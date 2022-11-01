حلول الشركة العصرية تساهم في مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

أبوظبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والتكنولوجيا ، عن عزمها لطرح محفظة واسعة من الحلول الرائدة والخدمات المتطورة الداعمة لتحول الطاقة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022. وتلتزم "هيتاشي إنرجي" بتسريع تحولها في مجال الطاقة نحو مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

ويشكل معرض "أديبك"، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المنصة العالمية الأبرز للطاقة والتجمّع الأكثر تأثيراً عالمياً، والذي يضم قادة وخبراء عالميين في صناعة الطاقة، وقادة فكر، وواضعي سياسات عالميين، وصنّاع قرار ونخبة من المديرين التنفيذيين في القطاع، عبر مختلف سلسلة القيمة للطاقة. وستقام فعاليات الحدث خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

يهدف الحدث الممتد على مدار 4 أيام إلى جمع أصحاب المصلحة والخبراء في الصناعة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لتبادل وتشارك الرؤى حول التحديات القائمة، والموارد وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة. كما يوفر المعرض أيضاً الفرصة للتواصل مع شبكة متنوعة من الأفراد والمؤسسات للتحاور وتحديد الفرص التي من شأنها أن تفتح المجال أمام تحقيق قيمة جديدة في مشهد الطاقة المتطور.

وتعقيباً على المشاركة في معرض "أديبك 2022"، قال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "باعتبارنا شركة رائدة في تحول الطاقة، فإننا نتعاون مع العملاء والشركاء ونعمل على توفير التقنيات والخدمات اللازمة لإمداد المنشآت والمحطات البرية أو البحرية للنفط والغاز بالطاقة الكهربائية. حيث تم تصميم حلولنا وفقاً لأعلى المعايير على صعيد السلامة والموثوقية والمرونة وقابلية الصيانة، فضلاً عن قدرتها على تحمّل الظروف المناخية القاسية".

وتتيح المشاركة في معرض "أديبك 2022" فرصة كبيرة للتعاون مع شركات وجهات رئيسية فاعلة ومؤثرة ضمن صناعة النفط والغاز. حيث سيجتمع كافة المندوبين لاكتساب رؤى معمقة حول أحدث التطورات في القطاع من أجل العمل على تحقيق مستقبل مستدام للطاقة.

وتزوّد "هيتاشي إنرجي" العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية بحلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. كما تدعم الشركة مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، عن طريق الترويج لمشاريع كبرى من أجل الوصول إلى مستقبل محايد للكربون.

ويمثل تحول الطاقة إحدى الركائز الرئيسية للاستدامة بالنسبة لـ"هيتاشي إنرجي"، مع قناعة راسخة بأن الكهرباء ستشكل العمود الفقري لنظام الطاقة بأكمله، بما يشمل توليد الطاقة وتخزينها ونشرها.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.