● تجاوز حجم الحجوزات في المملكة العربية السعودية لسفر الأفراد في يونيو 2022 مستويات ما قبل الوباء في يونيو 2019 بزيادة بلغت 28٪

● توجهات السفر تكشف رغبة السعوديين بزيادة الإنفاق على السفر خلال عطلاتهم

● تعد تايلاند وتركيا الآن من بين أفضل وجهات السفر الدولية منذ إزالة قيود السفر

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهدت شركة المسافر، العلامة التجارية الرائدة للسفر في الشرق الأوسط ، أفضل شهر على الإطلاق لحجوزات سفر الأفراد في المملكة العربية السعودية في يونيو 2022، فقد تجاوز حجم الحجوزات مستويات ما قبل تفشي الوباء في يونيو 2019 بنسبة 28٪.

يكشف النمو في الحجوزات عن إقبال قوي لسفر الأفراد بعد إزالة قيود السفر في مختلف أنحاء العالم. فقد كشفت البيانات التي تم جمعها من منصات الحجز متعددة القنوات الخاصة بالمسافر عن سلوكيات الحجز للمسافرين السعوديين لفترة الصيف لعام 2022.

المسافرون السعوديون يواصلون الاستمتاع بالرفاهية عبر تجارب متعددة و اختيار إقامتهم في أماكن فاخرة بتفضيل فنادق الخمس نجوم والتي مثلت ما يقارب 50٪ من حجوزات الفنادق هذا الصيف. مع عودة الأشخاص إلى السفر، فإنهم قرروا إنفاق المزيد من الأموال للحصول على تجارب ذات مغزى، فقد ارتفع متوسط قيم الطلبات للحجوزات بنسبة 66٪ للفنادق و 19٪ للرحلات الجوية، مقارنة بموسم الصيف في عام 2019.

يُظهر المسافرون السعوديون أيضًا ثقة قوية في قطاع السفر و يستمرون في حجز عطلاتهم مسبقًا، بمتوسط فترة حجز تبلغ 36 يومًا في صيف 2022. مع تخفيف قيود السفر أو إزالتها تمامًا في جميع أنحاء العالم، تقل الآن التغييرات المفاجئة في قواعد السفر الدولية والتي يمكن أن تعترض خطط السفر مما يؤدي إلى زيادة ثقة المسافر.

كما زاد الإنفاق على السفر المحلي داخل المملكة العربية السعودية بنسبة 7٪ مع استمرار السعوديين في استكشاف العديد من مناطق الجذب في المملكة. أصبحت أبها في منطقة عسير الغنية ثقافياً، وجهة ذات شعبية متزايدة هذا الصيف حيث ارتفعت الحجوزات بنسبة 125٪ مقارنة بصيف 2019.

بالنسبة للسفر الدولي، تم تصنيف دبي، لندن، القاهرة، باريس وشرم الشيخ على أنها الوجهات الأكثر شعبية بين المسافرين السعوديين. فقد زادت حجوزات لندن هذا الصيف بنسبة 133٪ مقارنة بصيف 2019 مدفوعة بإعفاء المواطنين السعوديين من التأشيرة الإلكترونية في 1 يونيو 2022. كما زادت حجوزات باريس هذا الصيف بنسبة 65٪ مقارنة بصيف 2019 مع عودة السعوديين إلى أحد وجهاتهم المفضلة بعد رفع قيود الوباء.

و بالنسبة للوجهات الرائجة، ومع الإعلان عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرات الدخول لزيارة تايلاند في 7 يونيو 2022، أصبحت تايلاند الآن واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للسفر الدولي.

وأصبحت تركيا على الفور وجهة شهيرة للغاية من قبل المسافرين السعوديين، فقد تصدرت الوجهة واحدة من أفضل 3 خيارات منذ الإعلان عن السماح للسعوديين بزيارة البلاد في 20 يونيو.

وتعليقاً قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السفر في مجموعة "سيرا": “تمت استعادة الثقة في السفر بالكامل، نحن نشهد طلبًا غير مسبوق على السفر و يتوق المسافرون السعوديون إلى تحقيق أقصى استفادة من الموسم هذا الصيف بعد سنوات من الوباء و السفر المقيد ويختارون الوجهات المفضلة في جميع الأوقات أو التي يمكن الوصول إليها حديثًا. بشكل عام، تكشف بيانات العملاء الخاصة بالمسافر أن السفر عاد بشكل حقيقي ونامي، ونحن متحمسون لهذا الموسم وسنواصل تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا".

بيانات الملكية من منصات الحجز للعملاء على أساس فترات السفر للعطلات الصيفية (24 يونيو إلى 28 أغسطس 2019 مقابل 24 يونيو إلى 28 أغسطس 2022) و فترة عيد الاضحى 2019 مقابل العيد الاضحى 2022 (من 6 أغسطس إلى 17 أغسطس 2019 مقابل 5 - 16 يوليو 2022)

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لمحة عن "المسافر"

المسافر هي العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، إذ تلبي احتياجات المسافرين من المملكة العربية السعودية والمنطقة وخارجها. كونها وكالة سفر إلكترونية متكاملة متعددة القنوات، تقدم المسافر لعملائها من الأفراد والمؤسسات والشركاء الحكوميين وكبار الشخصيات خدمات متفوقة وابتكارات متطورة واستشارات السفر عبر أحدث المنصات الرقمية عبر الإنترنت، ومراكز الاتصال، وتطبيق واتساب، والفروع التجارية على مدار الساعة.

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