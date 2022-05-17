وصل صافي المبيعات من العمليات المستمرة للربع الأول من العام 2022 إلى 418.6 مليون درهم ، بزيادة قدرها 156% عن الربع الأول من العام 2021

بلغت أرباح الربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 40 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 0.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2021

أعلنت الشركة مؤخراً عن استراتيجيتها للنمو لعام 2030

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إحدى أكبر شركات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2022.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام 2022 صافي مبيعات بقيمة 418.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 156% عن الربع الأول من العام 2021. ويعزى هذا النمو في المبيعات إلى الاستحواذ الاستراتيجي على صيدليات بلانيت والنمو العضوي الذي حققته الشركة، والذي كانت نسبته 37% من عمليات قطاعات جلفار، الأمر الذي يعكس التركيز المتزايد على الأسواق الأساسية لشركة جلفار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهودها الملموسة في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوسيع مجموعة منتجات الشركة.

شهدت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة، لتسجل 40 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بزيادة كبيرة عن مبلغ 0.2 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2021. وجاء هذا التحسن الكبير في الربحية نتيجة تنفيذ الشركة لخطة التحول الاستراتيجي بنجاح، والتي استمرت لمدة عامين، بالإضافة إلى التخلص من الاستثمارات غير الأساسية والأنشطة الغير مُربحة وزيادة كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 41% مقارنة بـ 28% في العام السابق.

وبلغ صافي أرباح مجموعة جلفار خلال الربع الأول 1.9 مليون درهم إماراتي، مما يمثل مواصلة العودة إلى الربحية بعد تسجيل خسارة قدرها 29.2 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2021. كما بلغ التدفق النقدي من العمليات 10.2 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2022، مرتفعاً من -3 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2021.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: "تعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية التحول المالي التي تبنيناها خلال العامين الماضيين. وبفضل الرؤية الاستراتيجية لفريق العمل، ووفق استراتيجيتنا للنمو المستدام 2030، فنحن بوضعٍ مثالي يسمح لنا إعادة تأسيس جلفار لتكون شركة رائدة في السوق ولتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".

ومن جهته، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: "لقد نجحنا في تحقيق أولويات التحول الاستراتيجي وسجلنا نمواً قوياً في جميع محركات الأداء الرئيسية. ونركز الآن على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية النمو للشركة بهدف توفير قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين وأصحاب المصلحة".

الجدير بالذكر أن شركة جلفار أعلنت مؤخراً عن استراتيجيتها للنمو لعام 2030، والتي تستهدف تحقيق نمو مستدام وقيمة لجميع أصحاب المصلحة، فتم تصميم الاستراتيجية بهدف تحقيق طفرة في نمو الإيردات، حيث تطمح الشركة وفق الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة العائدات السنوية إلى ثلاث أضعاف بنهاية عام 2030، وذلك استناداً على ست مبادرات رئيسية تشمل "زيادة الإيرادات من محفظة المنتجات الحالية" و "إطلاق المنتجات الجديدة" و "التوسعات الجغرافية في أسواق ومناطق جديدة" و "مبادرات الأعمال الإستراتيجية" و "مبادرة المنتجات المتخصصة والمتقدمة" و " مبادرات النمو الأساسي ".

ستسعى الشركة من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق محفظة منتجاتها الحالية وزيادة حصتها السوقية الحالية، بالإضافة إلى اختراق أسواق جديدة وتطوير شراكات استراتيجية في الربحية من خلال تحقيق وفورات الحجم وتوفير التكاليف والاستثمار في الكفاءات التشغيلية. تستثمر الشركة في البحث والتطوير الداخلي حيث تعمل على تطوير مجموعة مشاريع مستقبلية قوية ومستدامة، وإطلاق أكثر من 100 منتج جديد في مجالات علاجية جديدة ومحددة جيداً في السنوات المقبلة.

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