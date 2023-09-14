لتمكين مسارات مهنية مستدامة للشباب ودعم استراتيجيات التوطين

يهدف معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 إلى تلبية تطلعات المهنيين الإماراتيين وإلهامهم للتقدم في مساراتهم المهنية.

يتيح المعرض للباحثين عن عمل من أبناء الإمارات فرصة اكتساب معلومات ورؤى قيّمة تساعدهم في خطواتهم المهنية التالية.

يشكل الموظفون الإماراتيون حالياً 40.9% من إجمالي القوى العاملة في دو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، مشاركتها في النسخة الثانية والعشرين من معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، المعرض الرائد في التوظيف والتواصل وتنمية المهارات وتمكين الشباب الإماراتي – والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 19 - 21 سبتمبر 2023. وتأتي مشاركة دو في المعرض في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الشركة لدعم مبادرات التوطين وتمكين المستقبل المهني للشباب الإماراتي. وستسلّط دو خلال فعاليات المعرض الضوء على مبادراتها وبرامجها المتنوعة والفرص التي توفرها للخريجين الجدد والمواهب الإماراتية مع التركيز على تعزيز روح الابتكار وممارسات الاستدامة. وستتاح للحضور فرصة التفاعل مع قادة القطاع والتعرف إلى أحدث التوجهات والمتطلبات في سوق العمل.

تتبوأ دو مكانة مرموقة على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات العربية المتحدة كونها واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل، حيث تحرص الشركة على توفير مسارات مهنية مجزية للمواهب والكفاءات الإماراتية انطلاقاً من إيمانها بأهمية التوطين لدعم تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها للمستقبل بأن تصبح الوجهة المفضّلة في العالم للاستثمار والعيش ومزاولة الأعمال.

ومنذ إطلاق برنامجها لتدريب الخريجين في السنوات الأخيرة، استقبلت الشركة ودرّبت عدد كبير من الخريجين الإماراتيين، كما أطلقت الشركة برامج تدريب مختلفة مصممة خصيصاً لمساعدة الموظفين عبر مختلف الأقسام والتخصصات على تعزيز تطورهم المهني. إضافة إلى ذلك، أبرمت دو اتفاقيات شراكة مع كل من شركة نوكيا وكلية هارفارد بزنس للأعمال لتوفير برامج تدريب مصممة لتعزيز مهارات الموظفين على المستويين المهني والتقني. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز المهارات القيادية لدى الموظفين الإماراتيين لدعم تطورهم المهني ومساعدتهم على شغل أدوار قيادية في حياتهم المهنية. وتمتلك الشركة مواهب إماراتية متخصصة في مجالات مختلفة، فضلاً عن أن 50% من الموظفين الإماراتيين في الشركة يشغلون مناصب وأدوار قيادية. وتواصل دو سعيها لخلق بيئة عمل متنوعة وشاملة لجميع الموظفين، ويشكل الموظفون الإماراتيون 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

وقال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو: "يشكل الابتكار المستمر ركيزة أساسية لنجاح أي شركة أو مؤسسة. ونفخر في دو بالإعلان عن مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 بما يتماشى مع التزامنا المستمر بدعم المستقبل المهني للمواهب الإماراتية. ويُعد تمكين الشباب وتحفيز التوطين جوهر رؤيتنا، حيث نطمح إلى خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة ترتقي بمعايير الابتكار والاستدامة وتعزز فرص النمو والتقدم المهني. ونحن ملتزمون بتشجيع المواهب الجديدة للانضمام إلينا والشروع في مسارات مهنية رائدة والمساهمة في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي لدولة الإمارات".

وستركز أنشطة دو خلال المعرض على مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتقدم الوظيفي. وستتاح لضيوف وزوار منصة دو فرصة التفاعل مع فريق المواهب في دو، والتعرف إلى بيئة العمل في الشركة والعوامل التي ساهمت في ترسيخ مكانة دو واحدة من أكثر الشركات المفضّلة من جانب الباحثين عن عمل من أبناء الإمارات.

وتماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية وإعلان 2023 عاماً للاستدامة، تؤمن الشركة بأن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لضمان مسارات مهنية مستدامة، هذا بالإضافة إلى ضرورة اكتساب المهارات والتعلم المستمر والتمتع بعقلية قابلة للتكيف مع التحولات. وقد صُممت منهجيات التدريب التي تتبعها دو في برامجها، على نحو مخصص، لتلبية التطلعات وتعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها كل موظف بما يساهم في تمكين جميع الموظفين من تعزيز قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم.

يهدف معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 إلى توفير منصة متقدمة تلهم الأفراد الذين يسعون إلى تطوير حياتهم المهنية والحصول على فرص عمل قيّمة مع كبرى الشركات في القطاعين العام والخاص في الدولة. وفي العام الماضي، تلقت دو نحو 3500 طلب للانضمام إليها، ما يشير إلى الاهتمام الكبير من جانب المواهب وأصحاب الكفاءات بالعمل في دو.

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