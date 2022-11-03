الكويت: شاركت مجموعة الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب (مقفلة) ومحفظة شركاتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك2022"، تحت شعار "مستقبل الطاقة: مستدامة وموثوقة ومتاحة للجميع"، وتمثل حضور شركاتها التابعة في شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)، وتطوير للبترول، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

حيث انضم السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز، إلى النسخة 38 من ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي عقد على هامش معرض ومؤتمر "أديبك 2022"، وذلك إلى جانب العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين من مختلف الدول لمناقشة إيجاد حلول عملية لتحديات القطاع والتطرق للتوجهات التي شملت أمن الطاقة والاستجابة للمناخ والابتكار ومتطلبات سلاسل التوريد مستقبلاً.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مارك توماس قائلًا: " تأتي مشاركتنا في مؤتمر ومعرض "أديبك" تماشيًا مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز لتحويل وتطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين. إننا نشارك في هذا الملتقى العالمي سنويًا للقاء نخبة من القادة والشخصيات والخبراء الفاعلين في مجالات الطاقة لمناقشة الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عملية التحول إلى أشكال متجددة من الطاقة. هذا ويعد الملتقى منصة عالمية مهمة للتشجيع على بناء علاقات تعاون وشراكات مثمرة واستكشاف الفرص التجارية التي تساعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل بتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار في البحرين."

الجدير بالذكر بأن النسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022" عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وهو ويوفر منصة داعمة لجهود التحول في قطاع الطاقة وتعزيز العمل المناخي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المنخفضة الانبعاثات مع إظهار الدور الحيوي الذي يلعبه النفط والغاز في قيادة أنظمة طاقة مبتكرة مستدامة ومعتمدة.

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