· بلغ صافي أرباح مجموعة" أملاك للتمويل" 390 مليون درهم إماراتي للربع الثالث 2022

· ارتفع صافي الأصول بنسبة 20% خلال تسعة أشهر ليبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي

· أسفرت ترتيبات تسوية الديون عن مكاسب بقيمة 388 مليون درهم، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمبلغ 970 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 207 مليون درهم).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، إذ حققت أرباحاً صافية قدرها 390 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 1،084 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2021، وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية.

انخفض إجمالي دخل "أملاك" للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 16% وبقيمة 504 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 604 مليون درهم إماراتي، بإستثناء تسوية التحكيم التي تمت لمرة واحدة خلال الربع الثالث من عام 2021. كما انخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 20% وبقيمة تصل إلى 100 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقابل 126 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2021.

استمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد و الأصول خلال هذه الفترة ، إذ سجلت الشركة مكاسب قدرها 388 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، وساهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 970 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 207 مليون درهم).

وانعكس تركيز "أملاك" على كفاءة العمليات في عام 2022 على تكاليف التشغيل حيث انخفضت بنسبة 20% وبواقع 65 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بـ 81 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء المصروفات المدفوعة لمرة واحدة والمتعلقة بتسوية التحكيم.

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث سددت 89 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022،ونتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح للممولين بنسبة 16% وبلغ 56 مليون درهم للربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 67 مليون درهم للربع الثالث من عام 2021. علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 114 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 125 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2021. ويمثل مبلغ الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.

ويذكر أن المجموعة سجّلت، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، عكس انخفاض في القيمة قدره 107 مليون درهم إماراتي مقارنة 155 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2021.

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نبذة عن شركة أملاك للتمويل ش.م.ع

قدمت أملاك للتمويل، منذ تأسيسها في نوفمبر 2000، باعتبارها المزود الرائد للخدمات المالية في المنطقة، لعملائها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتلبية متطلبات السوق دائمة التغير. أطلقت أملاك مكتبها الدولي الأول في القاهرة في عام 2007، ولديها أيضاً علاقات تعاون وشراكات أعمال في المملكة العربية السعودية.

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أندريا بينتون

مدير حساب المجموعة

هيل آند نولتون ستراتيجيز

الهاتف: +971 52 440 7034 Andrea.Benton@hkstrategies.com

فادوما ميوز

مدير حسابات أول

هيل آند نولتون ستراتيجيز

الهاتف: +971 58 8367164 Faduma.Muse@hkstrategies.com