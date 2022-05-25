أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022، وحققت المجموعة مبيعات عقارية بلغت 5.37 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 55%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 65 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 51.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت حوالي 3.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 12%، مرجعة ذلك للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 554 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%.

وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال الربع الأول من عام 2022 مبلغ 131 مليون جنيه مقارنة بحوالي 70 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 88%.

كما اعتمد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة بتعيين أحمد محمد حسان منصور ممثلًا لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلًا باسم محمد عبد العليم بركات.

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