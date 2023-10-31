أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

زخم قوي لتنفيذ الأولويات الاستراتيجية

تواصل مجموعة برجيل القابضة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز النمو من خلال زيادة عائدات المرضى ونسبة الاستخدام واستغلال أصول الرعاية الصحية والبنية التحتية المرموقة التي تتمتع بها المجموعة. كما تواصل مجموعة برجيل توسيع شبكتها من المراكز الطبية، والتي تعمل كمصدر إحالة رئيسي لمستشفياتها المتخصصة. افتتحت المجموعة مركزاً جديداً للرعاية الصحية ومركزين طبيين تابعين لشركة إل إل إتش خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وتخطط لافتتاح ومركزين طبيين في دبي وأبوظبي، ومركز لجراحة اليوم الواحد في الظفرة في الأشهر الستة المقبلة.

تم تحقيق مراحل رئيسية في استراتيجية التوسع الإقليمي لمجموعة برجيل، حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز رائدة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية PhysioTherabia. وتمثل المراكز الجديدة في الرياض مرحلة إنجاز رئيسية في تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في المملكة العربية السعودية، مما يتيح توجيه النفقات الرأسمالية إلى سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة على المدى الطويل. وتخطط مجموعة برجيل لتوسيع عروض العلاج الطبيعي حيث تستهدف افتتاح 60 مركزاً بحلول نهاية عام 2025.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "حققت مجموعة برجيل القابضة مجموعة أخرى قوية من النتائج خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث ركزنا على تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة عائدات المرضى من خلال توفير رعاية معقدة للغاية بمساعدة متخصصين طبيين متميزين، ونستمر في تعزيز قطاعنا التخصصي الفائق عن طريق زيادة أصول النمو الخاصة بنا. وقد مكننا ذلك من تسريع مسار نمونا مع زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 23.8% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة كبيرة بلغت 34.1% في الربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد المرضى وخدمات الرعاية المعقدة التي نقدمها.

"ويستمر توسعنا الدولي بوتيرة سريعة حيث تم افتتاح أول أربعة مراكز للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية. تمثل مراكز العلاج الطبيعي (PhysioTherabia) الخطوة الأولى في رحلتنا في المملكة في ضوء خطط النمو الطموحة لفتح 60 مركزاً بحلول عام 2025. ونواصل استكشاف العديد من خيارات النفقات الرأسمالية الفعالة الأخرى في الرياض للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمثلها سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن المملكة ستقود بشكل كبير رحلة نمونا على المدى الطويل.

"بالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة برجيل ترسيخ مكانتها كمركز الإحالة الرائد في المنطقة للرعاية الطبية المعقدة والمبتكرة من خلال توسيع نطاق عروضنا والاستثمار في التكنولوجيا لتقديم رحلات سلسة للمرضى مع نتائج سريرية متميزة."

تسارع نمو الإيرادات

حققت مجموعة برجيل القابضة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 17.2% لتصل إلى 3.3 مليار درهم إماراتي في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بزيادة قدرها 10.6% في إجمالي عدد المرضى ليصل إلى 4.4 مليون مريض. تسارع نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023، محققاً زيادة بنسبة 23.8% إلى 1.2 مليار درهم إماراتي بسبب ارتفاع حجم الإجراءات الطبية المعقدة. وتبلغ نسبة إشغال الأسرة لدى المجموعة ما نسبته 60% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وبالتالي، تتمتع مجموعة برجيل بالإمكانيات الكافية من البنية التحتية المستثمرة للنمو بشكل عضوي دون الحاجة إلى أي استثمار إضافي، إلى جانب وجود مجال كبير لزيادة أصول النمو الحيوية بشكل أكبر.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في فترة التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 19.5% لتصل إلى 727 مليون درهم إماراتي، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 21.9%، حيث ركزت المجموعة على تقديم خدمات ذات عوائد أعلى. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثالث من عام 2023 بشكل كبير بنسبة 34.1% لتصل إلى 260 مليون درهم إماراتي.

ارتفع صافي الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 76.4% ليصل إلى 362 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى نمو الإيرادات وزيادة الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل. ارتفع صافي الربح بنسبة 162.6% إلى 137 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023. وكما أشرنا، عندما يبدأ تشغيل أصول النمو، ستؤثر الإيرادات الإضافية بشكل طفيف في التكلفة، مما يؤدي إلى نمو كبير في الأرباح.

