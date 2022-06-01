دومتي تعود لتسجيل الأرباح مقارنة بأدائها المتراجع في فترة المقارنة نتيجة إنهاء التعامل مع الوكلاء، النتائج تفوق توقعاتنا

سجلت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) صافي ربح بنحو 50.4 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، ما يعادل صافي الربح من الأعمال الأساسية (بعد استبعاد خسائر فروق تحويل عملة بواقع 12 مليون جنيه، وبنود غير متكررة) بواقع 54 مليون جنيه، بناءً على حساباتنا، مقابل خسائر من الأعمال الأساسية بواقع 7 مليون جنيه في الربع الأول من 2021 ومتجاوزاً توقعاتنا بواقع 21%. جاء تحسن الأرباح نتيجة الارتفاع القوي للإيرادات بنحو 73% على أساس سنوي مقارنة بأدنى مستوى في الربع الأول من 2021 حيث تأثرت إيرادات الربع الأول من 2021 بإنهاء دومتي التعامل مع الوكلاء لتوزيع منتجاتهم (تراجعت الإيرادات بنحو 13% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021). على أساس ربع سنوي، تراجعت الأرباح من الأعمال الأساسية بواقع 3% على أساس ربع سنوي إثر ارتفاع الضرائب التي محت ارتفاع الإيرادات بواقع 3% وتحسن هوامش الأرباح التشغيلية (ارتفع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب +0.7 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

ارتفعت الإيرادات بواقع 73% على أساس سنوي (+3% على أساس ربع سنوي، بزيادة 17% عن تقديراتنا) إلى 1,122 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، نتيجة نمو الإيرادات في كافة قطاعات شركة دومتي وتحديداً:

1) ارتفعت إيرادات قطاع الجبنة الرئيسي بواقع 74% على أساس سنوي (72% من إيرادات الربع الأول من 2022) مما كان عاملاً رئيسياً لنمو الإيرادات. وذلك مقارنة بالأساس الضعيف في فترة المقارنة، حيث تضمنت نتائج أعمال الربع الأول من عام 2021 انخفاض إيرادات الجبنة بنحو 12% على أساس سنوي نظراً لإنهاء دومتي تعاملها مع وكلاء الذي أدى إلى خسائر مبيعات بنحو 90 مليون جنيه خلال ربع العام،

2) قفزت مبيعات المخبوزات (22% من إيرادات الربع الأول من 2022) بواقع 87% على أساس سنوي مما رجع على الأرجح إلى تحقيق مبيعات أقوى بعد زيادات الطاقة الإنتاجية فضلاً عن ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة،

3) ارتفعت إيرادات العصير (7% من إيرادات الربع الأول من 2022) بنحو 35% إثر زيادة استهلاك الوجبات الخفيفة مع تأثر أداء الربع الأول من 2021 سلباً بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا مثل إغلاق المدارس.

تضاعف مجمل الربح على أساس سنوي (+103%) إلى 269 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، ما يعادل زيادة هامش مجمل الربح بواقع 3.5 نقطة مئوية إلى 24% (+0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ووفقاً لتقديراتنا). جاء ذلك نتيجة تحسن ربحية قطاعي الجبنة والمخبوزات (ارتفع هامش مجمل ربح قطاع الجبنة بواقع 3.8 نقطة مئوية إلى 23.4%، وقطاع المخبوزات بواقع 2.4 نقطة مئوية إلى 31%)، نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع المخبوزات مرتفع الهوامش (22% من إيرادات الربع الأول من 2022 مقابل 20% في الربع الأول من 2021). كما انخفض هامش مجمل ربح قطاع العصير إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 8% في الربع الأول من 2022.

ارتفعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 369% على أساس سنوي إلى 112 مليون جنيه في الربع الأول من 2022، مع هامش 10% (+6.3% نقطة مئوية على أساس سنوي، +0.6 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، وبارتفاع 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتنا)، وذلك بدعم من انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية/ نسبة للمبيعات (16.1% في الربع الأول من 2022 مقابل 20.6% في الربع الأول من 2021) نظراً لارتفاع الإيرادات ورغم زيادة التكلفة التسويقية والعمومية والإدارية بواقع 36% على أساس سنوي متأثرة بارتفاع المصروفات التسويقية إلى 39 مليون جنيه.

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DOMT EY، السعر الحالي: 4.39 جنيه، القيمة العادلة: 7.00 جنيه، التوصية: شراء

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