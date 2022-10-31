تشارك مايكروسوفت كراع ذهبي للحدث، وستعرض مع شركائها الـ 12 أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة في مجال الطاقة مثل الميتافيرس والواقع المختلط والذكاء الاصطناعي وغيرها.

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت اليوم عن مشاركتها كراعٍ ذهبي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022 (أديبك) ، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وبهذا الصدد، قال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: "نفخر بجهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة على الصعيد العالمي، وفي الواقع يعتبر قطاع الطاقة المشكل الرئيسي لغالبية الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا شركة تقنية، نمتلك التزامًا راسخًا لإتاحة كل فرصة قادرة على دعم وتمكين عملية إزالة الانبعاثات الكربونية داخل هذا القطاع، وكذلك تعزيز الممارسات التي تحقق الاستدامة. وفي الوقت نفسه، ندرك أن هناك مجموعة واسعة النطاق تشكل العديد من التحديات التي يجب معالجتها في هذه الرحلة. ومن هذا المنطلق، نضع هذه التحديات في اعتبارنا عند تصميم أحدث حلولنا".

وأضاف يزبك في حديثه قائلًا: "نتطلع إلى تمكين عملائنا وشركائنا في مجال الطاقة عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة كافة، وسنواصل اتاحة حلولنا للجميع من أجل الاستفادة منها ضمن عملياتهم والوصول إلى أهدافهم المستدامة الخالية من الانبعاثات الكربونية".

وعلى هامش هذا الحدث، ستعرض مايكروسوفت أحدث حلولها وخدماتها في مجال الطاقة، حيث ستساعد ابتكاراتها الجديدة شركات الطاقة على اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ، والمساهمة في تحسين مستوى الكفاءة التشغيلية. كما ستستعرض مايكروسوفت إمكانات حلها المخصص للاستدامة والذي يطلق عليه "Microsoft Sustainability Manager" ، وهو يعمل على إدارة حلول الاستدامة من خلال توفير نظام متكامل يساعد مؤسسات الطاقة على التحكم المستمر بالانبعاثات الخاصة بها، وكذلك القدرة على تسجيل ورصد انبعاثاتها بشكل دقيق والإبلاغ عنها وتقليلها بكفاءة أكبر.

ومن جانبه صرح منصور بلحاج، مدير عام شؤون الطاقة والصناعة التحويلية لدى شركة مايكروسوفت قائلًا: "تضيف عروضنا في مجال الطاقة قيمة حقيقية إلى هذا القطاع. وتعتبر منصتنا المخصصة لخدمات بيانات الطاقة حلاً آمنًا وموثوقًا، وهي قائمة على مجموعة سحابية من شأنها تمكين العملاء في مجال الطاقة من الانتقال إلى بيئة تستند على البيانات عبر مستودع مركزي موحد. بينما يأتي حل مايكروسوفت المتخصص في إدارة حلول الاستدامة من أجل دعم المؤسسات في عملية مراقبة وإدارة شؤون الاستدامة البيئية الخاصة بهم، وذلك من خلال توحيد البيانات بطريقة تتسم بالذكاء، وتقديم معلومات دقيقة تساعد على امتلاك رؤى واضحة قابلة للتنفيذ".

بالإضافة إلى رعايتها الذهبية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2022 (أديبك) ، ستقوم مايكروسوفت أيضًا برعاية جناح الحياد الكربوني المُقام في نفس المعرض. بينما سيستضيف جناح مايكروسوفت المشارك في المعرض 12 من شركائها في مجال الطاقة، حيث سيعرض كل شريك أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الطاقة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والواقع المختلط، والتطبيقات السحابية. علاوة على ذلك، ستعقد مايكروسوفت جلسة تدور حول قيادة التحول الرقمي نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض أديبك 2022 يقام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي. ويعد أديبك الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هو أكبر حدث في المنطقة وثالث أكبر حدث في العالم يركز بشكل حصري على صناعة الطاقة. ومن المتوقع أن تجتذب نسخة 2022 حوالي 150 ألف متخصص في مجال الطاقة بالإضافة إلى 2,200 عارض من مختلف دول العالم.

تشارك مايكروسوفت في معرض أديبك لهذا العام 2022 عبر جانحها رقم 13330 في القاعة رقم 13.

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.