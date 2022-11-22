الشركة تحقق عائدات بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي مع شحن ألواح كهروضوئية باستطاعة 28.79 جيجاواط

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة في مجالات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، والمدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، حيث أعلنت عن عائدات تصل إلى 8.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 58.2 مليار يوان صيني) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام مع زيادة على أساس سنوي بنسبة 82.56%.

وذكرت الشركة أنها، بنهاية الربع الثالث من العام، تمكنت من شحن ألواح كهروضوئية باستطاعة إجمالية وصلت إلى 28.79 جيجاواط؛ ومتتبعات شمسية باستطاعة إجمالية بلغت 2.8 جيجاواط، بينما تجاوزت استطاعة وحدات تخزين الطاقة التي شحنتها الشركة 300 ميجاواط ساعة. وتصدرت ترينا سولار القطاع عالمياً بعدد الوحدات بقياس 210 ملم المشحونة، حيث شهد القطاع شحن 50 جيجاواط من الوحدات بقياس 210 ملم بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ إجمالي شحنات هذه الوحدات 76 جيجاواط منذ بداية إنتاجها على نطاق واسع، وفقاً لشركة تريند فورس للتحليلات.

وأطلقت ترينا سولار وحدات فيرتكس إن باستطاعة 595 واط والمخصصة لأسطح المنازل والمشاريع والمرافق في منتصف أكتوبر، مع الالتزام بالمبدأ القائم على التكلفة المستوية للطاقة ومزايا عائلة فيرتكس الأربع، والتي تشمل تقديم أعلى مستويات القدرة والكفاءة والإنتاجية والموثوقية، وتوفير استطاعة إضافية تزيد بـ 30 واط عن استطاعة الوحدات التقليدية من الفئة إن، مما يساهم في خفض تكاليف توازن النظام والتكلفة المستوية للطاقة في مختلف المشاريع.

وتلتزم ترينا سولار بتقديم الحلول التقنية المبتكرة وريادة القطاع باستخدام تكنولوجيا الألواح من الفئة إن، وسجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً في أغسطس الماضي عن طريق وحدات فيرتكس من الفئة إن حيث بلغت كفاءتها 24.24%.

وتعتزم ترينا سولار البدء بعملية الإنتاج واسعة النطاق للجيل الجديد من وحدات فيرتكس إن بحلول نهاية العام الجاري، ومن المتوقع طرح وحدات من الفئة إن باستطاعة تتجاوز 10 جيجاواط بحلول الربع الأول من العام المقبل، على أن تصل الاستطاعة إلى 20 أو 30 جيجاواط بنهاية عام 2023.

وتُعد وحدات فيرتكس إس اسثاتيك، المنتج المطور خصيصاً للسوق السكنية، الأبرز ضمن فئة الوحدات الشمسية السوداء جميلة المظهر بفضل اعتمادها تقنية شاملة ودقيقة تشمل الخلايا والقضبان والألواح والإطارات والزجاج والوحدات، بالإضافة إلى طرق التغليف والتوصيل والتركيب. ويتميز التصميم عالي المستوى بمراعاة أدق التفاصيل الجمالية، ويهدف إلى توفير تجربة فريدة للمستهلكين تجمع بين التقنية المتطورة والأناقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلينا لي، نائب الرئيس الأول لدى شركة ترينا سولار: "نلتزم في ترينا سولار بتوفير منتجات نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية للعملاء في جميع أنحاء العالم، وسنواصل مسيرتنا في تقديم الحلول التقنية المبتكرة وتوفير المنتجات عالية الأداء والكفاءة للعملاء للتوسع في استخدام الوحدات الكهروضوئية في مختلف أنحاء العالم".

وحظيت ترينا سولا بتقدير السوق المالية ومجموعة من المؤسسات الشهيرة بفضل ما تقدمه من منتجات متميزة وحلول تقنية مبتكرة وأداء مالي مستقر، كما حافظت على تقييم الفئة الأعلى AAA في تقرير قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية عن الربع الثالث لعام 2022 الصادر عن شركة بي في تك، بالإضافة إلي حصولها على أصوات جميع المشاركين في استبيان تقرير قابلية التمويل البنكي الصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف للسنة السادسة على التوالي، وحصول وحدات فيرتكس على تقييم عالي في الدراسة التي أجرتها مختبرات أندررايترز حول أهلية وحدات ترينا سولار الكهروضوئية للتمويل البنكي.

وتواصل عملية تطوير الوحدات قياس 210 ملم نموها عالمياً، بما في ذلك الوحدات الكهروضوئية فائقة الطاقة باستطاعة أكثر من 600 واط. ويشهد القطاع توجهاً متسارعاً نحو مرحلة الوحدات باستطاعة أكثر من 600 واط، مع الاعتماد على تقنية خلايا الرقائق المربعة والمستطيلة جي 12 وتقنية خلايا الفئة إن بلس في الجيل الجديد من الوحدات فائقة الطاقة، وفقاً لتريند فورس.

كما تشير توقعات تريند فورس إلى أن الطاقة الإنتاجية للوحدات الكبيرة ستشكل 89% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية للوحدات عالمياً بحلول عام 2023، لتصل استطاعة الوحدات قياس 210 ملم إلى 466 جيجاواط، ما يعادل 57% من إجمالي الوحدات. وتعزز هذه الوحدات نموها بدءاً من عام 2023، لتصل حصتها في السوق إلى 66.04% بحلول عام 2025.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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