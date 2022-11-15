دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دار التكافل )ش.م.ع ( عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2022م، بما في ذلك البيانات المالية الموّحدة للشركة المندمجة بين شركتي دار التكافل (ش.م.ع) والوطنية للتكافل " وطنية " في 1 يوليو 2022م.

أكملت الشركة بنجاحٍ أغلب العمليات المتعلقة بالاندماج في نهاية الربع الثالث مع السنة المالية 2022. ونتيجة لعملية الاندماج، تحملت الشركة التكاليف المتعلقة بالاندماج والتي بلغت حوالي 15 مليون درهم، حيث شملت تكاليف الاستغناء عن الأنظمة والمنصات الرقمية القديمة، و دمج أنظمة تقنية المعلومات وترشيد الموارد، وأجور المستشارين. وقد نتج عن ذلك انخفاض في صافي الربح المُسجل في القوائم المالية الموحدة للشركة والتي سجلت صافي خسارة قدرها 26.9 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

كما تراجعت المحفظة الطبية الرئيسية للشركة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة إشغال المستشفيات عقب جائحة كوفيد- 19 مما أثر سلبًا على الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث 2022. وأوضحت الشركة بأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين أدائها المالي بعد الاندماج، حيث من المتوقع تحقيق صافي توفير قدره 20 مليون درهم إماراتي بعد استكمال كافة عمليات الدمج، مما سيؤدي إلى تحقيق عوائد إيجابية للمساهمين وحملة الوثائق بداية من العام 2023.

المؤشرات المالية:

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 598.0 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وبزيادة بلغت 2.8٪ على أساسٍ سنويٍّ، مما يدل على المرونة و والمقومات الأساسية لأعمال.

بلغت مصاريف التشغيل 78.9 مليون درهمٍ خلال هذه الفترة مقارنة بـ55.7 مليون درهمٍ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، وذلك بسبب المصاريف الناتجة عن الاندماج و التعديلات المتعلقة.

بلغ صافي الخسارة 26.9 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين والمصاريف المتعلقة بالاندماج.

ارتفعت إيرادات الاستثمارات إلى 5.3 مليون درهمٍ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (بزيادة 70.4٪ على أساسٍ سنويٍّ)، وذلك نتيجةً لارتفاع العائدات من الأصول المستثمرة والمجمعة.

وفي هذا الصدد قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل:"أكملنا عملية الاندماج بنجاح خلال الربع الثالث من هذا العام كما هو مُخطط له. حيث أثرت المصاريف المتعلقة بالاندماج بالاضافة الى بعض التحديات التشغيلية على أدائنا المالي خلال هذا الربع. و بالرغم من ذلك فإننا نعمل وفق استراتيجية واضحة ستعزز من جاهزية الشركة وتمكننا من تجاوز التحديات المستقبلية.

لقد قمنا بتطوير قدرتنا بشكل كبير على خلق قيمة مستدامة لجميع عملائنا، و تقديم خدمات عالية الجودة تحقق تطلعاتهم، كما أننا في وضع جيد يؤهلنا للاستفادة من فرص النمو المُمكنة والناتجة عن توسع انتشارنا في سوقي أبوظبي ودبي، الأمر الذي نتوقع أن يؤدي إلى تحسن الأداء المالي وسيساهم في وصولنا إلى تحقيق الربحية المستدامة خلال العام المقبل بإذن الله."

وقال جوتام داتا، الرئيس التنفيذي لدار التكافل:"خلال الربع الحالي، طبقنا إطار عملٍ استراتيجيٍّ يستهدف الوصول إلى الاستفادة المرجوة من عملية الدمج، ونفذنا خططنا التجارية والتشغيلية الساعية لضمان مكانتنا كأحد أبرز مزودي خدمات التأمين التكافلي في الدولة، حيث كان الأول من شهر يوليو الماضي هو اليوم الأول الذي تم فيه تداول أسهم الشركة المندمجة بصورةٍ قانونيةٍ، وقمنا خلاله بإكمال دمج منصتي تقنية المعلومات في بنية تحتية مُوحّدة. كما راجعنا الهيكلة التنظيمية وأخذنا عدة خطوات لتقنين الموارد وترشيد رأس المال البشري للشركة، كما عملنا على خفض التكاليف الشتغيلية ، وتوظيف الابتكار في مختلف الأقسام والإدارات وصولاً إلى تحقيق الفعالية وتحسين عملياتنا خدمة لعملائنا الكرام.

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حول شركة دار التكافل ش.م.ع

تأسست دار التكافل ش.م.ع في عام 2008 كشركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2020، أكملت عملية الاستحواذ على شركة نور تكافل العائلية ش.م.ع ونور تكافل العامة ش.م.ع. وحازت نور تكافل، وهي شركة تأمين حائزة على جوائز، على جائزة العلامة التجارية التأمينية المرموقة لعام 2021، الممنوحة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تكافل 2021 وأكثر شركة تكافل ابتكاراً 2021، وكلاهما ممنوح من شركة وورلد بيزنس أوت لوك.

في عام 2022، استكملت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية) عملية الاندماج لتصبح واحدةً من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال إجمالي وقدره 260مليون درهم. الشركة المندمجة (دار التكافل) تتداول في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL وتركز على تعميق علاقاتها مع عملائها، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتوفير الحماية والأمن المالي الافضل لحاملي وثائق التأمين. من خلال الاستفادة من قدرتها الكبيرة على الاكتتاب، كما تسعى الشركة لتقديم تغطيةٍ موثوقةٍ وأكثر شموليةً ومميزة للمشاركين مما يؤهلها للوصول إلى قاعدة عملاءٍ أوسع وتلبية احتياجاتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، مع مزيد من النمو المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تتمثل رؤية دار التكافل ش.م.ع في توفير الحماية وراحة البال لحاملي وثائق التأمين. تماشياً مع رؤيتها، تقدم دار التكافل حلول تأمين أخلاقية مبتكرة وتعزز ثقافة التميز بين موظفيها. وتوفر مجموعة كاملة من منتجات التكافل - العامة والطبية والعائلية - للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم دار التكافل خدماتها من خلال مقرها الرئيسي في دبي، أو عبر موقعها على الإنترنت، ومن خلال فروعها في أبو ظبي والشارقة وعجمان.