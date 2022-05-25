مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") (تداول: 4250)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

أبرز النتائج المالية

ألف ريال (ما لم يُذكر غير ذلك) الربع الأول 2022 الربع الأول 2021 نسبة التغيير السنوي الإيرادات 109,647 21,573 408.3% تكلفة الإيرادات (135,385) (110,019) 23.1% إجمالي الخسارة (25,738) (88,446) (70.9%) الخسارة التشغيلية (72,225) (137,568) (47.5%) التكاليف المالية (112,030) (209,761) (46.6%) صافي الخسارة (182,462) (345,453) (47.2%)

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 408% على أساس سنوي، مدفوعة بالنشاط المتنامي للعمليات التشغيلية للفنادق ومتاجر التجزئة. وشهد مشروع جبل عمر على مدار الأشهر الثلاثة عودة عدد أكبر من نزلاء الفنادق بالتزامن مع تخفيف إجراءات كوفيد_19 على حركة السفر وقطاع الحج والعمرة حيث نتج عن ذلك: تضاعفت إيرادات الأصول الفندقية 4 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تضاعفت إيرادات أصول التجزئة 11 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نجحت الشركة في تقليص إجمالي خسائرها بشكل كبير إلى 25.7 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021. وبالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من تكلفة نشاط الشركة هو على شكل التزامات ثابتة، ستستمر تكلفة الإيرادات في التأثير على أداء إجمالي الربح إلى أن تعود الشركة لتشغيل أصولها بكامل طاقتها.

سجلت الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 خسائر تشغيلية بقيمة 72.2 مليون ريال سعودي، مقلّصةً بشكل كبير الخسائر التي سجلتها في الربع الأول من عام 2021. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اتخاذ شركة جبل عمر إجراءات صارمة حول ضبط التكاليف وتنفيذ مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية.

انخفضت التكاليف المالية خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 46.6٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنتائج الإيجابية للمبادرات التي اتخذتها الشركة ضمن خطة تحسين هيكل رأس المال. ويعزى الانخفاض الحاصل خلال فترة الثلاثة أشهر بشكل رئيسي إلى تسوية القروض، وموافقة وزارة المالية على تحويل قرض بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي إلى أداة مالية ثانوية دائمة.

انخفض صافي الخسارة خلال الربع الأول 2022 بشكل كبير مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد أن تأثرت الشركة بشكل كبير بالقيود التي فُرضت على قطاعات السياحية والنقل والحج والعمرة بسبب جائحة كوفيد_19.

المركز المالي للشركة

ألف ريال (ما لم يُذكر غير ذلك) حتى تاريخ 31 مارس 2022 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 إجمالي الأصول 27,191,640 26,822,578 النقد والمُكافئ النقدي 187,523 328,427

تمتلك الشركة قاعدة كبيرة من الأصول التي تتكون في معظمها من أراضي مجهزة بالبنية التحتية اللازمة وموزعة ضمن مواقع استراتيجية فريدة. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2022، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.4٪ على أساس ربع سنوي بالتوازي مع زيادة الأصول من العقارات والآلات والمعدات بنسبة 1.1٪ على أساس ربع سنوي.

ارتفع النقد والمكافئ النقدي بنسبة 37.6٪ على أساس ربع سنوي مدفوعاً بالنهج الفاعل الذي اتبعته الشركة في إدارة النقد.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير:

"حققت الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 نتائج واعدة، إذ واصلنا المضي قدماً بخطوات ثابتة ومدروسة في تنفيذ خطة التحول الشاملة التي طالت جميع مستويات الشركة. حيث شهدت الشركة نمواً سنوياً بنسبة 408% للإيرادات، مدفوعاً بشكل جزئي برفع قيود كوفيد_19 بعد حملات تطعيم ناجحة لأكثر من ثلاثة أرباع المملكة ضد الفيروس. لذلك نحن ننظر بعين التفاؤل إلى المستقبل، وخصوصاً مع اقتراب موسم الحج وبعد نجاح المملكة في تسهيل توافد الأعداد الكبيرة من المعتمرين لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك، مما يشكل أساساً قوياً لما يمكن أن نتوقعه في المستقبل لما بعد الجائحة بفضل الله.

