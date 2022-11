نمو إيرادات الاشتراكات بنسبة 27٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي مع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 29٪ ، حيث ارتفع من 24,5 مليون دولار في 2021 إلى 31,7 مليون دولار في 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "أنغامي إنك" ("الشركة" أو "أنغامي")، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH)، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022.

وقد ارتفعت إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث من 2022 بنسبة 27٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي بما يتماشى مع نمو إجمالي إيرادات "أنغامي" والذي ارتفع أيضاً بنسبة 29٪ على أساس سنوي من 24,5 إلى 31,7 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: "نحن فخورون بزيادة أرباحنا الإجمالية في خلال الربع الثالث من 2022 بنسبة 13٪ مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي، مدفوعة بزيادة متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 8٪. ونظراً لتأثير الظروف الاقتصادية الصعبة، كان علينا اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة في مل يتعلق بالتكلفة لتحسين صافي الأرباح".

وقد تطلب التركيز المستمر على الربحية إجراءات متشددة مثل تقليص عدد الموظفين بنسبة 22٪، وتكاليف الحوسبة السحابية بنسبة 19٪ - على الرغم من زيادة الإقبال على المحتوى الموسيقي بنسبة 15٪ في الربع الثالث من 2022. ويعود ذلك إلى استثمارات الشركة الكبيرة في مجالي البنية التحتية والشؤون التنظيمية في الأرباع القليلة الأخيرة، مما أثمر عن مؤسسة أكثر كفاءة وانسيابية.

ومن بين الأحداث البارزة الأخرى في مسيرة أنغامي في خلال الربع الثالث من 2022 كان إطلاق مسابقة عالمية على "تيك توك" (TikTok) بعنوان "صوت السعودية" (Sound of Saudi)، والتي تحتفي بقطاع الموسيقى المتنامي في المملكة من خلال دعوة كل من المواهب السعودية في أي مكان في العالم والمواهب المُقيمة في المملكة للمشاركة وذلك للمساهمة في استكشاف المواهب الفنية من فئات متعددة. وقد شجعت هذه المبادرة، والتي انطلقت في 12 أكتوبر، المشاركين على إبراز مهاراتهم كمغنين أو ملحنين أو منتجين أو عازفين أو منسقي أغاني. وسيحظى الفائزون في المرحلة النهائية بفرصة إنتاج أعمالهم الأصلية بشكل احترافي لتصبح متاحة من بعدها على تطبيق أنغامي. وقد سجلت المسابقة حتى الآن أكثر من 390 مليون مشاهدة مع 5 مليون تفاعل بمشاركة أكثر من 25,000 موهبة. كما حظيت هذه المبادرة برعاية ودعم هيئة الموسيقى السعودية، وهي تتماشى مع التزام أنغامي برعاية المواهب المحلية وإتاحة المزيد من الفرص للفنانين المحليين.

وفي الواقع، كان الفنانون المحليون محط تركيز شركة "سبوت لايت إيفينتس" (Spotlight Events) التي كانت أنغامي قد استحوذت عليها في وقت سابق من عام 2022 وحققت زيادة في الإيرادات بنسبة 149٪ على أساس سنوي في عامها الأول كجزء من مجموعة أنغامي مع تنظيم فعاليات موسيقية متنوعة مثل مهرجان Beat the Heat بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وStars in the City بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. كما أنها ستقيم أكثر من 15 حفلة موسيقية في عام 2022، مما يسلط الضوء على الاستراتيجية الطموحة الجديدة التي تتبناها أنغامي.

واستكمالاً لمخطط التوسع الترفيهي، سيتم افتتاح أنغامي لاب - Anghami Lab، أوّل لاونج، مسرح واستوديو من نوعه، 18 نوفمبر كجزء من معالم الجذب السياحي لموسم الرياض 2022؛ ويقع أنغامي لاب في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” على سطح “مرواس” الذي يعد واحداً من أكبر استوديوهات التسجيل في المنطقة. وستنضم المواهب المحلية إلى منتجي أنغامي لإبداع الموسيقى واستعراض أدائهم، بينما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام راقية تحمل بصمة مجموعة الضيافة الرائدة "أدميند" (Addmind) وعروض من أهم المواهب في المنطقة. ويستكمل أنغامي لاب مساعي المجموعة لتعزيز استراتيجيتها الترفيهية وتوفير المزيد من طرق التواصل مع عشاق الفن والفنانين على حد سواء.

