أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 149 ألف دينار بحريني، مقابل 174 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 14٪. بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 1.36 فلس مقابل 1.59 فلس لنفس الفترة من العام 2021. شهد إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً بنسبة قدرها 52%، حيث بلغ 80 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 168 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021. كما حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 7%، حيث بلغت 522 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 488 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وأما بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 449 ألف دينار بحريني، مقابل 542 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 17٪. بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 4.11 فلس مقابل 4.96 فلس لنفس الفترة من العام 2021. شهد إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً بنسبة قدرها 14%، حيث بلغ 329 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 383 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام 2021. كما حققت الشركة زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 17%، حيث بلغت 1.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.4 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وبلغ مجموع حقوق الملكية 19.5 مليون دينار بحريني، منخفضاً بنسبة 2%، حيث بلغ 19.8 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. أما فيما يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 20.1 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 20.4 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في انخفاض قدره 1٪.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس إدارة الشركة:" "شهدت شركة أماكن خلال الربع الثالث من السنة إطلاق استثمارات رئيسية تمثل أهمية لتوسيع استراتيجية نمو أماكن في المملكة. كما تركز أماكن على الابتكار عبر التكنولوجيا والاعتماد عليها لتحسين المساحات المخصصة لوقوف السيارات وذلك عبر توثيق شراكات إستراتيجية رئيسية مع خارطة طريق رقمية متكاملة لتحويل عملية ركن السيارات إلى تجربة قيّمة تؤدي إلى تحقيق تواصل وعملية ربط سلسة ومرنة للجميع، الأمر الذي يسهم في تأكيد ثقة القطاع في رؤيتنا.

هذا وقد حققت شركة أماكن دخل تشغيلي بلغ 1.6 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 17% مقارنة بـ 1.4 مليون دينار بحريني خلال ذات الفترة من عام 2021. وهذه النتائج ستسهم في النمو بشكل أكبر في الأشهر القادمة، حيث سنستفيد من مواردنا لتحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي ترتكز على الابتكار المستمر وتحقيق أفضل النتائج مؤكدين على أهمية مصلحة المستهلك. ومن خلال الاستفادة من البيانات الموجودة لدينا، فقد أصبحت شركة أماكن تتمتع بثقة عالية لتحقيق أهدافها بنجاح منذ انطلاقتها إلى عام 2023، بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون شركة المواقف المتكاملة والمفضلة في المنطقة".

ومن جانبه، صرح السيد طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي للشركة: " أولت شركة أماكن طوال الربع الثالث من السنة أهمية وقيمة رفيعة لتوسعة الشركة وتعزيز قدرتها على توفير حلول رائدة ومبتكرة لمواقف السيارات. ويتجسد ذلك في العديد من المبادرات التي قامت بها الشركة والتي شملت زيادة عدد المواقف الخاضعة تحت ادارتها بمقدار 619 موقفاً اضافياً، وإدخال خمسة مواقع جديدة لخدمات ركن السيارات، وإطلاق خدمات غسيل السيارات في موقعين إلى جانب إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والتي اشتملت على خدمة Apple Pay خلال ربع السنة المذكور لتسهيل عملية المدفوعات الاتلامسية في مبنى أماكن. كل هذه الإنجازات تجعلنا سعداء بالتقدم الذي أحرزناه والذي يتجلى بوضوح في مشاريعنا الرئيسية القادمة التي سوف تغطي خليج دوحة عراد ومستشفى ابن النفيس فضلاً عن ترسية عطاء الصيانة لأنظمة مواقف السيارات للمستوى الرابع لشركة مطار البحرين على شركتنا.

لقد أتاحت لنا هذه المشاريع الفرصة والقدرة على تقديم حلول سلسة وإطلاق العنان لإمكانات جديدة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مع منح الأولوية لراحة المستهلك وتعزيز تجربته في هذا المجال. إننا نتطلع قدماً إلى إطلاق مشاريع إضافية في الأشهر المقبلة تكون مكملة لحلول مواقف السيارات المتطورة".

تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب. في شهر أكتوبر من العام 1981، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ شهر مارس من العام 2006، وتعمل في قطاع الخدمات التجارية والمهنية، وتتخصص في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات.

وتنوه شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) أنه بإمكان السادة المساهمين مراجعة جميع التصريحات الصحفية والبيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.amakin.bh.

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