافية ونمط الحياة، تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي تمكّن الأفراد من تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً. تأسست كيونت في عام 1998، وتحتفل خلال العام الجاري بمرور 25 عاماً على إحداثها أثر حول العالم من خلال عروض منتجاتها المختلفة ونموذج عملها المبتكر القائم على التجارة الإلكترونية.

تفخر كيونت بعضويتها في جمعية البيع المباشر في العديد من البلدان، وكذلك في جمعية هونغ كونغ للأغذية الصحية ورابطة صناعة المكملات الصحية في سنغافورة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تنشط كيونت في رعاية الفعاليات الرياضية حول العالم، وتتمثل بعض الشراكات الأكثر تميزاً في كونها شريك البيع المباشر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم وبطولة دوري الأندية الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤكد التزامها بالتميز والتوسع العالمي.

لمزيد من المعلومات حول "كيونت" ومؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية"، التابعة لها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ"كيونت": www.qnet.net