وبينما نتطلع إلى العام المقبل، وكلنا عزم بمواصلة المضي قدماً في جهود الارتقاء بأداء الشركة عبر مختلف مستوياتها. ومما لا شك فيه فقد ساهمت جهودنا بوضع هيكل قوي لرأس مال الشركة في تخفيض تكاليفنا المالية بشكل ملحوظ وجذري، وهو ما يمثّل مساراً إيجابياً للشركة، ويساهم في زيادة الاستقرار المالي، ويمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام للشركة في المستقبل".

الرسائل الرئيسية:

استمرار تنفيذ خطة التحوّل الاستراتيجي للشركة

حققت شركة جبل عمل للتطوير العديد من المنجزات التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين مركزها على المستوى المالي والتشغيلي والمؤسسي، مما عزز قدرتها على تحقيق استقرار مالي مستدام وزيادة كفاءتها التشغيلية. وانطلاقاً من نهجها المدروس نحو تحسين هيكل رأس مالها وإدارة قاعدة تكاليفها مع تعظيم الاستفادة من فرص تسجيل الإيرادات، فقد نجحت شركة جبل عمر للتطوير في تكليل جهودها بأداء قوي خلال الربع الأول 2022م، استكمالاً لزخم نتائجها القوية المُحققة خلال الفترة الماضية. وبينما تواصل فيه الشركة المضي قدما نحو ترجمة أهداف خطة تحوّلها الاستراتيجي، فإنها تشحذ قواها لمواصلة هذا الزخم حتى نهاية العام الجاري.

الشركة تستمر في جني ثمار جهود نهجها القوي ومساعيها المبذولة في إدارة النفقات والتكاليف

في إطار خطة التحوّل الاستراتيجي، تواصل الشركة نهجها المدروس في تقليل النفقات وإدارة قاعدة تكاليفها من خلال إعادة هيكلة رأس مالها وتحسين أدائها عبر كافة أعمالها وأنشطتها.

تنفيذ الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية والثالثة من المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد

تواصل شركة جبل عمر للتطوير المضي قدماً وبخطوات متسارعة في تنفيذ وتسليم مشروعها وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية وبناءً على مستهدفات خطتها التحولية. وفي هذا الصدد، أحرزت الشركة جُملة من التحسينات والتطورات خلال العامين الماضيين، بما في ذلك زيادة مستويات الشفافية في التكاليف وتواريخ إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المؤسسية الشاملة على مستوى فرق إدارة المشاريع التي تستهدف تحسين كفاءة عمليات الشركة.

وقد ساهمت هذه التطورات الإيجابية في إنجاز نحو 85% من المرحلة الثانية من المشروع، حيث من المتوقع تشغيله بالكامل خلال الربع الأول 2023. وبالمثل، تم إنجاز نحو 90% من المرحلة الثالثة من المشروع مع توقعات ببدء تشغيله خلال الربع الثالث 2023. وعلى خلفية زيادة أعداد الزوّار الوافدين إلى المملكة خلال موسم الحج القادم، فإنه سيتم افتتاح مركز التسوّق N1 في المرحلة الثالثة من المشروع وكذلك مراكز التسوّق والشقق في المرحلة الثانية من المشروع قبل بدء موسم الحج، بما يضمن الاستفادة من الأعداد الكبيرة المتوقعة للزوّار.

تحقيق مكاسب في الإيرادات بالتزامن مع تعافي قطاع الحج والعمرة

تتوقع شركة جبل عمر للتطوير الاستمرار في تحقيق مكاسب على مستوى الإيرادات، استكمالاً للزخم الإيجابي خلال الربعين الماضيين بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق والحركة المترتبة على الجائحة الدولية كوفيد-19 بجانب زيادة معدلات المسافرين وغير ذلك من المبادرات الحكومية المبذولة للحد من تفشي الجائحة الدولية. وإننا نتوقع حدوث انتعاش قوي في أعداد الزوّار خلال العام الجاري، وتحديداً موسم الحج القادم. وقد شهدت الشركة بالفعل حالة من التعافي على مستوى القطاع، بعدما رحبت المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.6 مليون زائر لقضاء الحج والعمرة خلال شهر رمضان المبارك 2022م، وفقاً للإحصاءات الرسمية، مما يُعد أمراً مُشجعاً ومؤشراً إيجابياً وقوياً خلال الفترة المتبقية من العام 2022م.

- انتهى -