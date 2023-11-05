موسم الدرعية 2023/2024م يعود لكم بنسخته الثالثة تحت شعار " أرض ترويك "

ديسمبر 2023م موعد اطلاق موسم الدرعية 2023/2024م " أرض ترويك "

قريباً سيتم الكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج والثقافية لموسم الدرعية 2023/2024م

الدرعية: تعلن شركة الدرعية عن إنطلاق النسخة الاستثنائية من موسم الدرعية 2023/2024 حيث سينطلق موسم الدرعية في شهر ديسمبر من عام 2023م تحت شعار " أرض ترويك "، وذلك بحلة ثقافية وترفيهية جديدة، حيث تتضمن النسخة الثالثة من موسم الدرعية روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية المتنوعة، ويستمر موسم الدرعية 2023م حتى شهر مارس من عام 2024م.

وستقوم شركة الدرعية في تنظيم وتشغيل وتفعيل موسم الدرعية 2023/2024م لهذا العام. والذي يحمل شعار " أرض ترويك " وهو شعار يحمل من الرواية و الرواء الكثير وما سيتخلله الموسم من العديد من روايات القصص والبطولات التي ستروى للزوار ، وكيف هي دولة قوية وذات إرث غني، قائمة على الأمن والاستقرار والثقافة والتاريخ العريق والمجتمع المترابط. مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من موسم الدرعية 2023م هو احتفاءً مميزاً يليق بالقصة الفريدة لهذه الارض،،الدرعية، التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي.

موسم الدرعية هذا العام سيتضمن العديد من المفاجآت والتجارب النوعية وإحياء المناطق في جميع أنحاء الدرعية مثل الحدائق، ومطل البجيري، وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وسيتم الاعلان بشكل مفصل عن كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بموسم الدرعية 2023/2024م في وقت لاحق.

وتستهدف فعاليات موسم الدرعية هذا العام عروض موسيقية ومسرحية غنية بالأداء الفكري والثقافي، بطولة سباق الدرعية إي بري (eprix) المرتقبة والتي تنظمها وزارة الرياضة، والمعارض الفنية، إلى جانب عروض الأفلام الثقافية، وتجارب الطهي، والعديد من الأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم، بالإضافة إلى "ليالي الدرعية" وبمشاركة وتواجد مجموعة من مطاعم مطل البجيري، التي تشهد أرقى وأحدث الوجهات لتناول الطعام، في أجواء نابضة بالحياة بإطلالات ساحرة على وادي حنيفة وحي الطريف التاريخي.

وعبر معالي الأستاذ أحمد الخطيب، وزير السياحة والأمين العام وعضو مجلس إدارة شركة الدرعية "مع توسع المملكة العربية السعودية في عروضها السياحية، فإننا نطلق العنان للإمكانات الهائلة التي يوفرها هذا القطاع، والتركيز بشكل كبير على إبراز الأصالة والتراث في السياحة. حيث نهدف في موسم الدرعية لهذا العام على تفعيل العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والتي ستعزز من التعرف على كرم الضيافة والتقاليد السعودية الفريدة، ودعم البرامج السياحية المختلفة".

كما علق السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية "يتميز موسم الدرعية هذا العام بالتجارب الثقافية والعروض الحية التي تركز على إبراز التراث والثقافة التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية وكون الدرعية واحدة من أهم المواقع الثقافية في المملكة حيث سيكون لهذا دوراً مهما وبارزاً في تكثيف البرامج والفعاليات الثقافية".

وضمن هذا الإطار، سيوفر موسم الدرعية فرص فريدة للسياح من جميع أنحاء المنطقة والعالم، للتعرف بشكل مباشر على كرم الضيافة والثقافة الغنية والتراث والتقاليد التي تتمتع بها المملكة وشعبها، وبما يعزز من الحوار والتبادل الثقافي مع الزوار من جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن موسم الدرعية:

موسم الدرعية 2023/2024 تنظمه شركة الدرعية بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ويقدم للزوار المحليين والإقليميين والدوليين لخوض تجربة أصيلة لا مثيل لها تجمع بين الفن والأفلام وفنون الطهي والأداء الحي للاحتفال بالتاريخ والتراث السعودي في مهرجان ثقافي متنوع.

نبذة عن الدرعية:

تعتبر الدرعية رمزًا وطنيًا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، ارتبطت الدرعية بالدولة السعودية الأولى، وقد تأسست عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود، الذي جعل من الدرعية العاصمة الأولى للحكومة، ومدينة المركز العلمي والاجتماعي، ويقع حي الطريف في قلب الدرعية، وهو أحد الأحياء البارزة في الدرعية، ويضم قصر سلوى، ومقر الحكم في ذلك الوقت.

في عام 2010، تم إدراج منطقة الطريف التاريخية ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، وذلك لاحتوائها على واحدة من أكبر مناطق الطوب اللبن في العالم، وفي عام 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتسعى الهيئة إلى الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري لمدينة الدرعية، كونها موطن أئمة آل سعود وقاعدة الدولة السعودية الأولى. كما تعد هيئة تطوير بوابة الدرعية هي الجهة التنظيمية والإشرافية للمنطقة الإشرافية لمشروع الدرعية، والتي تمتد على مساحة 194 كيلومتراً مربعاً.

وفي عام 2022، تم إنشاء شركة الدرعية، وهي أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وتنفيذ مشروع الدرعية، بهدف جعل الدرعية وجهة عالمية تعكس التراث السعودي الأصيل، وستتيح للزوار فرصة الاستمتاع اكتشاف تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية قديمة. كما تساهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى إحدى أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الشركة التنفيذية لمشروع الدرعية.

تضم الدرعية عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية في العالم، إلى جانب كبرى عناوين التسوق العالمية. وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

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