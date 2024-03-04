حققت "بايونيرز بروبرتيز" قفزة في المبيعات التعاقدية خلال عام 2023، حيث بلغت 20.6 مليار جنيه، مسجلة ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال عام 2022، الذي بلغ 7 مليار جنيه.

القاهرة| تعلن شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المسجلة بكودPRDC.CA في البورصة المصرية) وهي شركة رائدة تعمل في مجال التطوير العقاري والمقاولات، "تأسست نتيجة عملية التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة إلى ثلاثة شركات في اكتوبر 2021" عن نتائجها المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

خلال عام 2023، حققت الشركة ايرادات بمبلغ 5.78 مليار جنيه بينما سجلت الشركة صافي ربح قدره 556.9 مليون جنيه مصري.

Text Boxبلغت اجمالي الاصول 43.6 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة ب 33 مليار في عام 2022 محققة نسبة ارتفاع 32%، كما سجل اجمالي حقوق الملكية مبلغ 10.1 مليار جنيه في عام 2023. وقد ساهم نشاط المقاولات بنسبة 57% من إجمالي ايرادات الشركة في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنسبة 56% في عام 2022، بينما حقق نشاط بيع الوحدات العقارية نسبة 38% من الايرادات مقارنة ب 42% خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما ساهمت ايرادات ايجار الوحدات التجارية بحوالي 4% من الإيرادات في عام 2023.

واستطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال هذه الفترة بهامش مجمل ربح 24.7% مقارنة ب 17.5% بالعام السابق، وعائد يبلغ 0.393 جنيه للسهم.

خلال عام 2023، نجحت الشركة في تحقيق مبيعات تعاقدية قياسية بمبلغ حوالي 20.6 مليار جنيه بمشاريعها المختلفة سواء داخل القاهرة أو بالمشاريع الساحلية مقارنة ب 7 مليار جنيه عام 2022 بنسبة زيادة بلغت حوالي 200%. وقد شهدت الشركة اقبال شديد علي الطروحات الجديدة التي تمت سواء في المشاريع القائمة او مشاريع تم طرحها لأول مرة مما يعكس ثقة العملاء بالشركة وادارتها التنفيذية.

كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ وليد زكى:

اود ان أعرب عن سعادتي بالنتائج المالية والتشغيلية المتميزة التي حققتها شركة بايونيرز برويرتيز للتنمية العمرانية خلال عام 2023 بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي مازال يشهدها العالم حتي الان. فقد قفزت المبيعات التعاقدية للشركة بمقدار ثلاثة اضعاف تقريبا لتبلغ حوالي 20.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مدعومة بالطروحات التي اطلقتها الشركة خلال العام، فان هذا النمو يعكس التزام وتفاني فريق العمل لدي الشركة، الذين بذلوا جهودًا مستمرة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا وبلغت إيرادات الشركة في 31 ديسمبر 2023 حوالي 5.7 مليار جنيه وحققت صافي أرباح بمبلغ 556 مليون جنيه.

ويعكس هذا الأداء المتميز قدرة الإدارة التنفيذية على وضع استراتيجية ناجحة لبناء كيان ضخم والحرص علي العمل بطريقة مؤسسية حتي تستطيع الشركة التأقلم مع التحديات المختلفة وتحقيق نتائج ايجابية. ويظل قطاع التطوير العقاري محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد المصري مما يوفر فرصً جذابة للمستثمرين والمطورين على حد سواء.

خلال عام 2023، طرحت الشركة عدة مشاريع جديدة بما يتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها، فقد تم طرح مشروع "Telal East" بالقاهرة الجديدة ومشروع "Ivoire West" بالشيخ زايد ومرحلة جديدة من مشروع تلال السخنة "Telal Shores " هذا بالإضافة الي طرح مراحل جديدة بمشاريعنا القائمة مثل مشروع "The Brooks”، مشروع "Stone Residence" ، مشروع "Jebal Sokhna" ،مشروع "The Hills" ومشروع "Telal Soul" بالساحل الشمالي.

