عمّان – فازت "طلال أبوغزاله العالمية" خلال العام الجاري بعدة مناقصات لمشاريع تنموية كبرى، وذات جدوى جيو/اقتصادية، وضمن حقول متعدّدة المجالات، كان لها الأثر على العديد من الصعد منها القيادي والخدماتي، والمجتمع.

وقالت المديرة التنفيذية لدائرة المناقصات الأستاذة أريج غنام أن مناقصات هذا العام جاءت ضمن حقول عدّة، منها الأرشفة، والتّحوّلات الرقميّة، والحلول البرمجية، والتعليم، والتدريب، إضافة إلى مناقصات الشراء، والتطوير، والتفعيل، والتّزويد، والتّدقيق، والتّحرير، وحقول معرفيّة أخرى، شملت بيانات أو معلومات كان يتطلبها صاحب القرار؛ لاتخاذ قراره المناسب.

وتنوّعت الجهات المستفيدة وفق غنام بين محليّة وعربيّة ودوليّة، منها على سبيل المثال الوزارات والمؤسّسات الرسمية والوكالات، والمنظّمات الدولية، والهيئات التّنمويّة المُؤثّرة في عدة بلدان ومنها: الأردن، وفلسطين، وعُمان، ومصر، ولبنان، وسوريا، والكويت، والعراق، والامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وقطر.

وأضافت الأستاذة غنام أن مخرجات تلك المشاريع المنفّذة اتسمت بحسن دراسة الأهداف، وضبط المخرجات، وتصنيفها، وتسليمها ضمن الوقت المتّفق عليه.

وتحرص "أبوغزاله العالمية" على تقديم مخرجات مشروعات مناقصاتها وفق أفضل مؤشّرات الأداء العالمية المعمول بها في تقديم مشاريع المناقصات، واعتماد ضمانات للجودة والتميز محليا وعربيا ودوليا.

وأشارت الأستاذة غنام أن تنفيذ تلك المشروعات تم بمختلف اللغات العالمية الحية، وأنّه ما زال العمل جاريًّا لتنفيذ عدد منها، وسينتهي العمل به قريبًا، وفقا للوقت المحدد لمدة المناقصة، والتي قد يستمر بعضها حتى مطلع العام القادم أو نهايته.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله للمناقصات هي دائرة متخصصة في "طلال أبوغزاله العالمية" تتمتع بخبرة واسعة في أنظمة العطاءات والمشتريات في القطاعين العام والخاص، وتقدم خدمات مخصصة للعملاء، توفر لهم الأدوات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشراء الرئيسية، لتلبية متطلباتهم وفقا للمواصفات المحددة التي يضعونها، ويمكن معرفة المزيد من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtenders.com

#بياناتشركات

- انتهى -