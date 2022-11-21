"شوبا ون" إضافة متميزة إلى المشهد العمراني في دبي

دبي: أطلقت "شوبا العقارية"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، مشروعها الجديد "شوبا ون"، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السكنية في دبي، على هامش مشاركتها في معرض "سيتي سكيب دبي 2022"، الحدث العقاري الأكبر في دولة الإمارات، والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين يومي 21 و23 نوفمبر 2022.

ويتألف "شوبا ون" من خمسة أبراجٍ متصلة، وهو ناطحة سحابٍ تمثلُّ إضافةً متميزة إلى المشهد العمراني في دبي. ويتيح المشروع إطلالاتٍ ساحرة على الواجهة البحرية ، ويحتوي على شقق سكنية تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، وشقق "دوبلكس" تتراوح من غرفتين إلى أربع غرف نوم، جميعها ذات تصاميم فاخرة ومعاصرة.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "شوبا": "تتجسد رؤية "شوبا العقارية" في توفير تجارب استثنائيةً وتأمين أعلى معايير الحياة لجميع عملائنا، وهذا ما يمثُّله مشروع "شوبا ون"، والذي أولينا فيه اهتمام بالغ لجميع التفاصيل، متَّبعين نهج الإتقان والتميز تلبيةً لاحتياجات السكان. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بمعايير قطاع العقارات وتأمين تجربة سكنية متفردة."

وأضاف: "يشهد القطاع العقاري في دبي توافد المستثمرين بشكل كبير لما يحمله من آفاق واسعةٍ للربح، وتحتل دبي مكانةً مرموقةً بوصفها أحد أبرز أسواق العقارات الفاخرة المعاصرة وأكثرها حداثةً. وانطلاقاً من ذلك، نسعى جاهدين لتعزيز مساهمتنا في القطاع وتلبية الطلب المتزايد للعملاء."

ويتميز مشروع "شوبا ون" بامتلاكه مجموعة واسعة من المنشآت الحديثة، بما فيها ملعب "بيتش آند بوت جولف" بـ 18 حفرة من تصميم أحد أبرز اللاعبين المحترفين، ونادٍ للترفيه، وعيادة شاملة، ومسجد، وممشى على مقربة من الماء بخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي، ومرافق للشواء، ومساحات للاسترخاء، ومرافق خاصة

للحفلات على السطح، وفناءات بتصاميم متميزة ومتصلة ببعضها في الطابق السادس، وتراسات متعددة، وغيرها من المرافق الفاخرة المتوافرة في الطابق السادس.

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ "شوبا العقارية": "يعكس مشروع "شوبا ون" التزام "شوبا العقارية" بالامتثال بأعلى معايير الجودة وسعينا الدائم للتميز في تلبية تطلعات عملائنا ومواكبة الاحتياجات المتزايدة في سوق العقارات. ونحرص على توظيف المفاهيم الحديثة والمبتكرة في بناء المشروع الجديد، والذي يضمن لسكانه نمط حياةٍ فاخر ومعاصر. ونحن على ثقةٍ بأن مشروع "شوبا ون" سيكون واحداً من الخيارات السكنية المفضلة للمستثمرين المحليين والعالميين، ونجدد التزامنا بمواصلة تحقيق أعلى معايير الجودة في مشاريعنا السكنية."

كما ويتميّز المشروع السكني بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز المناطق والوجهات الرئيسية في إمارة دبي. ويقع قبالة شارع رأس الخور ويتيح إطلالاتٍ استثنائية على خور دبي، وبرج خليفة وداون تاون دبي

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