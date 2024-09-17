تقديراً لجهودها الاستثنائية وأدائها المتميز، حازت "إنفينيتي" من العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على جائزة "إنفينيتي" العالمية المرموقة لعام 2023. ويأتي هذا التكريم تأكيداً على تميزها في مجالات المبيعات، وخدمات ما بعد البيع، وتجربة العملاء.

ويعكس هذا الإنجاز التفاني المستمر للعربية للسيارات في تقديم أعلى مستويات الجودة والاحترافية، ويُعتبر دليلاً واضحاً على نجاح استراتيجيات الشركة وابتكاراتها التي تساعدها في إرساء معايير جديدة للتميز.

وقدم الجائزة السيد ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور المحدودة، واستلمها السيد خالد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني، خلال زيارة خاصة إلى مقر "العربية للسيارات" في دبي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والسيد ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط، والدكتورة أمينة الرستماني، عضو مجلس الإدارة وعضو مساهم في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والسيد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، والسيد حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول للعربية للسيارات.

وتواصل إنفينيتي من العربية للسيارات تقديم تجارب استثنائية بمعايير عالمية، ما يرسخ مكانتها في سوق السيارات التنافسي في دولة الإمارات. ويُعكس هذا التكريم الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين العربية للسيارات وإنفينيتي، ويؤكد التزامهما المشترك بالتطوير والابتكار في قطاع السيارات المتنامي.

ولا يفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة للنمو فحسب، بل يُعزز أيضاً ريادة الشركتين في مجال السيارات الفاخرة، ويظهر رؤيتهما الطموحة في توقع احتياجات العملاء وتلبيتها. وتمثل هذه النجاحات خطوة مهمة نحو المستقبل، وتؤكد قدرة إنفينيتي على التميز في بيئة تنافسية متزايدة.

نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.

مركز الصيانه اللوجستية المركزية في مدينة دبي الصناعية.

مراكز الصيانه: 10 نيسان، 4 إنفينيتي و 3 رينو.

مركز الصيانه السريعة في غضون 60 دقيقة

-انتهى-

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