إرتفاع إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام 2022 بنسبة 32.4% على أساس سنوي لتبلغ 906.4 مليون درهم.

إرتفاع صافي الربح المسجل للربع الثالث لعام 2022 بنسبة 42.0% على أساس سنوي ليبلغ 90.1 مليون درهم.

إرتفاع الربح قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك وإطفاء الدين للربع الثالث لعام 2022 بنسبة 18.3% على أساس سنوي ليصل إلى 145.8 مليون درهم.

بلغت حصة الشركة في بورسيلان رأس الخيمة 91% بعد الإستحواذ على 4% إضافية في الربع الثالث من العام 2022.

تنفيذ عقد بيع أرض في أستراليا مقابل 28 مليون دولار أسترالي.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :(RAKCEC)، والتي تعد إحدي أكبر العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2022. سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة إجمالي إيرادات بلغت 906.4 مليون درهم إماراتي ، بإرتفاع بنسبة 32.4٪ على أساس سنوي و صافي ربح مسجل بلغ 90.1 مليون درهم بإرتفاع بنسبة 42.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد/ عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: "حققت سيراميك رأس الخيمة أداءً قويًا خلال الربع الثالث من عام 2022 ، مدعومة بقدرات تشغيلية على الرغم من إستكشاف الظروف الإقتصادية الكلية الصعبة.

خلال الربع الثالث ، فقد عززنا قاعدتنا الأساسية خاصةً فيما يتعلق بوضع علامتنا التسويقية، الإنتاجية، والكفاءة والإستدامة وذلك لزيادة ترسيخ نمونا وبناء قيمة لمساهمينا، بالإضافة إلى ذلك، فإننا قد أحرزنا تقدماً ملحوظاً على جبهات توسعية مختلفة، ومازلنا متماشين مع أولوياتنا التوسعية الموضوعة لهذا العام. كما وركزنا على التقدم في خطة التكامل لمجموعة كلودي وعلى وضع اللمسات النهائية في إحدى الشركات التابعة لنا في مجال أدوات المائدة – بورسيلان رأس الخيمة، كما ونتوقع ظهور ثمار عمليات الإستحواذات هذه تدريجياً خلال الأرباع القادمة.

اليوم ، نحن وبكل تواضع نفتخر بأدائنا لأننا كنا قادرين ليس فقط على تحمل ديناميكيات السوق الحالية ، ولكن أيضًا على الاستمرار في تسجيل النمو في المبيعات والربحية. إنها حقًا إستراتيجيتنا في التنويع وقيمة علامتنا التجارية القوية التي سمحت لنا بأن نكون في وضع جيد ضد الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي الحالية ونواصل استثمار جهودنا للحفاظ على كليهما.

ومع استعدادنا لختام هذا العام ، فإننا مازلنا متافئلين بحذر بشأن المستقبل ونحن على ثقة من أننا بوضع جيد، نواصل العمل بلا كلل خلال هذه الأوقات غير المسبوقة لحماية حصتنا في السوق من خلال توسيع عروضنا وترسيخ وجودنا في البيع بالتجزئة ، وتعزيز عملياتنا من خلال تحسين الإنتاج والاستثمار في التحول الرقمي."

أبرز الملامح الإستراتيجية:

حققت سيراميك رأس الخيمة مزيدًا من التقدم فيما يتعلق بالخطط التوسعية والمشاريع الجديدة. في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعمل الشركة على تعزيز وإضافات لقدرتها الإنتاجية على أقسام البلاط والأدوات الصحية وأدوات المائدة. ومن المتوقع أن يتحقق الإنتاج التجاري بعد الإنتهاء من هذه المشاريع في عام 2023. وفي بنغلاديش ، استحوذت الشركة على أرض في أغسطس 2022 لإنشاء مشروع جديد تمت الموافقة عليه مؤخرًا.

كما في 30 سبتمبر 2022 ، فقد استحوذت الشركة على 4٪ من أسهم رأس الخيمة بورسلين ، مما رفع ملكية سيراميك رأس الخيمة إلى 91٪ بعد عرض نقدي بالكامل لمساهمي الأقلية.

في المملكة العربية السعودية ، وقعت شركة سيراميك رأس الخيمة اتفاقية استثمار مشروطة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، تنص على تخصيص أرض ينبع لشركة سيراميك رأس الخيمة.

بالإضافة إلى ذلك ، نفذت شركة سيراميك رأس الخيمة عقد بيع أرض في أستراليا ، وهو أصل غير أساسي ، مقابل 28 مليون دولار أسترالي ، أي ما يعادل 65 مليون درهم إماراتي تقريبًا ، محققًا صافي ربح قدره 18.5 مليون درهم إماراتي بعد الضرائب للربع الثالث من عام 2022.

