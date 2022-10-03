دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كومفولت، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات البيانات الذكية عبر البيئات المحلية والسحابية والبرمجية، عن مُشاركتها في الدورة 42 من معرض "أسبوع جيتكس للتقنية" التي تنطلق في الفترة بين 10- 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك كومفولت في معرض التقنية الأبرز في المنطقة للعام السادس، حيث ستستعرض محفظتها من أحدث الحلول التكنولوجية، والتي تشمل خدمات الخداع الإلكتروني الجديدة والجيل الجديد من خدمة ميتاليك للتخزين السحابي وخدمة هايبر سكيل إكس، والتي توفر أعلى المستويات من البساطة والأمان من خلال مركز كومفولت للتحكم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي ريشماني، نائب الرئيس لشركة كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد المعرض واحد من أبرز الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا في العالم، إذ تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من ألف جهة عارضة مسجلة، ليشكل المعرض المنصة الأمثل لترسيخ مكانتنا وتعزيز انتشارنا على المستويين الإقليمي والعالمي وعرض إمكانات حلول كومفولت مباشرة على أصحاب المصلحة والعملاء والشركاء، وخاصة بعد أن أصبحت حماية البيانات وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا من الضروري أن تتعرف الشركات على مزايا اعتماد الحلول الحديثة لتعزيز كفاءة الأمن السيبراني لعملياتهم".

تعيين جديد

أعلنت كومفولت على هامش مشاركتها في المعرض، عن تعيين يحيى كساب في منصب المدير الأول ومدير عام الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، إذ سيتولى كساب مهام قيادة نمو الشركة وتطوير العلاقات مع العملاء وترسيخ مكانتها في السوق لزيادة حصتها السوقية في المنطقة. وسينضم كساب إلى فريق كومفولت المشارك في معرض "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا" لهذا العام.

وبهذا الصدد، قال يحيى كساب: "يسرني الانضمام إلى شركة كومفولت الرائدة في حلول إدارة البيانات الذكية والحائزة على جوائز عدة، وخاصة في هذه الفترة التي حققت خلالها نتائج استثنائية في حماية بيانات عملائها بالمنطقة، وغيرهم من الشركاء على المستوى الدولي. واتطلع إلى لقاء عملائنا وشركائنا خلال جيتكس ومساعدتهم في مسيرة تحولهم نحو تقنيات الحوسبة السحابية من خلال تزويدهم بالحلول الرائدة بما فيها ميتاليك".

وتتميز كومفولت بقاعدة كبيرة من العملاء والشركاء في المنطقة، بما فيهم القطاع الحكومي والبلديات في دولة الإمارات، إضافة إلى أسماء بارزة في قطاعات الاتصالات والتمويل والحكومة والتعليم على مستوى المنطقة، إذ سيشارك العديد منهم في جيتكس، مثل الشريك الاستراتيجي "جي 42 كلاود" الذي أبرم شراكة مع كومفولت منذ أكثر من 3 أشهر.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 كلاود": "يسعدنا أن خدمات جي 42 السحابية التي تركز على أمن البيانات والخصوصية والحوكمة ستدعم حلول إدارة البيانات الذكية من كومفولت، وتساهم في دفع عجلة التحول الرقمي للشركات في المنطقة".

وتستعرض كومفولت محفظة حلولها خلال جيتكس 2022 في القاعة الخامسة، الجناح رقم #H5-A40. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة جميع الاستراتيجيات والتقنيات التي يستعرضها فريق كومفولت في جيتكس، في الحدث العالمي "كومفولت كونيكشنز" الذي تقيمه الشركة في 3 نوفمبر. ولمعرفة المزيد عن كومفولت وحلولها خلال جيتكس، يمكنكم التسجيل عبر النقر هنا.

#بياناتشركات

- انتهى -