مناقشة الخطط التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لجذب المستثمرين

القاهرة: لقد كان 2022 عامًا استثنائيًا بكل المقاييس بالنسبة لمصر، بداية من التعامل مع الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالتفاوض الشاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة ائتمانية جديدة. وكذلك تعويم الجنيه المصري، وانتهاءً بالاستضافة الناجحة والتنظيم الرائع لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) الذي أقيم في شرم الشيخ نوفمبر الحالي. لقد كان الساسة وقادة القطاع المالي في مصر في غاية الانشغال خلال الفترة الأخيرة، وأعتقد أننا سنجعلهم منشغلين أيضًا خلال الفترة القادمة مع انطلاق مؤتمر يورومني مصر في القاهرة يوم 7 ديسمبر القادم.

وخلال المؤتمر، سنقوم بمراجعة ما تم إنجازه في العام الماضي وما ينتظر مصر خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم في رسم صورة واضحة لخارطة الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة. هل مازال الاقتصاد المصري هشًا وغير متماسك أم أنّ تحرير الجنيه المصري يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة البلاد الاقتصادية؟ الأسواق العالمية تعتقد ذلك حاليًا-فرؤوس الأموال الأجنبية تعود للبلاد، ومؤشر EGX-30 يرتفع بنسبة 1.33% مقومًا بالدولار منذ بداية العام حتى الآن، وبحوالي 45% مقومًا بالعملة المحلية منذ وصوله لأدنى مستوياته أوائل يوليو الماضي.

ولكن هل يمكن لهذه التوجه الايجابي أن يستمر، وما الذي ينتظر مصر، تلك الدولة العربية المحورية، في قادم الأيام؟ هل يمكن لمصر المحافظة على زخم التحول نحو الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وما هي الفرص التي تقدمها هذه المؤشرات الإيجابية لرؤوس الأموال العالمية؟ هل سيتم إعادة إطلاق برنامج الخصخصة مرة أخرى؟ هل سيتمكن صندوق مصر السيادي من استقدام صفقات عالمية متميزة للسوق المصري خلال 2023؟

وخلال مؤتمر يورومني مصر 2022، سيتحدث السيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي حول التحديات الرئيسية التي تواجه الصندوق وأهم الإنجازات التي تمكن من تحقيقها خلال العام الحالي، والفرص الاستثمارية الهامة التي يسعى صندوق مصر السيادي لاستكشافها مع شركاء الاستثمار الدوليين لمصر، وما هو أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية للاستثمار في مصر من وجهة نظره.

سيتم أيضًا استضافة الدكتور/محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية في مقابلة حية على منصة يورومني هذا العام، حيث يناقش أولويات الهيئة على المدى القصير والمتوسط، ومواطن القوة التي تتميز بها أسواق المال في مصر، والخطط التي تنفذها الهيئة لجذب المستثمرين المؤسسيين في مصر والمنطقة للاستثمار في السوق المحلي.

يُعد مؤتمر يورومني مصر منذ أكثر من ربع قرن، بمثابة منصة الالتقاء الرئيسية لأهم العاملين في كبرى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في مصر والمنطقة والعالم. انضم إلينا يوم 7 ديسمبر في القاهرة، للمشاركة في المناقشات الثرية التي يتضمنها المؤتمر حول السوق المصري وآفاقه المستقبلية، واستمع لكبار المتحدثين، وتواصل مع الزملاء والعملاء عبر هذه المنصة السنوية الهامة.

الراعي الرئيسي لمؤتمر يورومني مصر 2022 هو بنك المشرق وبنك ستاندارد أند تشارترد، والراعي المشارك مجموعة Citi. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمرات يورومني والاطلاع على جدول الأعمال بالكامل:

https://events.euromoney.com/egypt2022

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نبذة عن مؤتمرات يورومني:

منذ سبعينات القرن الماضي، أصبحت يورومني واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية والاستثمارية الرائدة على مستوى العالم. وخلال مؤتمراتنا تلتقي الوفود رفيعة المستوى مع كبار المتحدثين في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها يورومني، بما يمنح قادة الأعمال ومتخذي القرار فرصة ثمينة لتبادل الأفكار وتوقيع عقود جديدة والمشاركة في مناقشات ثرية ومحايدة مليئة بالمعلومات.

لقد نشأت مؤتمرات يورومني من مجلة يورومني الاستراتيجية المتخصصة في التمويل الدولي وأسواق المال ورأس المال، حيث ينظر مجتمع البنوك والاستثمار لهذه المجلة باعتبارها اصداراً رائداً في هذه المجالات. قامت يورومني بتنظيم مؤتمرات عالمية في أكثر من 65 دولة حول العالم.

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