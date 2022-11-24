سنغافورة: حظيت "وادز باي" بالكثير من الاهتمام من المتابعين ولفتت انتباههم أثناء طرح موضوع مهم في منتدى "سيبوس 2022"، ألا وهو المدفوعات في الميتافيرس، حيث جرى التطرّق إلى مدى حاجة البنوك إلى الاستعداد لعالم الميتافيرس. وقد قدّمت شركة "وادز باي" عرضاً في "سيبوس 2022" بعنوان "الدفع في الميتافيرس: فرصة هائلة للبنوك" في جلسة تحدّث فيها براف أغروال، نائب الرئيس المشارك لشؤون الشراكات. وهي كانت واحدة من أبرز الجلسات التي عُقِدت في "سيبوس 2022" الذي أقيم خلال الفترة الواقعة بين 10 و13 أكتوبر/ تشرين الأول في أمستردام، وجاءت متوافقة تماماً مع شعار "سيبوس 2022" "تمويل تقدّمي لعالم متغيّر".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها "وادز باي"، في أعمال "سيبوس "، علماً أن "وادز باي" هي منظومة مدفوعات تعتمد على تقنية "بلوك تشين" (سلاسل الكتل) وتقبل أي رمز من رموز العملات الرقمية والمشفرة، وقابلة للتشغيل البيني، وهي حاضرة في آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية، حيث عرضت خلال هذا المنتدى حلول المدفوعات الخاصة بها والتي شملت القبول، والإصدار، والتحويل، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وغيرها.

ووفقاً لمؤسسة "بريني إنسايتس"، تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الميتافيرس ستتجاوز 993.86 مليار دولار بحلول 2030. وإضافة إلى ذلك، فقد توصّل باحثو السوق في "نيو زو" إلى أن أكثر من 500 شركة في أنحاء العالم كانت تعمل في عام 2022 على موضوع الميتافيرس، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 200 شركة في 2021.

في أغسطس/ آب 2022، "أطلقت "ديسينترالاند" أول صرّاف آلي لها في منصتها في الميتافيرس. كما أعلنت بنوك أيضاً عن دخولها إلى عالم الميتافيرس وشملت القائمة "جي بي مورغان"، والبنك الرقمي "كوينتيك"، و"بي إن بي باريبا"، و"كي بي بوكمين بنك" في كوريا الجنوبية، و"إيتش إس بي سي"، و"دي بي إس بنك"، وحتى في الشرق الأوسط بما في ذلك البنك التجاري الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك وربة الكويتي، وغيرها.

"تواجه البنوك، ومقدّمو خدمات الدفع، والشركات تحديات في الميتافيرس بسبب غياب الحلول السلسة وغير القائمة على الاحتكاك للدخول إلى العملات الرقمية والمشفرة والخروج منها، الأمر الذي يحدّ من عملية تبنّيها. ونحن في "وادز باي" نوفّر حلاً لهذه المشكلة عبر تطوير نظام داخلي خاص ودمجه

لتحويل العملات التقليدية إلى عملات رقمية وبالعكس، وهو يجمع العدد الأقصى من أقنية الدفع وطرق الدفع". هذا ما قاله بارف أغروال أثناء تقديم العرض.

بمقدور البنوك الانتقال بسلاسة إلى مدفوعات الميتافيرس باستعمال منصة "وادز باي" للأصول الرقمية والمرتبطة ببلوك تشين والقادرة على التعامل مع جميع الرموز. وتسمح المنصة لأي شخص باستعمال أي رمز من رموز العملات المشفرة مقابل الحصول على أي سلعة أو خدمة فعلية أو افتراضية.

"لن يحتاج المستخدمون إلى البحث عن منصات مختلفة لإدارة أصولهم الرقمية، وستكون الشركات قادرة على تقديم أرفع الخدمات في عالم الميتافيرس دون الحاجة إلى الاستثمار في أي تكنولوجيا إضافية. فالبنوك تحتاج إلى ابتكارات يمكن تبنّيها وتطبيقها بسرعة. والأمر لا يستدعي استبدال البنية التحتية الحالية، فهذه عملية تتطلب استثمارات ذات تكلفة باهظة، وإنما المطلوب هو تضخيم النظام الحالي المناسب تماماً للعملات التقليدية ونقل ذات مستوى الكفاءة إلى العملات الرقمية. وهذا ما يجعلنا قادرين على تمكين إجراء المعاملات بالعملات الرقمية بتكلفة بسيطة، مع خفض زمن التطوير إلى ما بين 3 إلى 6 أشهر وتسهيل عملية التطبيق"، أضاف أغروال.

تسمح إمكانية التشغيل البيني لمنظومة "وادز باي" لبروتوكولات البلوك تشين المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض بفاعلية، وهذا بدوره يسهّل الاستفادة من مختلف شبكات البلوك تشين في الميتافيرس.

وناقش خالد محرّم، رئيس منطقة الشرق الأوسط الشبكات الرقمية والتمويل اللامركزي، وتطرّق إلى أحد أهم التحديات المتعلقة بالتشغيل البيني، سواء تعلّق الأمر بالأصول الرقمية أو العملات الرقمية الصادرة عن بنوك مركزية. وهذا موضوع في غاية الأهمية نظراً إلى أن البنوك ستكون بحاجة إلى تبنّي التمويل اللامركزي.

تعمل "وادز باي" مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التوصل إلى حلول مدفوعات مستندة إلى الأصول الرقمية في مختلف القطاعات.

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نبذة عن "وادز باي" في أنحاء العالم

"وادز باي" هي منظومة مدفوعات تعتمد على تقنية "بلوك تشين" (سلاسل الكتل) وتقبل أي رمز من رموز العملات الرقمية والمشفرة، وهي قابلة للتشغيل البيني. تنشط الشركة التي تأسست في 2018 في سنغافورة، حالياً في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية.

أدركت "وادز باي" القدرات الكامنة لدى العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية والأصول الرقمية على قيادة الثورة التالية في قطاع المدفوعات من خلال تمكين الدفع بسرعة أكبر، وإدخال تحسينات على الجوانب الأمنية، وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وتوفير خيارات متعددة. تعمل "وادز باي" مع شركات المدفوعات الدولية الكبيرة، والبنوك، والشركات العالمية من أجل تكمين معالجة وتسوية العمليات المستندة إلى الأصول الرقمية.

للمزيد من المعلومات عن الدفع في الميتافيرس وتجريب الشبكات الرقمية والتمويل اللامركزي، الرجاء التواصل مع (thepress@wadzpay.com). www.wadzpay.com

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