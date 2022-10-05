الشركة تسلّط الضوء على برنامجها التدريبي DigiNOMICS لتأهيل مختصي المبيعات الرقمية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم تِكس أب TEXUBعن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 – الفعالية الأبرز للتقنية في المنطقة. وتستعرض الشركة منصتها المبتكرة للأعمال التجارية بين الشركات والتي تمثل منظومة آمنة وسلسة تدعم التجارة العالمية لقطاع تقنية المعلومات، كما تعرض دورها في ربط البائعين والمشترين من جميع أنحاء العالم رقميًا بعد التحقق من هوياتهم. كما تقدّم تِكس أب برنامجها ديجي نومكس DigiNOMICS الذي يتيح فرص التدريب لموظفي المبيعات والتخصص بالمبيعات الرقمية للمساعدة في تسريع التحول الرقمي.

وقال سوشيت كومار، الرئيس التنفيذي لدى تِكس أب: " شهدنا إقبالًا هائلًا من جانب البائعين والمشترين من جميع أنحاء العالم منذ انطلاق أعمال تِكس أب أوائل العام الحالي، ونرى في جيتكس جلوبال 2022 منصة مثالية لنا لتعزيز الوعي بمنصتنا وخدماتنا القيّمة التي ستدعم مستقبل التجارة بتقنية المعلومات. تساعدنا مشاركتنا في الفعالية، وهي واحدة من أكبر معارض تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، على عرض منصّتنا التي تمثل سوقًا إلكترونيًا فريدًا لمنتجات التنقل وتقنية المعلومات ولتسليط الضوء على برنامجنا التدريبي الجديد DigiNOMICS بالإضافة إلى بيان مدى سهولة إدراج المنتجات وتداولها للبائعين والمشترين. ونتطلع من خلال المشاركة إلى إيصال رسالتنا إلى جمهور واسع من زوار جيتكس من جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "وإلى جانب جيتكس جلوبال 2022، سنواصل تزويد القطاع بالمعلومات حول التقدم المحرز، فهدفنا في تِكس أب هو أن نكون مشغّلًا عالميًا رائدًا في قطاع تجارة تقنية المعلومات."

يذكر أن تِكس أب انطلقت في دبي في وقت سابق من العام الحالي، وهي منصة تسمح للبائعين والمشترين إجراء الصفقات التجارية في مجال الأعمال وتقنيات المعلومات دون الحاجة إلى اشتراك. بوسع البائعين تحميل منتجات متعددة على المنصة بسهولة وبيعها عالميًا في مراكز مختلفة، مع التمتع بمرونة تحديد الحدود الجغرافية إن لزم الأمر. أما المشترون فيمكنهم التوسع في قاعدة الموردين عبر الشراء عالميًا بأسعار منافسة، وبهذا تقدم المنصة المساعدة للشركات الكبيرة والصغيرة في ترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية ومنحها فرص التوسع عبر تنويع مصادرها.

يقع مقر الشركة في دبي، وتعدّ القناة المثالية لتيسير الصفقات بفضل تغلبها على المعيقات المكانية للتواصل مع العملاء، وتمثل سوقًا فريدًا ومنصة مريحة تيسّر التعاملات بين البائعين والموزعين والعلامات التجارية والعاملين في

إعادة البيع بالقطاع من خلال منظومة رقمية آمنة ومستقرة لقطاع تجارة حلول التنقل وتقنية المعلومات العالمي بين الشركات، بفضل الاهتمام بمتطلبات الأعمال المتكاملة وتبسيط العمليات التشغيلية.

تشارك تِكس أب في الجناح رقم 32 بالقاعة 4، وسيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء الشركة في الجناح للقاء الزوار.

#بياناتشركات

- انتهى -

الاتصال بوسائل الإعلام:

سناء اللبابيدي | Mob: +971 50 555 6737| sana@oakconsulting.biz