أداء قوي عبر القطاعات

يظل قطاع المستشفيات المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث يساهم بنسبة 89% من إجمالي إيرادات المجموعة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما يتماشى مع العام السابق.

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات بنسبة 17.9% و31.1% على التوالي خلال فترة التسعة أشهر من عام 2023، مدفوعة بارتفاع عدد المرضى واستمرار تركيز المجموعة على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة المتقدمة. ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات إلى 22.6% في فترة التسعة أشهر من عام 2023. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت إيرادات قطاع المستشفيات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 25.4% و46.9% على التوالي، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 23.2%.

حقق قطاع المراكز الطبية، الذي أدى دوراً مهماً كمرجعية طبية رئيسية للمجموعة، نمواً في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3% و20.6%، على التوالي، في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 28.9%. خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18.2% و14.5%، على التوالي، فيما استقر هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30.5%.

الرعاية المتخصصة المعقدة تدعم أداء مدينة برجيل الطبية

حققت مدينة برجيل الطبية، أحد أصول المستشفيات الرائدة التابعة لمجموعة برجيل، أداءً فائقاً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.6% لتصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بشكل كبير بنسبة 74.8% لتصل إلى 108 مليون درهم إماراتي، فما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 14.7% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 11.8% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

كان النمو المتميز لمدينة برجيل الطبية مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المرضى وعدد الإجراءات الطبية المعقدة عالية القيمة التي تم تنفيذها. وقد ارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 66.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مع وصول نسبة إشغال الأسرة إلى 46% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنسبة 36% خلال الفترة نفسها من عام 2022.

يعكس أداء مدينة برجيل الطبية نجاحها المستمر كمركز إحالة بالغ الأهمية يوفر أحدث التخصصات الطبية المعقدة. ولا يزال لدى المستشفى سعة كبيرة غير مستخدمة، مما يبرز قدرتها على المساهمة في خطط مجموعة برجيل طويلة الأجل لخلق القيمة.

ميزانية عمومية قوية تدعم النمو

ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 64.0% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مدفوعة بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تحويل التدفقات النقدية الحرة1 إلى 45%، مقارنة بنسبة 35% في العام السابق.

انخفض صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل احتساب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 لدى المجموعة من 1.5 مرة في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.3 مرة في 30 سبتمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو المستقبلية.

بلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023.

الحفاظ على التوقعات الإيجابية

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهدان عوامل مواتية للاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع حدوث نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ونمو سريع في عدد السكان، وزيادة الطلب على القدرات الإضافية في قطاع الرعاية الصحية. وسيعزز طموح المنطقة لتوسيع الاقتصاد غير المعتمد على النفط الطلب مع محدودية العرض في بيئة منظمة، مما يوفر دعماً قوياً لأداء المجموعة.

لا تزال مجموعة برجيل القابضة تشهد طلباً قوياً على عروضها المتنوعة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة. تحافظ مجموعة برجيل، بفضل بنيتها التحتية الحديثة التي تتألف من العديد من الأصول عالية النمو وشبكة إحالة موسعة، على وضع قوي يمكنها من تنفيذ استراتيجيتها لخلق القيمة والمتمثلة في زيادة عائدات المرضى ونسبة الاستخدام مع استكشاف فرص التوسع الاستراتيجي. تواصل المجموعة الاستثمار في نشر التكنولوجيا لتوفير رحلة سلسة للمريض وتعزيز الكفاءة السريرية.

سياسة توزيع الأرباح

تحرص مجموعة برجيل القابضة على تعزيز قيمة حقوق المساهمين، وهو ما يتضح من دفع أرباح نقدية مرحلية حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة التوزيع من 40% إلى 70% من صافي الربح، ويتوقف ذلك على متطلبات الاستثمار لخطط النمو الإضافية. بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، دفعت المجموعة توزيعات أرباح مرحلية لأول مرة بحوالي 95 مليون درهم إماراتي أو حوالي 0.02 درهم إماراتي لكل سهم عادي. ويمثل ذلك 42% من صافي الربح للنصف الأول من عام 2023.

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 68 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و30 مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1,708 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتحظى بمركز رائد في الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.