فقد تم طرح مشروع "Telal East" خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث يقع المشروع على مساحة أرض تبلغ حوالي 184 فدان في موقع متميز بالقاهرة الجديدة ويقدم المشروع وحدات سكنية فاخرة مصممة بأعلى معايير الجودة بالإضافة الي أنشطة سكنية وأنشطة اخري تجارية وإدارية.

كما تم طرح مشروع "Telal Shores" الذي يعد جزء من مشروع تلال السخنة الذي يتمتع بموقع متميز يجعله مختلف عن غيره من المشروعات الساحلية حيث يمتد بطول 6 كيلو متر علي شاطئ البحر الاحمر. يتكون "تلال شورز" من خمسة مراحل علي مساحة 88 فدان و يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتميزة بتصميمات معمارية عصرية تلبي كافة احتياجات عملاء الشركة. وفي خطوة مهمة للشركة لترسيخ مكانتها بغرب القاهرة، طرحت الشركة مشروعها الجديد "Ivoire West" في منطقة حيوية ومتميزة بمدنية الشيخ زايد علي مساحة 77 فدان تقريبا، ويشهد المشروع اقبالا كبير منذ الطرح وحتى الان.

والجدير بالذكر انه خلال عام 2023، ارتفعت وتيرة عملية تسليم الوحدات بمختلف مشاريع الشركة حيث تم تسليم المرحلة الاخيرة في تلال سيدي عبدالرحمن، بالإضافة الي تسليم مرحلة جديدة في تلال السخنة، كما ارتفعت نسبة التسليم في مشروع ستون ريزيدنس بالقاهرة الجديدة حيث تم تسليم ما يقرب من 75% من اجمالي وحدات المشروع، وتستعد الشركة للبدء في عملية تسليم الوحدات بالمرحلة الاولي من مشروع "HADABA" ومشروع "Jebal El Sokhna" خلال عام 2024.وتتمتع جميع المشاريع المسلمة بكافة المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي جميع احتياجات العملاء المعيشية.

وقد ساهم قطاع المقاولات بحوالي 57% من ايرادات الشركة خلال هذه الفترة، بينما بلغ حجم التعاقدات حوالي 6 مليار جنيه في نهاية عام 2023. بينما ساهمت إيرادات إيجار الوحدات التجارية بحوالي 4% من إيرادات الشركة، حيث ارتفعت من 181 مليون جنيه مصري 2022 إلى 251 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2023 بنسبة زيادة 40٪. وساهم بشكل أساسي في هذا النمو الأداء المتميز للمركز التجاري بوينت 90 التابع للشركة والذي يقع بموقع استراتيجي بالقاهرة الجديدة امام الجامعة الامريكية.

وتسعي إدارة الشركة دائما لاقتناص فرص استثمارية جديدة لزيادة حجم محفظة الاراضي لديها مما يدعم خطة توسع ونمو الشركة في المستقبل. كما تحرص الادارة التنفيذية للشركة علي متابعة التطورات الاقتصادية بعناية ودراسة تأثيرها علي تكلفة البناء لتسطيع وضع خطة تسعير مناسبة للطروحات الجديدة حتي تتناسب مع الزيادة التي شهدتها مواد البناء الرئيسية.

نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، ونظل ملتزمين بإستراتيجيتنا في تقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا من خلال محفظة متنوعة و قوية من المشاريع السكنية و التجارية ،كما نهدف إلى وضع معايير جديدة للتميز في قطاع التطوير العقاري. كما تسعي الشركة دائماً على الحفاظ على العنصر البشرى بشركاتها والعمل على تنميتها وتدريبها لرفع كفاءتها، حيث تؤمن الشركة بشكل أساسي بأهمية العنصر البشرى الذي يعد المحرك الأساسي لجميع جوانب العمل الفعال داخل شركاتها التابعة.

#بياناتشركات

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علاقات المستثمرين:

احمد سعد

مدير علاقات المستثمرين

سندي شريف

محلل مالي- ادارة علاقات المستثمرين

www.predco.com

حول شركة بايونيرز بروبرتيز للتنية العمرانية

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتعد إحدى اهم الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. تسعي الشركة دائما الي تنويع وتطوير منتجاتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المصري، يقود الشركة فريق عمل يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات.