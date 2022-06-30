دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "ساس" عن حصولها على جائزة مايكروسوفت 2022 لأفضل شريك برمجيات مستقل. وجرى تكريم الشركة ضمن كوكبة من كبار شركاء "مايكروسوفت" العالميين لإظهار التميّز في الابتكار وتنفيذ حلول العملاء القائمة على تقنيات عملاقة البرمجيات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال غافين داي النائب الأول للرئيس للبرامج المؤسسية لدى "ساس"، إن الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت وساس تأسست قبل عامين بهدف تمكين العملاء من اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلّق بالحوسبة السحابية. وأضاف: "يؤكد حصولنا على هذه الجائزة اتساع خبرتنا المشتركة وقوّة رسوخنا في مساعدة المؤسسات على امتداد القطاعات وحول العالم على النجاح في تلبية أصعب المتطلبات وتجاوز التحديات المتعلقة بتحليلات البيانات".

وواصلت الشركتان التعاون لتمهيد السبل أمام ابتكار طرق جديدة لخدمة العملاء أثناء انتقالهم إلى السحابة وتحديث بيئات العمل السحابية باستخدام الحلّ "فايا" من ساس SAS Viya على منصة "أزور" من مايكروسوفت Microsoft Azure.

وقال إيكا كوسا النائب الأول للرئيس للمنتجات وتقنية المعلومات في "إس-بنك"، أحد عملاء الحلّ "فيا" من ساس العامل على منصة "أزور" من مايكروسوفت، إن هذا الحلّ يساعد مؤسسته على تقديم خدمة أفضل لعملائها عبر تزويدهم بالمنتجات الأنسب إليهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وبالتالي ترسيخ العلاقات معهم على الأمد البعيد. وأضاف: "نحتاج إلى استخدام البيانات لنتمكّن من اتخاذ قرارات أفضل، وتحسين فهم الدوافع، ومواصلة تلبية الاحتياجات المتغيرة لدى عملائنا".

وتمنح مايكروسوفت جوائز "أفضل الشركاء" السنوية إلى خِيرة شركائها الذين يطوّرون ويقدّمون تطبيقات وخدمات وأجهزة متميزة بالاستناد على منصة مايكروسوفت. وتُصنّف الجوائز في فئات متنوعة، وتجري عملية اختيار الشركاء الفائزين من بين مجموعة تتألف مما يزيد على 3,900 مرشّح من أكثر من 100 دولة حول العالم. هذا، ونالت ساس التكريم لقاء تقديمها حلولًا وخدمات متميزة في فئة "أفضل شريك برمجيات مستقل" عالميًا.

وتُكرّم هذه الجائزة المرموقة أفضل شريك برمجيات مستقل ضمن برنامج "مورّدي البرمجيات المستقلين" العالمي الذي تديره مايكروسوفت، والذي أظهر تركيزًا قويًا على العملاء ونجاحًا من خلال الشراكة العميقة مع الشركة. ويفوز الشريك

الذي يقدّم قيمة وتجارب عملاء مميزة بوضوح، عبر الاستفادة من منصة مايكروسوفت السحابية. وتقدّم حلول الشركاء أمثلة قوية على سبل الاستفادة الواسعة من منصة مايكروسوفت لتحقيق التميّز في المنتجات وابتكار الحلول وإنشاء نماذج ومنهجيات جديدة للأعمال. كذلك يوضح الشريك المرشح للفوز كيف أدّت شراكته مع مايكروسوفت إلى تسريع نمو أعماله، لا سيما عبر الاستفادة من برامج شركاء مايكروسوفت.

من جانبه، أعرب نيك باركر نائب الرئيس لحلول الشركاء العالميين لدى مايكروسوفت، عن سروره بالإعلان عن أسماء الفائزين والمرشحين المتأهلين للقوائم النهائية في جوائز أفضل شركاء مايكروسوفت للعام 2022. وقال: "أظهر هؤلاء الشركاء تميّزًا واضحًا بين المجموعة الاستثنائية من المرشحين، وأنا معجب باستخدامهم المبتكر لتقنيات مايكروسوفت السحابية والتأثير الذي يُحدثونه في عملائهم".

ويجري الإعلان عن جوائز أفضل شركاء مايكروسوفت للعام 2022 سنويًا قبل عقد الشركة مؤتمرها للشركاء العالميين "مايكروسوفت إنسباير"، الذي سيعقد هذا العام بين 19 و20 يوليو. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية عن جوائز 2022 في مدونة شبكة شركاء مايكروسوفت -the-to-https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulationsfinalists/-and-winners-awards-theyear-of-partner-microsoft-2022. وبالإمكان كذل العثور على القائمة الكاملة للفئات والفائزين والمرشحين النهائيين عبر الرابط us/inspire/awards-https://partner.microsoft.com/en.

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