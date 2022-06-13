مشاركة سنونو في أحد أكبر المعارض الرائدة عالميا للتكنولوجيا الصناعية مسلطة الضوء على إسهاماتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا في قطر

الدوحة، قطر: شاركت سنونو، الشركة الرائدة في مجال التجارة الالكترونية في قطر، في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي ، أحد أكبر المعارض الرائدة عالمياً للتكنولوجيا الصناعية، والذي انعقد خلال الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2022 بمدينة هانوفر الألمانية.

جاءت مشاركة سنونو بناء على دعوة خاصة من الحكومة الألمانية، مما يعكس سمعة الشركة المتميزة في قطر وخارجها، ويعزز مكانتها في مسارها لتصبح أول شركة أحادية القرن في قطر.

احتفل معرض هانوفر ميسي الدولي هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، كواحد من أكبر المعارض التجارية في العالم، والمتخصصة في التكنولوجيا الصناعية والتجارة والاستثمار، حيث يمثل المعرض منصة متميزة لرواد الأعمال والمستثمرين القطريين لاكتشاف التطورات التكنولوجية الصناعية وأحدث الابتكارات في العالم. كما قام المعرض بتعريف أكبر شركات الإنتاج العالمية بفرص الاستثمار المحتملة المتاحة في قطر.

وتعزز مشاركة سنونو في جناح قطر بالمعرض، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، جهود الدولة لخلق شبكة واسعة وقوية من المستثمرين الأجانب، وتأسيس شركات صناعية متنوعة على نطاق عالمي. فيما يهدف جناح قطر إلى تسليط الضوء على الشركات القطرية الرائدة، وأحدث المبادرات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي في الدولة.

وتعليقاً على المعرض، قال السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو: "يشرفنا اختيارنا في هذه الفعالية التجارية المرموقة، لتمثيل صناعة التكنولوجيا في قطر. كما نشكر الحكومة الألمانية على هذه الدعوة المميزة، التي أتاحت لنا في سنونو فرصة مشاركة خبرتنا في صناعة التكنولوجيا مع نظرائنا الألمان وغيرهم. ونأمل أن تضع مشاركتنا هذه اللبنة الأولى لشراكة استراتيجية متينة مع الشركات العالمية التي تمهد طريقنا إلى السلسلة B، وأن نصبح أول شركة أحادية القرن في قطر".

وأضاف: "يعد الابتكار أحد الركائز الأساسية في سنونو، وقد منحتنا المشاركة في هذا المعرض الذي استمر أربعة أيام، منصة واسعة لتسليط الضوء على جهودنا ومساهماتنا في رفع مستوى صناعة التكنولوجيا في قطر، من خلال تقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء".

ويعد تطبيق سنونو أول تطبيق قطري شامل، يقدم تجربة تسوق سهلة ومبسطة عبر الإنترنت، للطعام والأزياء وتوصيل البقالة، كما يوفر الخدمات اللوجستية من طرف ثالث للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمات التوصيل السريع، تعد سنونو رائدة في تطوير الاقتصاد المحلي وذلك من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الخدمات المحلية عبر الإنترنت.

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عن سنونو

تأسست شركة سنونو سنة 2019 على يد السيد حمد مبارك الهاجري، وهو رجل أعمال وخبير في الشركات الناشئة يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال ابتكار المقاولات.

تطمح سنونو إلى تطوير السوق القطري بأسرع الخدمات وأكثرها تنوعا، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوق أونلاين، نمط الحياة، الطعام، توصيل الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية للأطراف الثالثة لصالح المقاولات الناشئة والمقاولات الكبرى والصغرى في دولة قطر.

في نوفمبر 2020، أطلقت سنونو متجرها الخاص لتسوق الأغراض على مدار الساعة والأسبوع، مانحةً العملاء خيارات متنوعة وواسعة من المنتجات المحلية دعمًا لتجار قطر. وبفضل مجهوداتها وأدائها المبهر، استطاعت سنونو حصد جوائز متعددة آخرُها جائزة "أفضل مشروع لرواد الأعمال" في مهرجان نجاح قطري، وذلك لسنتين متتاليتين، 2021 و2022.

تعزيزًا لدور التكنولوجيا الحديثة التي تقوم عليها سنونو بهدف تقديم تجربة سلسة للعملاء، أطلقت سنونو حديثًا شراكة جديدة مع Microsoft لترحيل قواعد بياناتها إلى Azure لتحقيق الزيادة في فاعليتها وإنتاجيتها.

وتطمح سنونو إلى أن تصبح أول شركة أحادية القرن في قطر تماشيًا مع خططها للتوسع دوليًا.