الأداء التشغيلي

في الإمارات العربية المتحدة ، نمت الإيرادات بنسبة 28.2٪ على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مدفوعًا بنمو سوق العقارات وقوة العلامة التسويقية وذلك بعد مشاريع التجديد التي تم تنفيذها في الربع الثالث من عام 2022. إستمرار مبيعات التجارة الإلكترونية في الارتفاع على أساس ربع سنوي مع إستمرار إرتفاع ونمو العروض المقدمة عبر الإنترنت

ظل أداء سيراميك رأس الخيمة في المملكة العربية السعودية قوياً مع زيادة بنسبة 15.1٪ على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، نظراً لتركيزها المستمر على تأمين المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها في قطاع التجزئة وسط توقعات السوق المتفائلة لقطاع العقارات في المملكة العربية السعودية.

في أوروبا ، أثر إنخفاض قيمة العملة على الإيرادات وعكس إنخفاضاً بنسبة 1.3% على اساس سنوي، في حين إرتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 12.6% على أساس سنوي. إن التضخم المرتفع وأزمة الطاقة أدى إلى التأثير على أنشطة السوق الاوروبية.

في الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) ، واصلت شركة سيراميك رأس الخيمة نموها القوي مع زيادة الإيرادات بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي للفترة المذكورة مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 مدعومة بحضور علامتها التسويقية وتوسيع شبكة التوزيع.

في الهند ، انخفضت الإيرادات بنسبة 14.4٪ على أساس سنوي نظرًا لظروف الاقتصادية الكلية الصعبة ، ومع ذلك ظل الأداء قويًا نظرًا للنمو في بصمة شبكة التجار وتحسين الكفاءة على الرغم من زيادة أسعار الطاقة.

في بنغلاديش ، سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وهي زيادة طفيفة أعاقها خفض قيمة العملة ، وإن كان ذلك أفضل في رؤية العلامة التجارية ، وزيادة الأسعار وتحول مزيج المنتجات.

ملامح الأداء المالي

قدمت سيراميك رأس الخيمة أداءً قوياً مدعوماً بقدرات تشغيلية قوية وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

ارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 32.4٪ على أساس سنوي ليصل إلى 906.4 مليون درهم إماراتي ، وارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر من العام 2022 بنسبة 24.1٪ على أساس سنوي لتبلغ 2.62 مليار درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مدفوعةً بالزيادة في أعمال البلاط ، والأدوات الصحية ، وأدوات المائدة ، وعمليات دمج أعمال إكسسوارات الحمامات.

ارتفع صافي الربح المسجل إلى 90.1 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من عام 2022 و 262.1 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

انخفض إجمالي هامش الربح الكلي بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 35٪ للربع الثالث من عام 2022 وظل مستقرًا تقريبًا على أساس سنوي بنسبة 36.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار المدخلات وتحديات سلسلة التوريد وعملية توحيد بيانات مجموعة كلودي وتعطيل عمليات بنغلاديش مؤخرًا.

ارتفعت إيرادات البلاط بنسبة 12.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 527.0 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 وبنسبة 12.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.63 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وكان النمو مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات وأسعار البيع.

انخفضت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة 2.7٪ في الربع الثالث من عام 2022 بسبب التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الأوروبية ، لكنها ارتفعت بنسبة 6.1٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 428.2 مليون درهم إماراتي ، مدفوعة بزيادة أسعار البيع.

ارتفعت إيرادات أدوات المائدة بنسبة 33.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 90.3 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 و 55.2٪ على أساس سنوي لتبلغ 255.2 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 نظرًا لانتعاش السوق بعد انتشار الوباء وإدخال منتجات مميزة.

بلغت إيرادات إكسسوارات الحمامات 117.8 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 و 180.5 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر من العام 2022 ، بلغت إيرادات مجموعة كلودي منها 111.6 مليون درهم إماراتي و 162.0 مليون درهم إماراتي على التوالي ، بعد توحيد البيانات اعتبارًا من 1 يونيو 2022.

وضع نقدي مستقر

إرتفاع صافي دين بـ 89 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 1.41 مليار درهم كما في سبتمبر 2022، بعد توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 99.4 مليون درهم إماراتي والإستحواذات على حصص الأقلية في شركة بورسيلان رأس الخيمة بمبلغ 22 مليون درهم. إرتفع صافي الدين إلى الدخل قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء من 2.37 مرة إلى 2.48 مرة على أساس ربع سنوي.

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عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

شركة سيراميك رأس الخيمة هي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، ومتخصصة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البروسلين للحوائط والأرضيات، ومستلزمات المائدة، والأدوات الصحية، ومستلزمات الحمامات. تنتج الشركة 118 مليون متر مربع من البلاط و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنويا، 24 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة و مليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 21 مصنعا من الطراز الأول في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش.

تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ويقع مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ونخدم عملائنا في أكثر من 150 بلدا من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، وفي بورصة دكا في بنغلاديش وكمجموعة تحقق مبيعات سنوية بنحو 1 مليار دولار.

للتواصل:

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع ستيفين آلين تـ: 7400 246 7 (0) 971+ steven.allen@rakceramics.com إف تي آي كونسالتينغ فرح معلم تـ: 9687572 50 (0) 971+ Farah.Mouallem@fticonsulting.com

جميع المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة www.rakceramics.com