ارتفاع الأرباح بنسبة 32% على أساس سنوي إثر النمو القوي في كافة قطاعات الشركة

قفزت الأرباح من الأعمال الأساسية للشركة القابضة المصرية الكويتية في الربع الأول من 2022 (بعد استبعاد العوامل غير المتكررة ومكاسب/ الخسائر الرأسمالية ومن فروق تحويل العملة) بواقع 32% على أساس سنوي إلى 57 مليون دولار (+48% على أساس ربع سنوي) إثر النمو القوي لإيرادات المبيعات بنسبة 52% على أساس سنوي، مما عزز مجمل الربح بواقع 41% على أساس سنوي (+73% على أساس ربع سنوي) ورفع هامش مجمل الربح إلى 53.3 نقطة مئوية (-4.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، +13.2 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

ارتفعت الإيرادات بنسبة 52% على أساس سنوي إلى 291 مليون دولار (+30% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من 2022، بدعم من المساهمة الملحوظة من كافة القطاعات، مع تحقيق قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات أعلى معدلات للنمو.

قفزت إيرادات شركة الإسكندرية للأسمدة بواقع 90% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار (+45% على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من 2022، نتيجة ارتفاع أسعار سماد اليوريا عالميا، إلى جانب قرار الحكومة المصرية برفع سعره المحلي إلى 4500 جنيه/ للطن مقابل 3290 جنيه/ للطن، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات التشغيل.

ارتفعت إيرادات شركة الوطنية للطاقة بنحو 22% على أساس سنوي إلى 40 مليون دولار نتيجة نمو إيرادات كل من شركة كهربا التابعة لشركة الوطنية للطاقة وشركة ناتجاس.

ارتفعت الإيرادات من حقل غاز منطقة شمال سيناء البحرية بواقع 12% على أساس سنوي (+5% على أساس ربع سنوي) إلى 15 مليون دولار إثر ارتفاع أسعار الغاز (نظراً لربط الأسعار بمعادلات سعرية على أساس أسعار البترول) وزيادة المبيعات مع بدء الإنتاج من الآبار التي طورتها الشركة مؤخرا.

ارتفعت إيرادات شركة سبريا مصر بواقع 13% على أساس سنوي (+24% على أساس ربع سنوي) مسجلة 53 مليون دولار، مما يرجع بشكل أساسي إلى تحسن أسعار البيع.

حقق مجمل الربح تحسناً ملحوظاً بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 155 مليون دولار (+73% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من 2022، ما يعادل هامش مجمل ربح 53% (-4.2 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ +13.1 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من 2022.

قفز مجمل ربح شركة الإسكندرية للأسمدة بنحو 3.3 مرة على أساس سنوي إلى 72 مليون دولار (+55% على أساس ربع سنوي) في الربع الأول من 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت بشكل عام ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار/ للمليون وحدة. مما أدى إلى اتساع ملحوظ لهامش مجمل الربح إلى 59% (+25 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ +4 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

ارتفع مجمل ربح شركة الوطنية للطاقة بنسبة ملحوظة 17% على أساس سنوي إلى 15 مليون دولار (+5% على أساس ربع سنوي)، مع استقرار هامش مجمل الربح عند 37%.

اتسع مجمل ربح حقل غاز منطقة شمال سيناء البحرية بنسبة 22% على أساس سنوي (+56% على أساس ربع سنوي) إلى 11 مليون دولار، ليبلغ هامش مجمل الربح 70% في الربع الأول من 2022 (+5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، +22.9 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

ارتفع مجمل ربح شركة سبريا مصر بواقع 41% على أساس سنوي (+3.2 مرة على أساس ربع سنوي) إلى 24 مليون دولار نظراً لتمكن الشركة من تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك النهائي. بلغ هامش مجمل الربح 45% (+8.8 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ +27.6 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي).

EKHO EY، السعر الحالي: 1.209 دولار، القيمة العادلة: 1.90 دولار، التوصية: شراء

EKHOA EY، السعر الحالي: 23.14 جنيه، القيمة العادلة: 29.92 جنيه، التوصية: شراء

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