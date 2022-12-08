عرضت المكرّم للصناعة ذ.م.م انجازاتها في مجال الاستدامة في قمة Big 5 Global Construction Summit

دُبي، الإمارات العربية المُتحدة: من المتوقع أن تصبح الاستدامة في مقدمة العوامل الهامة لقطاع البناء خلال العام 2023، ويدفع هذا التوجه تزايد الطلب لدى المستهلكين للحصول على أماكن مستدامة للعمل والعيش فيها، وأصبح التركيز الآن على التحول للاعتماد على عمليات ومواد البناء الصديقة للبيئة.

واتخذ قطاع البناء على المستوى الإقليمي خلال العشرة أعوام الماضية خطوات كبيرة لضمان الاعتماد على ممارسات وعمليات مستدامة وتسليم مشروعات صديقة للبيئة.

وعرضت شركة االمكرّم للصناعة ذ.م.م (Dolphin products)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع كيماويات البناء في المنطقة، كجزء من مشاركتها في معرض البناء العالمي في الإمارات العربية المتحدة، The Big 5، كيف يلتزم قطاع البناء في المنطقة بالاستدامة مع الحرص على تسليم مشروعات مستدامة وعملية ومميزة في نفس الوقت.

وبهذه المناسبة قال السيد إيمانويل دي سميدت، المدير العام لشركة االمكرّم للصناعة ذ.م.م أن مشاركة الشركة في معرض The Big 5 تحت عنوان "اتخاذ خطوات تجاه تحقيق الاستدامة"، يعرض على نحو واضح التحول في قطاع البناء والتشييد من خلال ممارسات وعمليات وتكنولوجيات مستدامة، بالإضافة إلى تطوير مواد البناء وفقاً للاحتياجات.

وأضاف السيد إيمانويل دي دي سميدت: "يعتبر معرض The Big 5 منصة هامة لقطاع البناء في المنطقة، وبعيداً عن كوننا مشارك فعال وقوي في فعاليات المعرض للدخول في شراكات جديدة وتعزيز شبكتنا الإقليمية والعالمية من العملاء والشركاء، سعينا إلى دفع أجندة الاستدامة من خلال التأكيد على أهميتها وفوائدها. وللقيام بذلك، قمنا بعرض مجموعة من منتجاتنا الرائدة والتي تساعد مختلف الشركات والمؤسسات في قطاع البناء للتحول لأسلوب البناء المستدام بسهولة كبيرة."

الإعلانات خلال معرض The Big 5

وأزاحت االمكرّم للصناعة ذ.م.م أثناء المعرض الستار عن منتجاتها الجديدة بما في ذلك المواد اللاصقة ومانعات التسرب الهجينة، والتي تتضمن Dolphin Power Bond و Dolphin Fix & Seal وهي جزء من مجموعة منتجاتها المتزايدة والتي تحتوي على المواد التي تمنع التسرب والأشرطة ومنتجات العزل الجوي، وكان هذا بهدف التأكيد على قدرة الشركة الابتكارية وريادتها في تطوير مواد بناء مستدامة.

وناقشت شركة االمكرّم للصناعة ذ.م.م كذلك، خلال مدة المعرض الذي استمر لأربعة أيام، استراتيجياتها خلال الأعوام القادمة واستثمارات الشركة التي بلغت 40 مليون درهم في تطوير المصانع والاجراءات التي قامت بها لمواكبة التغيرات التي تطرأ على الأسواق.

وعرضت االمكرّم للصناعة ذ.م.م، والتي استحوذت عليها مجموعة سودال البلجيكية في نهاية 2020، في المعرض أيضاً عدد من المنتجات الجديدة والأدوات المطورة حديثاً والمصممة لتمكين قطاع البناء أن يكون أكثر كفاءة، وشارك خبراء من الشركة في المعرض ليشرحوا كيفية استخدام تلك المنتجات لتحقيق أفضل النتائج.

وصرح السيد إيمانويل دي سميدت، المدير العام لشركة االمكرّم للصناعة ذ.م.م: "بعد الإعلان عن مجموعة منتجاتنا الجديدة من المواد الهجينة مانعة التسرب، والمواد اللاصقة، ورغوة البولي يوريثين، أسعدنا الإعلان أن منتجنا الرائد، Dolphin 200، الذي قد حصل على موافقة الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء، FDA، من خلال معمل لانيسو في فرنسا، مما يجعل هذا المنتج صالح للاستخدام في الأطعمة المختلفة. ويعتبر هذا انجازاُ هاماً حيث نستمر في التأكيد على التزامنا بتقديم منتجات على أعلى المستويات لقطاع البناء. ويتماشى هذا مع استراتيجياتنا في الاستمرار في تلبية احتياجات الأسواق وفي صدارة المنافسة، وفي نفس الوقت تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة.

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