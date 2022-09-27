اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها اليوم في الاجتماع الرابع والأخير لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على مدى يومي 26 و27 سبتمبر 2022 في مدين بالي الإندونيسية. وناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمخرجات مجموعة العمل لعام 2022، كما استعرض التقدم المحرز في خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين.

مثلت ثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية دولة الإمارات في الاجتماع. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلي المنظمات الدولية، والشركاء التابعين للمجموعة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).

وقدمت دولة الإمارات خلال الاجتماع بعض المقترحات المتعلقة بخارطة التمويل المستدام مثل التأكيد على ضرورة تقييم الآثار الناجمة عن المبادرات التي قدمتها المجموعة والمنظمات الدولية، بالإضافة الى أهمية تقييم الأعباء المالية المتطلبة لتمويل الانتقال إلى طاقة نظيفة للدول منخفضة الدخل. وشاركت دولة الإمارات بدراسة حالة عن جهود الدولة الرائدة والتقدم الذي أحرزته الجهات الرقابية المالية لبناء بيئة تنظيمية وتشريعية متكاملة للتمويل المستدام في الدولة، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة المتعلقة بالحياد المناخي 2050. وأخيراً استعرضت دولة الإمارات أولويات التحضير لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في العام المقبل.

وتفصيلاً، ناقش أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام التقدم المحرز في خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، والخيارات المتاحة لتوسيع نطاق أدوات التمويل المستدام، والتوصيات اللازمة لتحسين التزامات المؤسسات المالية تجاه المرحلة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام كانت قد أنهت مراجعتها للوثائق ووافقت على تقديم التقارير للمصادقة عليها من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وذلك خلال اجتماعهم المقرر عقده يومي 12 و13 أكتوبر 2022 في واشنطن.

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