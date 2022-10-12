تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في أقل من شهرين، حيث أعلن الوكلاء الرسميون في الإمارات بالفعل عن نسبة مبيعات قياسية للتذاكر. وفيما يلي دليل سريع لسكان الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في الذهاب إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم في قطر.

متى ستبدأ المباريات؟

تنطلق البطولة في 20 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وستلعب قطر ضد الإكوادور المباراة الافتتاحية على ملعب استاد (البيت). وهذا هو الجدول الرسمي للمباريات كأس العالم لكرة القدة على الموقع الرسمي (fifa.com) والتوقيت حسب التوقيت العربي الرسمي (أي ساعة متأخرة عن الإمارات العربية المتحدة). ستقام 64 مباراة على مدار أربعة أسابيع، وسيتم تحديد الفائزين في النهائيات التي ستقام على ملعب (لوسيل) يوم الأحد 18 ديسمبر في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هل هناك تذاكر متاحة حتى الآن؟

نعم، ما زالت هناك تذاكر متاحة لحضور المباريات. حيث صرح (آلان هولت) العضو المنتدب لشركة (إكسبات سبورت) ووكيل المبيعات الحصري لدولة الإمارات العربية المتحدة لتذاكر استضافة المباريات الرسمية لكأس العالم FIFA: "أن تذاكر بعض المباريات الأكثر شعبية مثل النهائيات وحفل الافتتاح ومباريات البرتغال والأرجنتين أوشكت على النفاد تقريبًا، ولكن ما زالت هناك تذاكر متاحة. وقد كانت الباقات الأكثر شعبية لسكان الإمارات العربية المتحدة هي باقة مباريات ربع النهائي، حيث يمكنك مشاهدة أفضل الفرق في العالم تلعب خلال عطلة نهاية أسبوع طويلة: الجمعة والسبت الموافق 9 و10 من ديسمبر."

مرفق طيه: باقات ربع النهائي باللغة العربية.

كيف يمكنني شراء التذاكر؟

يمكن للجمهور شراء التذاكر من خلال طريقتين، حيث يمكن شراء تذاكر (ماتش) للضيافة من خلال شركة (إكسبات سبورت) وهي الوكيل الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن التذكرة مقعداً من الدرجة الأولى والذي يوفر إطلالة جيدة على الملعب، بالإضافة إلى أربع ساعات من الطعام والمشروبات في الملعب. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.expatsportfifaworldcuphospitality.com/

أما عن الطريقة الثانية، يمكن موقع FIFA.com وسجّل في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة لتحصل على فرصتك الأخيرة لشراء مقاعد المدرج العام، يُمكنكم زيارة en-phases-https://www.fifa.com/fifaplus/en/articles/sales

كم تبلغ قيمة تذاكر المباراة؟

تبدأ أسعار تذاكر(ماتش) للضيافة من 950 دولارًا أمريكيًا للفرد وتشمل أربع ساعات من الطعام والشراب بما في ذلك الكحول مع مقعد من الدرجة الأولى.

وللمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، تبدأ مقاعد المدرجات العامة من مرحلة المبيعات الأخيرة من FIFA من 250 ريالًا قطريًا للتذكرة من الفئة 3 - أسعار التذاكر موقع (fifa.com).

هل يجب أن أنتظر لأرى ما إذا كانت الأسعار ستنخفض؟

بالتأكيد لا، فوفقًا لـ(آلان هولت)، قد تنتهي التذاكر في أية لحظة، ولن يكون هناك أية إمكانية للشراء. يحدد اتحاد كرة القدم (FIFA) أسعار جميع التذاكر، وهي نفسها على مستوى العالم، ولذلك لن يكون هناك تخفيضات بالقرب من وقت البطولة.

كيف أعرف أن التذاكر التي سأحصل عليها قانونية؟

لضمان أن تكون تذاكركم قانونية، يُنصح بشرائها من خلال موقع اتحاد كرة القدم (FIFA) (fifa.com) في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة أو عن طريق شركة (إكسبات سبورت) وهي الوكيل الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كان لديكم أي شك، فاطلب رؤية خطاب الموعد الرسمي من الشركة التي توفر لك التذكرة، أو انتقل إلى وكلاء المبيعات (ماتش) للضيافة لبطولة كأس العالم 2022 FIFATM في قطر للتحقق من إدراجهم في القائمة

كيف يمكنني السفر إلى قطر؟

هناك طريقتان يوصى بهما لعشاق كرة القدم الراغبين في السفر إلى قطر من الإمارات العربية المتحدة، وكلها تتطلب من الزائرين طلب الحصول على بطاقة (هَيّا).

جويًا (طيران)

رحلة جوية لمدة ساعة فقط، وهذا ما يجعلها الطريقة التي يُفضلها الكثير. هناك رحلات جوية يومية من فلاي دبي والخطوط الجوية القطرية والعربية للطيران والاتحاد، حيث تقدم فلاي دبي رحلات تنقل ليوم المباراة من (مطار ال مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال) ويمكن شراؤها مباشرة عبر موقعها على الإنترنت أوعن طريق شركة (إكسبات سبورت) الذين تعاقدوا مع 5000 رحلة ذهابًا وإيابًا في أوقات مناسبة وفقًا للمباريات. وذلك النوع من الرحلات يُعني أن الركاب يمكنهم حمل 7 كجم فقط من حقائب اليد ويجب عليهم العودة إلى دبي في غضون 24 ساعة من مغادرتهم. وكذلك يُرجى العلم أن أسعار الرحلات قد تتغير وكذلك مدى توفرها، لذلك نشجع أولئك الذين لم يحجزوا بعد على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

