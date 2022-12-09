في حفل جوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونالت الشركة جائزة "أفضل ابتكار لشبكات الجيل الخامس 2022" عن حالة الاستخدام المستقبلية لعالم "الميتافرس" المدعومة بتقنية الجيل الخامس التي عرضتها في وقت سابق من هذا العام. وتسلم الجائزة نيابةً عن الشركة جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو».

كما فازت الشركة بجائزة "أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في آسيا 2022"، والتي تسلمها نيابةً عن الشركة عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول في «دو». وكُرِّمت دو بهذه الجائزة نظير مبادرتها بتقديم عروض حصرية لكبار المواطنين من حاملي بطاقات "ذخر الوطن" و"بركة الدار" وبطاقات "متقاعد"، والتي مكنت أفراد هذه الشريحة من المجتمع من الاستفادة من خصم بنسبة 50% على باقات الهاتف المحمول للمؤسسات والباقات الحكومية القياسية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة المصممة للارتقاء بجودة حياة شريحة كبار المواطنين.

وأشادت لجنة تحكيم جوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروح الابتكار التي تضيفها دو إلى أعمالها لتقديم قيمة حقيقية تساهم في تسريع النمو لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي الجديد. كما سلطت الجوائز الضوء على التزام دو المستمر بتحسين جودة حياة مختلف فئات وشرائح المجتمع المحلي من خلال تسخير الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها التقنيات الحديثة.

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