بريًا

يمكن للجمهور الوصول إلى قطر من الإمارات العربية المتحدة بالسيارة إذا كان بحوزتهم جميع الوثائق وتشمل هذه بطاقة (هَيّا) وتأشيرات الدخول والتأمين وتصاريح القيادة اللازمة لكل من قطر والسعودية. تبلغ مسافة طريق الرحلة حوالي 550 كيلومترًا وتستغرق ما بين خمس إلى ست ساعات من أبو ظبي أو ست إلى سبع ساعات من دبي اعتمادًا على مراقبة الحدود. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من المسافرين الوقوف على الجانب السعودي من حدود أبو سمرة البرية ثم ركوب حافلة التنقل المجانية B811 إلى محطة مترو المسيلة في وسط

الدوحة. يجب حجز مقاعد حافلات B811 مسبقًا ويحتاج الركاب إلى توفير وقت وصول تقديري. يمكن القيام بذلك على تطبيق هَيّا إلى قطر (Hayya to Qatar 2022).

هل ما زال هناك أماكن سكن متاحة في الدوحة؟

نعم، ما زالت هناك أماكن متاحة، لكن هذا يتغير بسرعة. وما ترال شركة (إكسبات سبورت) الوكيل الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة لبرنامج الضيافة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022 توفر فنادق من فئة أربع وخمس نجوم عند الطلب.

ما هي بطاقة (هَيّا)؟ وكيف يمكنني الحصول عليها؟

بطاقة (هَيّا)، أو بطاقة المشجع (Fan ID) هي عبارة عن تصريح دخول معتمد مسبقًا وهو إلزامي لكل شخص يزور قطر في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2022 و 23 يناير 2023. ينطبق هذا على كل من المتسابقين اليوميين والمشجعين الذين لديهم مكان إقامة ولا يمكن الوصول إليهم إلا مرة واحدة بحوزتهم تذكرة مباراة رسمية. حيث ستكون البطاقة بمثابة تصريح دخول (وليس تأشيرة) إلى قطر، والدخول إلى الاستاد (بتذكرة صالحة)، ووسائل النقل العام المجانية في المترو والحافلة.

مطلوب بطاقة (هَيّا) واحدة فقط لكل شخص طوال مدة كأس العالم. ويجب على الزوار التقدم بطلب للحصول على بطاقة (هَيّا) قبل وصولهم إلى قطر عن طريق (https://hayya.qatar2022.qa/web/hayya/homeembed) وكذلك يجب تحمل تطبيق بطاقة (هَيّا) حيث ستكون بطاقتك متاحة بمجرد الموافقة عليها.

ما هي متطلبات السفر حول الإجراءات الوقائية ضد (COVID-19)؟

صرح المنظمون مؤخرًا أن جميع المشجعين الذين يبلغون من العمر ستة أعوام وأكثر، والذين يحضرون كأس العالم في قطر يجب أن يظهروا دليلاً على اختبار (COVID-19) السلبي بغض النظر عن حالة التطعيم. يمكن أن يكون الاختبار إما PCR يتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من المغادرة أو اختبار مستضد سريع يتم إجراؤه في غضون 24 ساعة من الوصول. كلاهما يجب أن يكونا من مراكز طبية رسمية وليس من إدارة الذات.

سيُطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا تنزيل تطبيق (احتراز – Ehteraz) وهو تطبيق تتبع جهات الاتصال تديره الحكومة، يشبه إلى حد بعيد تطبيق الحصن هنا في الإمارات العربية المتحدة.

ومثل تغييرات (COVID-19) الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة، تطلب قطر فقط ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام أو في المطار وكذلك الموظفين. يُنصح الزوار بالاحتفاظ بقناع عليهم للتأكد من أنهم سيتمكنون من وضع القناع إذا طُلب منهم ذلك.

نظرًا لأن معلومات السفر تتغير باستمرار، فإننا نشجع الزوار على مراجعة أحدث إرشادات واقتراحات شركات الطيران التي اختاروها والتي قدمتها وزارة الصحة العامة في قطر في وقت السفر.

التنقل داخل الدوحة

تمنح بطاقة (هَيّا) الزوار وسيلة مواصلات مجانية من وإلى الملاعب الموجودة في مترو الدوحة. ويمكن للمسافرين الذين يصلون إلى مطار الدوحة الدولي (DIA) ركوب الخط الذهبي مباشرة إلى وسط الدوحة والعودة على الخط الأحمر إلى محطة مترو المطار القديم بالقرب من المطار. تعمل خدمات المترو لساعات طويلة خلال موسم كأس العالم من الساعة 6 صباحًا حتى 3 صباحًا من السبت إلى الخميس ومن 9 صباحًا حتى 3 صباحًا يوم الجمعة.

وكذلك تتوفر شركتا أوبر وكريم في قطر ويمكن للزوار أيضًا استخدام خدمات تاكسي مطار كروة العامة على مدار الساعة، والتي تم توسيعها لاستيعاب كأس العالم.

ستتوفر خدمات حافلات تنقل مجانية مخصصة في حلقة حول وسط الدوحة من 14 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى الأحداث والأنشطة ومهرجان المشجعين الرسمي (FIFA Fan Festival™).

لمزيد من المعلومات حول كل ما سبق، يُرجى زيارة https://www.qatar2022.qa/en/getting-around.

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